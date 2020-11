7 min. Kuidas käib hammaste juureravi? Anne & Stiil Olga Stassi töötab mikroskoobi albil Maxilla Hambakliinik Kindlasti on paljud inimesed kuulnud juureravist, surnud hammastest ja ümberravist. Mida need sõnad täpsemalt tähendavad, mis protseduurid need on ja millal need tuleb ette võtta, selgitab Maxilla Hambakliiniku endodontia eriala arst-resident Olga Stassi.

Mis on juurepõletik ja mida tähendab surnud hammas?

Sügavale ulatuva kaariese või trauma tõttu võivad hamba sees olevad närvid ja veresooned ehk hambapulp nakatuda bakteritega, tekib hambasisene põletik ning hammas hakkab valutama. Valus on süüa ja hammas reageerib ka temperatuurimuutustele. Mõne aja pärast sureb hambanärv ära ega reageeri enam stiimulitele. Sellist hammast nimetatakse surnud hambaks.

Juurepõletikku nimetatakse alguses pulpiidiks. Kui seda ei ravi, siis tekib periodontiit ja põletik levib hammast ümbritsevatesse kudedesse.

Mis on juureravi?

Juureravi on protseduur, mille käigus eemaldatakse hamba seest nakatunud ja põletikuline pulbikude, hammas puhastatakse ja kujundatakse juurekanalid. Seejärel suletakse juurekanalid hermeetilise juuretäidisega. Pärast seda hammas taastatakse kas täidise või krooniga ja hammas funktsioneerib samuti nagu kõik teised hambad.

Kas juureravi on valus?

Juureravi eesmärk on valu leevendamine ja tänapäevane anesteesia teeb selle protseduuri täiesti valutuks. Hammas võib pärast protseduuri olla paar päeva tundlik või valulik ja mõnikord tuleb siis võtta käsimüügi valuvaigisteid. Hammas võib teiste hammastega võrreldes esialgu tunduda teistsugune, aga üldjuhul läheb see tunne üle. Väga tugeva valu või tursega tuleb pöörduda tagasi arsti juurde.

Kuidas ma tean, et vajan juureravi?

Nakatunud pulbiga hambad vajavad juureravi. Diagnostika käigus leiab hambaarst ravi vajavad hambad. Juureravi vajaval hambal võivad olla järgmised tunnused:

tugev valu söömisel või kokkuhammustamisel;

mädapunnid või igeme turse hamba ümber;

murdunud hammas või sügavalt murdunud täidis;

tugev valu pärast kokkupuudet külma või kuumaga, mis jääb püsima ka stiimuli eemaldamisel;

sügav hambaauk või värvi muutunud hammas.





Kui mul on diagnoositud pulpiit, aga aja möödudes valu taandub, kas siis hammas on tervenenud ja seda pole vaja ravida?

Hammastel, mis ravi ei saa, võib põletik muutuda krooniliseks. Selline hammas ei pruugi valutada. Põletik põhjustab aga nii hamba kui ka ümbritseva luukoe hävinemist. Hiljem võib ulatuslikum põletik põhjustada turset, mäda ja veelgi tugevamat valu. Pöördumatust pulpiidist hammas ise ei tervene, kuna pöördumatu pulpiidi tagajärel sureb hambanärv ära. Pärast leebemat ärritust, näiteks täidise vahetamise järel, võib hammas ka tundlikuks muutuda – sellist olukorda nimetatakse pöörduvaks pulpiidiks. Mõnikord läheb selline tundlikkus üle, hambanärv jääb ellu ja hammas edasist ravi ei vaja. Kas tegemist on pöörduva või pöördumatu pulpiidiga, selle teeb diagnostika käigus selgeks arst.

Kas juureravi kindlustab hamba paranemise või võib juureravi ka ebaõnnestuda?

Juureravi edukuse protsent on üle 95, aga sajaprotsendilisest edukusest siiski rääkida ei saa. Protseduur võib ebaõnnestuda mitmel põhjusel. Palju sõltub juurekanalite anatoomiast ja sellest, kui ulatuslikult hammas on lagunenud. Kui ravi käigus ei õnnestu juurekanaleid piisavalt hästi puhtaks teha või täita, jäävad bakterid hamba sisse ja tekib krooniline põletik. Ravi ei pruugi ka siis õnnestuda, kui juurekanalid on väga kitsad või kõverad ja kui põletik on juba liiga ulatuslik. Kui hammas pole korralikult taastatud või on tekkinud uus hambaauk, siis võivad bakterid uuesti hamba sisse sattuda ja uut põletikku tekitada. Ravile ei allu juuremõraga hambad. Tõsised üldtervise haigused võivad samuti paranemist takistada.

Mis saab, kui juureravi ebaõnnestub?

Siis tehakse korduv juureravi ehk juureravi ümberravi. Mõnikord tehakse ka juuretipu kirurgilist puhastust. Ümberravi alternatiiviks on hamba eemaldamine. Milline lahendus on kõige parem, sõltub konkreetsest olukorrast. Ükski hamba asendamise viis ei ole parem oma hambast, seetõttu püüab kaasaegne hambaravi päästa võimalikult palju oma hambaid. Kui juureravi ebaõnnestumise tõttu tuleb siiski oma hammas eemaldada, saab selle asendada näiteks implantaadiga.

Kas juureravi on kallis ja kuidas kujuneb selle hind?

Juureravi hind sõltub esiteks ravi keerukusest – näiteks kas juureravi on esmane või korduv. Hind sõltub hamba tüübist – esihammaste ravi on reeglina odavam tagahammaste ravist. Mida vähem on hammas lagunenud, seda odavam on ka selle taastamine. Mirkoskoobiga juureravi on tavalisest juureravist kallim. Juureravi võib ikkagi olla kaks kuni neli korda odavam kui selle alternatiiv ehk hambaimplantaat. Väga tihti on oma hamba säilitamine palju mõistlikum kui eemaldamine ja asendamine. Juureravi saab ennetada korraliku suuõõne hügieeni ja regulaarsete kontrollidega hambaarsti juures – see on palju odavam kui keerulised ja aeganõudvad raviprotseduurid.

Mis on mikroskoobiga juureravi?

Mirkoskoobiga juureravi on kõige kaasaegsem juureravi viis. Tänu väga heale suurendusvõimele võimaldab mikroskoop ravida hambaid oluliselt täpsemalt kui palja silma või luupidega. Seetõttu on mirkoskoobiga tehtud ravi õnnestumise tõenäosus kõrgem. Juureravis on mikroskoobi kasutamine eriti oluline, kuna hamba sees olevad juurekanalid võivad olla nii peenikesed, et neid pole ilma suurendusteta nähagi.

Kas mikroskoobiga tehakse ainult juureravi?

Mikroskoobiga saab teha kõiki hambaraviprotseduure – näiteks võib suurendusega asetada täidist või valmistada ette hammast kroonimiseks. Suurendus võimaldab täpsemat tööd.

Mitu korda peab juureravi saamiseks hambaarsti juures käima?

Tihtipeale piisab ühest visiidist arsti juurde, kes on spetsialiseerunud juureravile. Siiski sõltub see ka põletiku ulatusest, visiidi pikkusest, arsti oskustest ja kogemusest. Enamik patsiente saab Maxilla Hambakliinikus hakkama kahe või kolme viisidiga. Lisanduda võivad hamba restauratsiooni, täidise või krooni tegemiseks vajalikud visiidid.

Kas hambajuurepõletikku saab kuidagi ka koduste vahenditega ravida?