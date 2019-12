Kuidas saada säravvalge naeratus jõulupidustuste ajaks?

Miks otsustasid hambaid valgendada?

Säravvalge naeratus on minu jaoks oluline osa välimusest. Nii nagu ma hoolitsen oma küünte ja juuste eest, samamoodi tahan ka, et mul oleks kaunis naeratus. Peale selle saan enesekindlust, sest tean, et mu hambad on valged ja seega võin julgelt naeratada.

Kuidas jõudsid iSmile.ee lehel Beaming White’i toodeteni?

Olen hambaid juba ammu valgendanud. Alguses kasutasin USA-st tellitud plaastreid, mida on teinud kindlasti paljud, aga hambad muutusid väga tundlikuks. Lõpuks ei saanud ma enam süüa-juua külmasid ega kuumasid toite ja jooke. Kui läksin hambaarsti juurde, käskis ta mul kohe selle tegevuse lõpetada, sest hambavaap oli juba kahjustunud. Hammaste valgendamine muutus minu jaoks taas rutiiniks, kui jõudsin Beaming White’i toodeteni. Alguses ma ei uskunud, et need ei tee hambaid tundlikuks. Mõtlesin, et proovin siiski ära. Nüüdseks olen neid tooteid kasutanud juba umbes viis aastat ja olen väga rahul!

Miks need sulle meeldivad?

Esiteks ei tee need hambaid tundlikuks ja teiseks muudavad need hambad valgeks. Aga peale selle on neid ka mugav kasutada ja hind on soodne.

Tooteid on päris mitu, milline on sinu lemmik?

Lemmiktoode on Beaming White’i kodukomplekt. Kõigest 2 x 30 minutit ühel õhtul ja hambad on ilusad valged. Protseduure kordan umbes nelja-viie kuu tagant. Kui on periood, kus tarbin palju kohvi, siis kasutan õhtuti hambapasta asemel ka valgendavat vahtu.

Kas oled veel mõnda Eestis müüdavat toodet kasutanud?

Milleks, kui ma Beaming White’iga rahul olen? Paari toodet olen küll vaadanud, aga neid müüakse ka Hiina e-poodides, mis ei tekita minus usaldust.

Mida soovitaksid inimesele, kes soovib oma hambaid valgendada?

Kõigepealt peaks kindel olema, et hambad on terved. Kui ei ole, siis tuleb neid enne ravida. Muud olulist ei olegi. Kõige parem oleks alustuseks tellida kodukomplekt. Kui esihammastel on plommid või kroonid, siis soovitan pidada nõu klienditeenindusega ja uurida, mis toodet nemad soovitaksid.

Kas oled teadlik ka hammaste valgendusega seotud ohtudest?

Jah, muidugi. Tean, et kui kasutada tooteid, milles on vesinikusisaldus suurem kui Euroopa Liidu normidega lubatud, siis see teeb hambad tundlikuks ja kahjustab vaapa. Kuni selleni, et hambad hakkavad lagunema. Sellepärast tulebki tooteid tellida usaldusväärsest kohast ja kas või paluda saata enne koostisosade pilt. Ka Eestis on kahjuks müügil Hiina kaupa.

