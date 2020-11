6 min. See efektiivne toode tõstab su koduse näohoolduse uuele tasemele Anne & Stiil Artistry Dermasonic Meie näonahk peab võitlema stressi, keskkonnamõjude ja vale toitumisega, mis tähendab, et õige näohooldus on üks olulisemaid asju, mida oma nahale pakkuda saame.

Tavaliselt tuuakse välja, et üks suurimaid vigu koduses nahahoolduses on valede toodete kasutamine. Kuigi see vastab tõele, ütleb kosmeetik Inga Raa ilusalongist Ella Beaute Salon, et kõige suurem viga on see, kui ei tehta üldse mitte midagi. “Meie nahk vajab niisutust. Piltlikult võib öelda, et kui lasta viinamarjal rosinaks kuivada, ei ole tulemus kuigi ilus. Samas ei mõju nahale hästi ka ülehooldamine, mis võib põhjustada punetust ja ärritust,” selgitab kosmeetik.

Oluline on aru saada, et isegi kui meiki ei kasutata, koguneb nahale siiski palju mustust ja rasu, sest liigume õues ja ruumides. Sellepärast on oluline puhastada nägu nii hommikul kui õhtul ja kindlasti kasutada ka toonikut. “Kui nägu puutub kokku veega, tunneme kiskuvat tunnet. Toonikut kasutades nägu rahuneb ja punetus tõmbab tagasi. See mõjub nagu janu kustutamine,” räägib Raa.

Kingitus näonahale

Selleks, et näonahk saaks korraliku niisutuse ja hoolduse, oleks ideaalne käia kosmeetiku juures kord kuus. Kui on tegemist mõne konkreetse probleemiga, tuleb läbi teha intensiivne hoolduskuur. Kui üldse ei leia kosmeetiku jaoks aega, võiks käia kord kvartalis ehk aastaaegade vahetudes, soovitab ilusalongi perenaine.

Ilusalong sinu kodus

Kui oled hoolas protseduuride tegija ja kosmeetiku juurde jõudmine on keeruline, tasub kaaluda koduseks näohoolduseks mõeldud aparaate. Kosmeetik Inga Raa on proovinud näiteks Artistry Dermasonic komplekti, kuhu kuulub sügavamaks näonaha koorimiseks mõeldud ultraheliaparaat ning spetsiaalsed otsikud, mis aitavad tõhusamalt imendada seerumit ja silmakreemi. Boonusena saad nautida mõnusat massaaži.

Koduses kasutamises tasub masin appi võtta just sellepärast, et erinevad nahahooldustooted niisutavad enamasti vaid naha välimist pinda, jättes keskmise ja sügavama nahakihi tähelepanuta. Artistry Dermasonic masseerib ja stimuleerib 30 000 Hz ultraheli vibratsioonide abil naha seesmisi kihte, võimaldades nii kreemil, toonikul, puhastusvahendil kui ka silmaümbruskreemil jõuda sügavamale naha sisse ja töötada seega efektiivsemalt.

Koduhooldust ei tasu peljata

Kosmeetik tõdeb, et üldiselt ei tasu koduhoolduseks loodud masinaid peljata, sest need on tehtud võimalikult kasutajasõbralikuks ja ohutuks. Põhiline on see, et endale ei tohi ise haiget teha, aparaati liiga kõvasti vastu näonahka suruda ja hooldusega liiale minna, sest see võib näonaha muuta tundlikuks. Tasub ka meeles pidada, et kõiksuguste aparaatide puhul on vastunäidustusteks tavaliselt rasedus ja imetamine ning rasked haigused.

Lõõgastav kogemus

Aparaadi kasutamine on lihtne! Ultraheli koorimise jaoks on oluline, et nahk oleks märg. See võimaldab vee abil tekitada nahale mulliefekti, tungides sügavamale naha pooridesse ja puhastades naha sinna kogunenud meigijääkidest, mustusest ja komedoonidest. Lihtsamalt öeldes pesevad veepritsmed mustuse pooridest välja.

Kodus tuleb katsetada, kuidas aparaati kõige mugavam kasutada on. “Tavaliselt imendub toonik nii kiiresti naha sisse, et mõistlik on nägu puhastada piirkondade kaupa. Teed näiteks pintsliga näo märjaks, käid toonikuga üle ja siis puhastad masinaga. Kui sul on normaalne või rasusem nahk, võib ühes piirkonnas teha kuni kolm ringi. Kui tundlikum, piisab ka ühest korrast,” selgitab kosmeetik.

Nädalas on soovitatav ultraheliga koorimist teha korra. Tundlikuma naha puhul piisab jällegi paarist korrast kuus. Ultraheli aparaati kasutama hakates soovitab naine alustada kõige madalamast tugevusastmest, et nahale mitte šokki tekitada. “Kindlasti ei tohi mõelda, et kui kõvasti kraapida, saab naha puhtamaks. Masinaga ei tohiks üle käia ka kuivast nahast. Oluline on, et naha pind oleks märg ja valus ei tohiks olla. Kui on ebamugav või tekib mingi reaktsioon, tuleb lõpetada. Kui ultraheliaparaadiga on töö tehtud, tuleb nägu niiske vee ja vatiga puhtaks teha,” õpetab Inga.

Pärast ultraheliga koorimist on poorid avatud ja nägu puhas, mis tähendab, et on aeg kanda nahale seerum. Seerumit soovitab kosmeetik kanda nahale samuri piirkondade kaupa. Vastavalt seerumi tüübile, on ta siis niisutav, pinguldav või midagi muud, tuleb masinal valida õige programm. Masin hakkab kergelt vibreerima ja tekivad silmaga nähtamatud ioonid, mis aitavad seerumil imenduda naha sügavamatesse kihtidesse. Pärast seerumi kasutamist tuleks näole kanda kreemi. Kodus tasub pärast näopuhastust teha lisaks ka näoharjutusi, et vereringet aktiveerida. Oluline on, et liigutuste suund oleks lümfide suunas, et stimuleerida ühtlasi ka lümfide tööd.

Kui näonahk on korralikult niisutatud, saab asuda silmakreemi kallale. Masinaga kaasas olev spetsiaalne Ultimate Eye otsik on mõeldud silma- ja ninaümbruse masseerimiseks ning ühtlasi saab seda kasutada ka silmaümbruskreemi tõhusamaks imendamiseks. Tähtis on protseduuri nautida ja endale mitte haiget teha.

Kui ultraheliga näopuhastust on hea teha kord nädalas, siis näoseerumit ja silmaümbruskreemi tasub masina abil imedada iga päev.

Mõnus kogemus

Kosmeetik Inga Raa juures Artistry Dermasonicu aparaati katsetamas käinud vabakutseline ajakirjanik Liisbet nautis protseduuri väga. “Pean tunnistama, et ei ole just suur salongis käija ja pole ka varem kodus spetsiaalseid masinaid kasutanud, aga see protseduur käis väga kiiresti, oli mõnus ja näonahk oli pärast silmnähtavalt säravam,” muljetab ta.