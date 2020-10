12 min. Kuidas saame maagiast abi enesekindluse tõstmiseks? Anne & Stiil BonBon Lingerie BonBon Lingerie armastab julgeid, eristuvaid ja enesekindlaid naisi! Selliseid isepäiseid naisi on paraku aastasadu hoopis kardetud — kutsutud nõidadeks ja taga aetud. Nõidadeks tembeldati just julgeid noori naisi, vanu ämmaemandaid ning meheta naisi, kes julgesid ühiskonna ootustele ja normidele vastu hakata. See hirm väljendus kõige selgemalt 15. sajandil, kui ligemale 50 000 „nõida” kaotas oma elu üleeuroopalises nõiajahis ja Hispaania inkvisitsioonis.

Kangeloomuliste naiste karm minevik ei ole õnneks unustatud. See elab edasi armastatud kultusfilmides ja -kirjanduses, luues ka tänapäeva naistele ja tüdrukutele tugevaid naiseeskujusid. Meie, eestlaste, jaoks on nõiad iseäranis olulised. Paganlik usk seletamatusse looduse väkke püsib ka tänapäeval ja huvi maagia, esoteerika ning vaimsuse vastu on Eestis pigem kasvujoones.

Seekordses artiklis räägib selgeltnägijate saate esimese hooaja võitja, armastatud Nastja, oma maagiat täis elust ja jagab soovitusi, kuidas saada üle hirmudest ning muutuda enesekindlamaks.

Nõiaks sirgumine







Nii nagu ka paljudel meist, sai Nastja huvi maagia vastu alguse lapsepõlves selliste filmide kaudu nagu „Praktiline maagia” ja „Armujook nr 9” särava Sandra Bullockiga peaosas. Filmidest ja kirjandusest inspireerituna meeldis Nastjale tüdrukuna väga ennustamistaldrikuga tulevikku vaadata. Naabritüdrukute seas oli ta tuntud kui peanõid ja ilma temata seansse läbi ei viidud.

Ka perekonnas tunnetati Nastjas juba lapsena erilist küpsust ja mõtteselgust ning isegi täiskasvanud käisid tüdrukult nõu küsimas. Ta tõdeb: „Ühest küljest ei olnud väga hea, et olin lapsena kursis täiskasvanute probleemidega. Aga mu käitumine oli lihtsalt selline, et inimesed tulid juurde küsima.”

Kas pidasid end teistsuguseks kui teised lapsed?

„Lapsena tundsin pidevalt, et olen teistsugune. Aga laps arvab, et kui kõik teised inimesed on ühesugused, siis tema ei ole ju normaalne. Ja kui minu õele väga meeldis teiste lastega joosta, siis mulle meeldis kududa, lugeda, jälgida teisi. Kindlasti olen praegu palju rõõmsam, kui olin lapsepõlves!”

Kuidas on maagia sind ja su lähedasi aidanud?

„Näiteks kui olin 6-aastane, sain teada, et mu tädi ei saa lapsi. Juba viis aastat oli ta proovinud. Ütlesin talle: „Ma koon sulle sellised sokid, et kui sa need jalga paned, saad lapse.” Tädil on nüüd poeg.”

Nastja tunneb, et ka teda ennast on maagia lapse saamisel aidanud: „Ma olen väga arstide poolel ja ma väga austan neid, aga nad ütlesid, et ma ei saa lapsi, sest kaalun 44 kilo ja mul on vaskulaarne düstoonia. Täna on mul tänu maagiale imeline tütar. Peamine maagia ongi usk!”

Igapäevaselt aitab Nastja oma lähedasi kõige rohkem tervise- ja armuküsimustes. „Kui keegi näiteks ütleb, et on reisil ja väga kardab, et jääb haigeks, siis ütlen talle, et „Ei jää! Annan sulle sellise energia”. Mul on oma võimetes selline kindlus. Tean oma tundega, et see aitab.”

Kuidas sai sinust elukutseline nõid?

