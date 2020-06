7 min. Suvi on hea aeg aknega võitlusse astumiseks Anne & Stiil Shutterstock Oma naha, iseäranis akne eest hoolitsemist ei maksa unarusse jätta ka suvel. Akne ei kimbuta üksnes puberteedieas noormehi-neide, vaid võib teinekord tülikaks probleemiks olla ka veel 30. eluaastates. Selge on see, et kui näonahamured on meid juba nii kaua saatnud, ei ole regulaarne näopuhastus üksi tõenäoliselt võimeline aitama. Selge on seegi, et tegelikult võiks juba noores eas teha kõik, et ei peaks veel kümneid aastaid hiljem sellesama probleemiga maadlema. Seda enam, et akne pole lihtsalt kosmeetiline probleem, vaid võib jätta arme kogu eluks nii nahale kui ka hinge. Miks siis seda nii pikka aega endaga kaasas kanda? Mis oleks see võluvits, mis aitaks?

Nii nagu elus ikka, võib lahenduse leidmine osutuda keeruliseks, kui ei tea probleemi täpseid algpõhjusi. Mis siis ikkagi põhjustab aknet? Enamasti on probleemse naha taga kas liigne rasueritus, rasunäärmete sarvestumise häired, aeglane naha mikrovereringe, hormonaalsed nihked või bakterid. Kuidas siis ikkagi need probleemid meie naha üle sellise võimu saavutavad?

• Rasunäärmete sarvestumise häired

Rasunäärmete ülesanne on organismis rasu toota. Kui nende töö on aeglane, ei jõua naha niisutamiseks ja kaitseks mõeldud rasu piisavalt kiiresti naha pinnale ning hakkab kogunema karvanääpsu sisse, kus tekitab surnud rakkudega segunedes ummistunud poore ehk komedoone. Kui rasu koguneb järjepidevalt karvanääpsu ja aknet tekitavate bakterite vohamine suureneb, siis karvanääpsu seinad rebenevad ning tekib põletik, mis satub ümbritsevatesse kudedesse. Selle tulemusel toimuvad sidekoelised muutused, mis väljenduvad naha peal punaste punnikeste või mädapeadena ja võivad lõpptulemusena tekitada aknearme.

• Hormonaalsed nihked – puberteediiga ja antibeebipillidest loobumine

Rasu tootmist reguleerivad meessuguhormoonid (peamiselt testosteroon), mille tase hakkab tõusma puberteedieas. Selle toimel rasunäärmed suurenevad ja hakkavad tootma rohkem rasu. Enamikul inimestel ei ole hormoonide tase normist kõrgem, kuid arvatakse, et mõnede nahatüüpide tundlikkus nende suhtes on suurem. Kusjuures paljudel täiskasvanutel tekib hormonaalne tasakaaluhäire siis, kui jäetakse maha antibeebipillid – siis tuleb sageli võidelda vistrikega, mis ei allu mitte millelegi, kuna pillide kõrgele aetud östrogeen kukub järsult ning testosteroon saab võidutseda ja rohkesti rasu toota.

• Aeglane naha mikrovereringe

Kui naha mikrovereringe on aeglane, aeglustub ka surnud rakkude irdumine ja toimub nende kuhjumine ehk liigne sarvestumine, mille tulemusel rasunäärmed kitsenevad ning rasu pääs nahale on taas takistatud.

• Salakavalad süüdlased – bakterid

Kõige hullem on aga see, kui teeme oma nahale liiga iseenda teadmatusest. Sestap tasub meelde jätta: vistrikke ei tohi pigistada, sest see võib kaasa tuua hoopis põletiku ägenemise ja armide tekkimise.

Mida teha, et näha selliseid tulemusi juba mõne nädala möödudes? New Look Clinic

Kust saada abi?

Nagu öeldud, siis veel 30. eluaastates naisedki – rääkimata puberteediealistest – kurdavad teinekord, et on proovinud kõike, aga miski ei näi justkui aitavat. Tihtipeale tähendab see, et proovitakse järjepanu siit-sealt üksikuid tooteid või katsetatakse mõne aja tagant erinevaid näohooldusi. Nii võibki kergesti tunduda, et miski ei aita. Tegelikkuses on äärmiselt oluline leida endale sobiv raviplaan ja jääda sellele mõneks ajaks truuks. Samuti saavutab parimaid tulemusi ikkagi siis, kui kombineerida kodust ja professionaalset ravi.

Abi saab spetsiaalsest kosmeetikast

ENNE JA PÄRAST | Patsient 1. Nahk enne ja pärast ühte keemilise koorimise protseduuri ja kodust ravi Renophase'iga. New Look Clinic

Ülaloleval näidispildil on patsient kasutanud just sedasama lähenemist – kombineerinud keemilise koorimise protseduuri ja kodust ravi. Nagu näha, ilmnevad Renophase’i süsteemse lähenemisega tulemused üldiselt juba pärast esimest protseduuri. Mis see Renophase siis ikkagi on ja miks otsustada just selle kasuks?

