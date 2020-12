“Kaupmehed kasutavad uskumatult palju trikke, et kliente ostma meelitada, lausa sellisel hulgal, et nende kirjeldamiseks oleks vaja mitut paksu raama­tut. Kogu kaubandus on üks suur mõjutusmaagia maailm,” selgitab inimeste ostukäitumise mõjutamist tarbimis­psühholoog ja turundus­konsultant Ivar Soone. “Kauplusesse sisenevat ostjat mõjutatakse nii visuaalselt kui ka helide abil, mängitakse lõhna- ja maitsemeeltega, ostma meelitatakse ka võimalusega materjale katsuda ja tooteid testida.” Põhjalikult läbi mõeldud nauditav keskkond on loodud vaid selleks, et teeksid ostuotsuse. Ekspertide sõnul on ka kogu äripinna disain, kusjuures mitte ainult kauplustes, vaid isegi pankades ja kohvikutes, väga põhjalikult kavandatud. Eesmärk on üks: müüa! Ja me ostamegi.