Nastja jagab, et nõiaks sai ta päris juhuslikult ja just tänu saatele „Selgeltnägijate tuleproov”. Ta muheleb: „Tegelikult olen õppinud Tallinna Ülikoolis geoökoloogiks. Aga 12 aastat tagasi, kui mu tütar oli kahekuune, kuulsin trammis sõites kuulutust, kus kutsuti selgeltnägijate saates osalema. Järgmine päev läksin juba casting'ule.” Naine lisab: „Kui varem mõtlesid inimesed, et ma olen imelik, siis sellest sündmusest alates kukkus kõik justkui omale kohale. Mulle öeldi: „Nüüd ma saan sinust aru!” ja „Oh, vot, see on sinu asi!” Ja tegelikult sain ka mina ise pärast seda iseendast paremini aru.”

Kuidas leida oma kutsumus?

Kuigi Nastjale endale väga meeldib ametinimetus nõid, tunneb ta, et on veel liiga noor päris nõia ameti jaoks. „Ma ei taha, et mu elu muutuks vastuvõttudeks. Ma ei ole selleks veel valmis.” Küsimusele, mida ta nõiaks olemise juures kõige rohkem naudib, vastab naine, et selleks tegevuseks on hoopis kirjutamine. Koos tähtkujuraamatutega on naisel kirjateoseid ilmunud juba 26 tükki! „Minu isa on Venemaal kirjanik. Kirjutamine lihtsalt tuli minu juurde, sest ma usun sellesse. Ma ei teinud selle jaoks absoluutselt mitte midagi.” Nastja tunneb, et just kirjutamise kaudu jõuavad temani teadmised, ja ta usub, et raamatud on parim viis, kuidas neid teadmisi kõigiga jagada.

Kirjanikuna peab ta oluliseks inspireeriva eeskuju leidmist. Tema jaoks on selleks Honoré de Balzac: „Mind väga inspireerib see, kuidas ta kirjeldas inimeste välimust, aga samal ajal kommunikeeris, mida nad sisemiselt vajavad, mille üle muretsevad. Nagu Sherlock Holmes. Tema inimestest arusaamine on puhas nõidumine!”

Mida soovitaksid naistele, kes veel otsivad oma kutsumust?

„Igal juhul tuleks alustada väga väikestest asjadest. Tihtipeale ei tea inimene sedagi, mida ta hetkel süüa või juua tahab. Kuidas siis üldse suurematest asjadest rääkida?” Nastja soovitus on järgmine: „Iga 30 minuti tagant küsi endalt: „Mida ma soovin just praegu?” Vahet pole, mis see on — värske õhu hingamine või raamatu lugemine. Alles pärast väikeste vajaduste mõistmist saad teadlikuks enda suurematest soovidest.”

Et leida üles see, mida otsime, on naise sõnul kõige olulisem olla lõõgastunud seisundis. Sellele arusaamisele jõudis ta, lugedes Robert Stone'i raamatut parema ajupoolkera ja intuitsiooni kasutamisest. „Kui soovid midagi ja lased sellel minna, siis keha ise otsib energiaga võimalusi selle täitmiseks. Tähtis on lasta end juhtida, mitte pingutada, mitte blokeerida end oma hirmudega, mitte üle mõelda. Asjad tulevad tegelikult väga kergelt, me lihtsalt blokeerime neid.”

Lisaks usub Nastja, et mida enesekindlam on naine, seda paremini ta teab, mida ta tahab ja seda kiiremini langetab ta õige valiku. Ta naljatleb: „Selline vene ütlus on, et kui mees kutsub naise restorani ja naine vaatab menüüd liiga kaua ega oska valida, siis mees teab, et see naine ei tea voodis ka, mida ta tahab. Selle naisega saab raske olema.”

Kuidas saada enesekindlamaks?





Oma töö kaudu on Nastja märganud Eesti naiste seas ühte ja sama probleemi, mis tal meele nukraks teeb: „Inimesed ei armasta iseennast. Nad ei saa aru, kui tähtis see on. Me mõtleme, et paneme Facebooki mingi pildi, et meeldida teistele, aga kui me iseendale ei meeldi, siis see ei aita.”