Laboratoires Renophase Parisi dermakosmeetika sarja innovaatilisus seisneb selles, et ravimil on lausa 80% võime imenduda probleeme põhjustavate kolleteni. Glükoolhape aktiveerib naha mikrovereringluse nii epidermises kui ka dermises, kiirendab rakkude uuenemist nahas ja karvanääpsudes, reguleerib rasueritust, lõhub surnud rakkude vahel oleva tugeva sideme ning eemaldab seega pindmised sarvestunud rakud, ahendab laienenud poore ja annab nahale ühtlasema struktuuri. Hormonaalse tasakaalu normaliseerimiseks kasutatakse toodetes genisteiini ja diosgeniini, mis töötavad samamoodi nagu meie organismi östrogeen. Seetõttu mõjutavad need testosterooni toimet rasunäärmetele, mille tulemusel toodetake vähem rasu. Samuti on ravim tugeva seenevastase omadusega, mis aitab pärmi- ja muude seeninfektsioonide korral (nt seborreödermatiit). Teisisõnu aitab Renophase Paris kõigi eelmainitud probleemide vastu.

Soovituslik raviplaan

Selleks et akneravi annaks tulemusi, kombineeri järgmisi samme.

• IGAPÄEVANE NÄOHOOLDUSRUTIIN. Kui igapäevane nahahügieen ei ole paigas või on ebapiisav, pole mõtet muud ravi teha. Seega on oluline alustada regulaarsest näohooldusrutiinist. Pese igal hommikul ja õhtul nägu glükoolhapet sisaldava näopuhastusgeeliga, mis eemaldab efektiivselt mustuse ning reguleerib rasunäärmete tööd. Kasutajate vaieldamatuks lemmikuks kujunenud ja palju auhindu võitnud Renophase Gel Nettoyant on tõepooolest koduse hoolduse kohustuslik osa.

ENNE JA PÄRAST | Patsient 2. Tulemus pärast nelja keemilise koorimise protseduuri. New Look Clinic



• KODUNE AKNE VASTU VÕITLEJA. Siiski tuleb igapäevase näohoolduse kõrval tegeleda ka juba probleemsete kohtadega. Nende raviks on asendamatu Siiski tuleb igapäevase näohoolduse kõrval tegeleda ka juba probleemsete kohtadega. Nende raviks on asendamatu Renophase Emulsion RenewPure , mis töötab mitmetest retseptiravimitest tõhusamalt, säästes nahka liigse kuivamise eest.

ENNE JA PÄRAST | Patsient 3. Tulemus pärast kuut keemilise koorimise protseduuri. New Look Clinic



• HAPPEKOORIMINE. Kodusest ravist üksi tihtilugu aga ei piisa, et soovitud tulemusi näha. Seepärast soovitatakse kombineerida kodust ravi professionaalse hooldusega. Selleks sobib hästi Kodusest ravist üksi tihtilugu aga ei piisa, et soovitud tulemusi näha. Seepärast soovitatakse kombineerida kodust ravi professionaalse hooldusega. Selleks sobib hästi happekoorimine . Miks just see? Kuna probleemse naha pH on kõrge ehk kergelt aluseline, vajab see hooldust, mis tagaks nahale happelisema ehk madalama pH keskkonna. Madalam pH piirab bakterite vohamist ning vähendab aknet, allergiat ja mitmeid teisi nahaprobleeme. Happekoorimine eemaldab kahjustunud nahakihid ja stimuleerib uute, tervemate rakkude paljunemist ning vett siduvate ainete tootmist nahas. Tänu sellele, et hape ergastab naharakkude tööd ning kiirendab sellega kollageen- ja elastiinkiudude tootmist, võib keemiline koorimine tasandada ka kortse. Seega saab happekoorimisega kaks kärbest ühe hoobiga: tervema naha, aga ka leevendust kortsudele.

ENNE JA PÄRAST | Patsient 4. Tulemus pärast kuut keemilise koorimise protseduuri. New Look Clinic

• HARJUMUSTE MUUTMINE. See, kuidas akne ravile allub, oleneb paljuski ikkagi ka valedest harjumustest. Oma jälje võivad jätta nii valed kosmeetilised vahendid, suitsetamine, mõned ravimid, vale toitumine kui ka emotsionaalne stress. Õige nahahooldus on suur samm soovitud tulemusele lähemale, aga kindlasti tasub kriitiliselt üle vaadata ka oma senised harjumused – nii on tulemused märksa kiiremad ja efektiivsemad.