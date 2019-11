3D-mesoniidid: näo ja keha pinguldus kirurgilise sekkumiseta

Tõsta ninaots ja suurendada silmade lõiget

Peamised näidustused mesoniitide paigaldamiseks, millest paljud on juba kuulnud, on allavajunud kulmud, rippuvad põsed, nasolabiaalsed voldid, näoovaali deformatsioon, silmade- ja suuümbruse kortsud, nahavoldid lõual, kaelal ja rinnal, lõtvunud rinnad, lõtvunud nahk kõhul, tuharatel ja kätel.

Inimesed on vähem teadlikud aga sellest, et mesoniitidega saab tõsta ninaotsa ja ka kulme silmade lõike suurendamiseks . Mesoniidid toimivad suurepäraselt lõual – võib tugevdada näoraami, parandada naha kvaliteeti ja lõuga pinguldada. Ning üleüldse tõsta ja rõhutada näokontuuri.

Muide, kõige populaarsem mesoniitide protseduur meeste seas on näo alumise kolmandiku tugevdamine. Tänapäeval kannavad nii noored kui ka vanemad mehed enda välimuse eest tõsiselt hoolt ning tahavad lisada näole karmimaid jooni – rõhutada näokuju, et lõug näeks välja nagu Ameerika märulifilmide kangelastel.

Kas vastab tõele, et mesoniitide abil on võimalik parandada ka kehanaha kvaliteeti?

Kohene toime ja bioarmeerimine

Mis tüüpi mesoniite on olemas ja kuidas need täpsemalt toimivad?

Bioarmeerimise protseduuri korral viiakse niidid naha alla spetsiaalse nõelaga. Seejärel nõel eemaldatakse ning seda pinguldatakse niipalju, kuivõrd on vaja tõsta näokontuuri. Tänu sisselõigetele niit fikseerub kudedes ning tõmbab need kokku, tagades pinguldava efekti.

Kas pärast protseduuri on ka ebameeldivaid tundmusi? Kauaks need püsima jäävad?

Protseduurile ei järgne rehabilitatsiooniperioodi, mis on selle protseduuri suur pluss, kuid võimalik, et paari päeva jooksul esineb kerge valutunne niitide sisestamise piirkonnas.

Pinguldavate niitide paigaldamise korral on soovituslik kasutada öömaske ja sidet, mis fikseeriks nahka, et tagada suurim võimalik mõju.

3D-mesoniitide paigaldamine on kahtlemata nõutuim protseduur meie kliinikus. Viimase aasta jooksul oleme paigaldanud üle 20 000 mesoniidi, mis näitab, et oleme selles kitsas tegevusvaldkonnas kogenud.

Mesoniitide paigaldus on just see protseduur, mis nõuab suuremat tähelepanu. Seetõttu pakume enda patsientidele enne protseduuri tasuta konsultatsiooni. See on suurepärane võimalus spetsialistile lisaküsimuste esitamiseks ning sobilike niitide ja nende koguse valimiseks.