Black Cherry – väljapeetud esmaklassilised rõivad neile, kes ei karda eristuda

„Oleme uhked, et meie kombinesoon valiti ajakirja Jana augustinumbri esikülje fotole. Seda ei kandnud suvaline modell, vaid kuulus Eesti sportlane Ksenija Balta,“ ütleb uue tootemargi juht Kristina Pacha.

Jah, see kombinesoon sai ülisuure edu osaliseks. Selles on ühendatud kõik trendid: töökombinesoonile omased jämedad õmblused, taskud ja traktorlukk ning lisaks kõigele on see valget värvi.

Kristina Pacha lõpetas Euroakadeemia: õppis ärijuhtimist. Ta armastab moodi ja stiili.

Mingil hetkel sai aru, et on aeg luua oma ettevõte, mis hakkaks tootma riideid tegusatele naistele, kes ei karda eristuda. Naistele, kes arendavad ennast ja tegelevad spordiga ning kel õnnestub see oma töö- ja isiklikku ellu sobitada. Black Cherry tooted ühendavad esmapilgul kokkusobimatu: need on väga mugavad, kuid näevad ka head välja; nendega võib minna jalutama, tööle või tähtsale pidulikule üritusele. Seejuures püüab bränd kinnistada oma positsiooni ikka veel üsna tühjas nišis: luua esmaklassilise kvaliteediga riideid.

Uue tootemargi üks hittidest on ka punane teksakostüüm. See on mugav ja ebatavalise lõikega. Avaralõikelisel jakil on huvitavad reväärid. 7/8 pikkusega pükste puhul on järgitud viimase paari hooaja moe põhijooni – need on viigitud. Kui kanda kostüümi lühikese topi ja botastega, on tulemuseks sportlik stiil, kui aga särgi ja kontsadega, on tulemus sootuks teine – uskumatult stiilne ja naiselik välimus. Lisaks veel ebatavaline värv, mis on natuke tumedam ja sügavam kui klassikaline punane. Kostüüm on õmmeldud uuest villast, mis on kõrgemat sorti vill. See on kogutud talledelt villa vahetamise ajal ja seega loomad viga ei saa. Sügisel on sellisest materjalist kostüümiga mitte ainult mõnus, vaid ka soe.

Kvaliteetne ja eksklusiivne

„Ise mõtleme välja, ise õmbleme, ise müüme,“ muigab Kristina. „Alustasime nullist, kogemust ei olnud, see-eest küllaga tahtmist ja ambitsiooni.“

Nii avasid oma ateljee-esitlusruumi, ostsid kõige moodsama õmblemisvarustuse, mis saada oli, palkasid kvalifitseeritud õmblejad ning käisid Itaalias, kus tegid tutvust kangaturuga.

„Meie Peterburi tee 46 asuvasse ateljeesse võib kohale tulla, kollektsiooni vaadata ja selga proovida. Kui vaja, saame õmmelda kliendi mõõtude järgi,“ räägib Kristina. „Oleme avatud uutele klientidele ja ideedele, hea meelega pakume kohvi ja suhtleme teiega.“

„Muide, meie ateljee võtab vastu ka individuaalseid tellimustöid nii kliendi kui ka meie riidest,“ lisab Kristina Pacha. „Meie disainer aitab teil luua visandi ja õmbleja viib selle ellu.“

Alguses olid Black Cherry tooted saadaval ateljees ja tänapäeva moeärile kohaselt ka Instagrami kaudu. Just nüüd avasid oma veebilehe ja tahavad kollektsiooni müüa tervele maailmale. Samuti planeerivad nad osaleda moenädalatel, eelkõige Tallinn Fashion Weekil. 9. novembril toimub Swissotelis Black Cherry piduliku kollektsiooni Celebrate Collection esimene esitlus.

Igasuguse tootemargi oluliseks ja raskeks osaks on hinna määramine. Hinnad on uue Eesti brändi kohta mõõdukad. Nii maksab Black Cherry pluus 150 eurot (100% looduslikust siidist, ülipeente Moskva õmblustega), tegemist on kõrgema klassi tootega. Pikk Chaneli riidest sügismantel aga 450 eurot. Tegemist pole isegi väikeste partiidega, vaid disaineri loodud eksklusiivsete üksikesemetega.

„Me valime kvaliteetse kanga ja toodame ise: meil on palgal õmblejad,“ rõhutab Kristina. „Inimesed, kes kannavad ja hindavad moemaailma suunanäitajate kõrgmoodi, ütlevad Black Cherry tooteid ostes, et meie riiete kvaliteet on väga hea. Üks meie klient ostis alguses ühe kostüümi ja talle meeldis see nii väga, et mõne päeva pärast tuli ta tagasi ja ostis veel kolm riideeset.“

„Oleme mõistliku tarbimise poolt ja masstootmise vastu, sest moetööstus on pärast naftatööstust kõige saastavam,“ räägib Kristina Pacha. „Seepärast peaksid riided kaua kestma: parem on osta üks kvaliteetsem ja stiilsem ese, mida saab kanda kaua ja rõõmuga. Seepärast rõhume disainile ja esmaklassilisele kvaliteedile.“

„Ära aja mind närvi!“





Esimene, kevad-sügiskollektsioon on naiselik ja samas asjalik. Kristina meenutab, et hing ihkas siiski muud, mispärast otsustati uus, sügis- ja talverõivaste kollektsioon teha nn sportlik-elegantses ehk tänavastiilis.

Black Cherry uue kollektsiooni jakk-kleit on täiuslik kandmiseks nii kontoris kui ka ärikohtumisel. Seda võib sobitada nii botaste kui ka kontsadega. Ja kui veel lisada jämedam vöö (plaanivad selle teha pealiskirjaga „Attention! Cherry bomb!“), siis on tegemist juba üdini teistsuguse, tänavastiiliga.

Brändi nime tahetakse esile tuua taoliste sõnumitega, sh praegu moes oleva kirillitsaga. Näiteks „Не BC меня!“ („Ära aja mind närvi!“). Samuti on tulemas spordikostüümid: lühikesed topid ja kõrge taljega püksid ning kaunistustega trikotaažkleidid. Kõlab paljutõotavalt!

Kollektsioonidega saab lähemalt tutvuda siin: