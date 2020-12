4 min.

Kui soovite kauneid ja terveid juukseid, siis tulge tasuta juuste ja peanaha kompuuterdiagnostikale!

Kujutlege, et kodu koristades leiate oma juukseid mitte ainult juukseharjal, vaid kõikjal oma kodus, nii padjal kui ka vannitoa põrandal, ja neid on palju rohkem normaalsest, mis on 50–150 juust ööpäevas. Nüüd on saabunud hetk, kui on õige aeg häiret anda.