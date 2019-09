Rotermanni kaasaegne linnamood

Moegurmaanide lemmikhooaeg algas. Aeg on värskendada oma sügis-talvist garderoobi ning sättida end tagasi töölainele. Moes domineerivad küpsed toonid, klassikalised lõiked ning hinnas on kvaliteetsed materjalid.

Too oma rõivakappi eripära ning vürtsita seda kohaliku disainiga, sest Eesti moe ja disaini paremikku koondav multibränd kauplus Tallinn Design House asub just Rotermannis. Laias valikus on kohalike disainerite rõivaid, aksessuaare ja ehteid nii naistele kui meestele.