Ärge laske end ära petta liiga odavast hinnast!

„See on protseduur, mis teeb vananeva nahaga naised õnnelikuks.“ „Meetod, mis päästab kirurgilisest sekkumisest.“ See on kõigest väike osa ilukliiniku vipMedicum patsientide vastukajast pärast seda, kui nad proovisid ainulaadse Duoblo seadmega tehtavat ultrahelil baseeruvat SMAS-lifting’ut.

vipMedicum

Millele tuleb tähelepanu pöörata, kui on plaan lasta teha mittekirurgilist SMAS-pinguldust?

SMAS-lifting on mittekirurgiline meetod näo ja keha pinguldamiseks ning noorendamiseks kindlalt fokuseeritud kõrge intensiivsusega ultraheliga. Meetod tagab ultraheliimpulsside sihipärase edastamise ja lõtvunud kudede pinguldamise ümbritsevaid kudesid kahjustamata.

Eelkõige peab teadma, et ultrahelil baseeruvaks SMAS-lifting’uks nimetatakse tänapäeval nii kõrgtehnoloogilist tulemuslikku protseduuri kui ka selle ohtlikku ja väheefektiivset analoogi.

Nimi on üks, kuid sisu ja lõpptulemus on täiesti erinevad. Esimene asi, millele tuleb tähelepanu pöörata, on originaalseade. Erinevalt aparaatidest, mida tutvustatakse analoogidena, on Lõuna-Koreas toodetud Duoblo originaalseadmel täpselt fokuseeritud võimas ultraheliimpulss ja lisaks on sellel terve rida teisi olulisi eeliseid. Muu hulgas on seadmes kasutusel tehnoloogiad, mis võimaldavad saavutada kõige paremaid esteetilisi tulemusi.

vipMedicum

On hea teada, et kõnealune naha noorendamise viis (lihaskoe ja nahaaluse rasvkoe tasemel) on üks kõige ohutumaid, põhjalikumaid ja usaldusväärsemaid võrreldes kõikide teiste üldtuntud variantidega, mida vananemisest tuleneva pehmete kudede vajumisega võitlemisel kasutatakse.

SMAS-lifting’u aparaat Duoblo sobib neile, kes soovivad säilitada loomulikku nooruslikkust ega kavatse „noa alla” minna. Duoblo suudab võidelda järgmiste vanusest tulenevate muutustega:

• laialivalgunud näoovaal, allavajunud kulmud ja suunurgad;

• nina-suuvoldid;

• näo, kaela ja dekolteepiirkonna toonuse langus.

Ultrahelil baseeruv SMAS-lifting on tõeline läbimurre aparaatidega tehtavas kosmetoloogias.

Protseduuri liiga odav hind peaks tegema valvsaks – te ei pruugi loodetud tulemust saada, sest protseduuri reaalne omahind on kõrge, järelikult tuleb madal hind alati kvaliteedi, tulemuslikkuse ja ohutuse arvelt.

vipMedicum hoolitseb oma kliiniku maine ja protseduuride tulemuslikkuse eest. Tehke valik lahtiste silmadega, usaldage professionaale ning olge ikka noored ja kaunid!