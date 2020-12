Alati on tund päevas puudu? Õpetame selgeks, kuidas saada paremaks ajajuhiks ja oma elu võimalikult lihtsaks teha

Esmalt tuleks meeles pidada, et hea ajajuhtimise võimekuse jaoks on vaja puhanud mõistust. Seega hea uni ja tervislik toitumine loovad parima eelduse, et su ajul on kütust igapäeva väljakutsetega toimetulekuks. See kehtib alati ja iga kell. Lisaks peab iseennast piisavalt palju austama, oma töörütmi tundma, oma eesmärke teadma, et mitte lasta asjadel üle pea kasvada. Peale tööpäeva lõppu on vaja võtta aega elamiseks, arenemiseks, sportimiseks. Kui sa ei tea, kust otsast alustada, siis ära jookse uisapäisa tühjasid tegevusi täitma, vaid võtagi näiteks üks tund rahulikku mõtlemise aega — võta kasvõi terve päev, kui vaja — aga sa pead endale selgeks tegema, millest üldse alustada. Work smart, not hard.