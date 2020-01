Spetsialist soovitab: talv on parim aeg noorendavateks iluprotseduurideks

Värskem ja ühtlasem nahk – see on soov, millega kliendid kõige sagedamini naharavi spetsialisti poole pöörduvad. Tavaliselt on ilumured seotud näoga, nende seas lõtvunud ja tuhm nahk, ebaühtlane jume, õhetus ning punetus. Temperatuurikõikumised, tuulised ilmad ja siseruumide kuiv õhk võimendavad neid hädasid veelgi, sest nägu on ju pidevalt keskkonnatingimuste meelevallas.

Hea uudis on aga see, et kestev pimedus võimaldab ette võtta tõhusaid nahka ravivaid ja noorendavaid protseduure. Näiteks on just talvel hea teha valgus- ja laserravi, sest selleks on enamasti vaja, et nahk oleks täielikult päevitamata.

Pärast laserprotseduure ei tohi päikest nahale lasta vähemalt kaks nädalat, kasutada ei tohi ka pruunistuskreeme. Põhjus on selles, et iga lasertöötlus muudab naha UV suhtes veidi tundlikumaks ja kui nahale päikest lasta, tõuseb risk saada taastumisajal soovimatut pigmentatsiooni või teisi kahjustusi.

Millised on kõige tõhusamad ja populaarsemad naha noorendamise meetodid, mida Eestis tehakse? Kirjeldame lähemalt kolme protseduuri, mis on osutunud Medemise klientide ja töötajate endi lemmikuks ning mida on hea just talvel ette võtta.

Fotonoorendus, enne ja pärast. Foto: Medemis

Kerge, aga tõhus protseduur akne raviks ja naha ühtlustamiseks – süsinikuga laserkoorimine

Alates jaanuarist saab Medemises teha protseduuri, mis kuulub ka Hollywoodi staaride lemmikute sekka. See on Carbon Peel ehk süsinikuga laserkoorimine, mille suurimad trumbid on mugavus ja kiirus. Patsient tunneb ravi ajal üksnes mõnusat soojust. Puudub ka igasugune taastusperiood, nii et saad kohe pärast protseduuri kliiniku uksest värske ja säravana välja astuda.

Süsinikuga laserkoorimine eemaldab naha pinnalt surnud rakud, käivitades naha uuenemise. Eriti hästi mõjub seesugune „restart“ akne ravi puhul, sest normaliseerib naha ainevahetust, et nägu püsiks ka edaspidi puhas. Võtmekomponent on süsinikugeel, mis tungib sügavale nahakihtidesse ja seob seal surnud rakke, rasu ning mustust. Samal ajal hävitab laser aknet põhjustavad bakterid ja stimuleerib kollageeni ning elastiini tootmist, parandades naha struktuuri.

Protseduur on teiste samalaadsetega võrreldes üsna soodsa hinnaga, kiirema taastumisajaga ja mugavam. Suur pluss on ka universaalsus: see sobib korraga erinevate murede puhul. Näiteks võib nahk olla korraga pindmiselt rasune ja poorne, aga ka elastsuse kaotanud ja vananev (sügavamate nahakihtide mure). Süsinikuga laserkoorimine võimaldab leevendada mõlemat häda, puhastades nahka ja vähendades vananemise märke.

Fotonoorenduse protseduur kestab u 20 minutit, sellele eelneb põhjalik konsultatsioon. Foto: Medemis

Fotonoorendus ja Fotopeel – tõhusad noorendavad laserprotseduurid

Üks levinumaid laserravi meetodeid on IPL ehk intensiivne pulseeriv valgusravi. See on turvaline ja tõhus meetod, et teha kuperoosast või rosaatseast tingitud punetuse ravi, samuti pigmendilaikude ravi. Fotoimpulss neeldub pigmendis, mõne päeva pärast kerkib soovimatu pigment naha pinnale ja ketendab välja. Punetust ravides neelduvad IPL-i valgussähvatused kapillaarides, mille järel tõmbuvad veresooned kokku. Peale selle hakkab nahas tööle kollageeni tootmine, mis tugevdab veresoonte seinu, et need enam nii kergesti ei lõhkeks.

IPL-meetodit kasutab ka üks tavalisematest mittekirurgilistest naha noorendamise meetoditest ehk fotonoorendus. Laseriga stimuleeritakse nahas kollageeni sünteesi, mille tulemusena muutub nahk elastsemaks ja pringimaks. Boonusena kaovad selle protseduuriga pigmendilaigud, väheneb põskede punetus, ahenevad poorid ja paraneb akne.

Kui nahaprobleemid on tõsisemad, soovitame fotonoorenduse asemel proovida uut protseduuri nimega Fotopeel. Sisuliselt seob see ühte kahe tõhusa nahaturgutaja parimad omadused: tehakse fotonoorendus, millele järgneb keemiline koorimine. Sügavamate nahatekstuuri probleemide korral saab lisada ka kerge laserlihvimise.

Fotonoorendus ja Fotopeel on väga tõhusad selliste nahaprobleemide korrigeerimiseks nagu punetus, liigne pigment, nahalõtvus, kortsud ja armid. Pärast protseduuri on nahk siledam ja puhtam, jume on ühtlasem ja noorem. Kõige sagedamini tehakse neid protseduure päikesest kahjustunud naha raviks, mistõttu on just talv selleks hea aeg – siis on nahk päikesest puhanud.

Talvel on aega taastuda

Külmal ajal oleme reeglina vähem liikuvad ja tõmbume tubadesse sooja. Nii on meil rohkem aega tegeleda iseendaga ja ka pärast iluravi taastuda. Tõsisemad protseduurid nõuavad päevake-paar kodurežiimi, kergemad seavad tavaelule samuti mõned piirangud, näiteks on enamasti keelatud saun ja veeprotseduurid, vahel ka meik.

Kui nahaprobleemid on tõsisemad, võib ravi võtta üllatavalt pikka aega. Enamik protseduure annavad parema tulemuse, kui teha neid kuurina. Näiteks pigmendilaikude või üksikute kapillaaride eemaldamiseks kulub 1–3 korda, suurema punetuse raviks 3–5 korda. Kui alustada keset talve, jõuab enne päikese tulekut kogu kuuri läbi teha.