Ta jagab veel tendentse, mida on oma konsultatsioonidel märganud: „Tullakse erinevate teemadega, kuid tihtipeale on esimeseks küsimuseks „Mida arvab minust see mees?” ja teiseks küsimuseks „Mida mina selle mehe vastu tunnen?”.” Et vastata neile küsimustele, soovitab Nastja jällegi alustada väga väikestest asjadest. Lisaks peame kõigepealt olema harmoonias iseendaga, alles siis otsima armastust, erialast kutsumust või lapsi saama. „Kui üks inimene ei tea, mida ta tunneb teise inimese vastu, siis see on ainult jäämäe tipp. Siis on seal sügavamad probleemid, millega on vaja tegeleda.”

Kuidas saame maagiast abi enesekindluse kasvatamiseks?

„Ma tõesti usun, et iga naine on nõid ja see intuitsioon aitab meid igas eluvaldkonnas.” Intuitsiooni on Nastja meelest tarvis teadlikult arendada: „Peame kuulama oma sisemist inglite häält ja lubama neil meid aidata. Nii saame olla targemad oma isiklikus elus, olla enesekindlamad.” Selleks, et oma intuitsiooni kasvatada, peame naise sõnul kuulama oma soove ja vabanema oma hirmudest, sest need blokeerivad meie võimeid.

Kuidas vabaneda hirmudest?

Nastja jaoks algab hirmudest vabanemine nende tunnistamisega. Alles siis saab oma emotsiooniga hakata hirmudega tegelema. „Tulevikku ei ole veel. Me praegu loome seda. Ja kui kontrollime oma emotsioone, siis saame luua hirmuvaba oleviku.” Nastja toob lihtsa soovituse: „Kui tuleb negatiivne mõte, siis kujuta ette, et see mõte on üks kärbes, ja löö see maha.” Samamoodi aitab tema sõnul, kui mõtte ilmnemisel lugeda kümneni või palvetada.

Kuidas armastada oma keha?

Nastjale on tema enda keha alati meeldinud. Nii ka rasedana ja pärast rasedust. Tema meelest on siiski väga vähe naisi, kes oma keha tõeliselt armastavad. „Inimesed, kes on body positive – neid on kohe näha. Nad on energiat täis. Silmad säravad. Neid on väga vähe.”

Naise enda enesekindluse- ja iluideaal on Itaalia näitlejanna Monica Bellucci, kes jättis talle kustumatu mälestuse filmis Malena. „Ta võtab oma keha sellisena, nagu see on. Ta ei ole väga kõhn, aga on näha, et ta meeldib endale. Temast tuleb selline energia!”

Nastja usub ka seda, et need, kes tunnetavad oma keha suhtes kriitikat, tõmbavad selle ise ligi: „Tõeliselt enesekindlatele naistele ei ütle keegi kunagi nende keha kohta midagi halvasti.” Lisaks, kui kõrge kaaluga seostuvad tervisemured, on Nastja arvates keha keerulisem armastada ja tuleks tervislikuma kaalu poole püüelda.

Milline on ilusa pesu roll naise enesekindlusele?

„Ilus pesu tõstab absoluutselt naise enesekindlust ja seda peab kandma kogu aeg.” Nastja selgitab, et naised teevad pesuga tihtipeale suure vea: „Mõnel minu sõbrannal on üks ilus pesukomplekt, mida näidata mehele võib-olla üks kord kuus. Ülejäänud aeg kantakse teisi, mugavaid ja praktilisi asju. Ja kuigi mees näeb naist ilusas pesus, on naine sel hetkel ise väga madala enesehinnanguga. Pärast tunneb naine, et mingi mees kasutas teda ära või suhtus temasse halvasti.” Nastja arvates on selline teguviis energeetilisel tasemel üks suur rumalus. Tema ise sellist viga ei tee: „Kui näen oma sahtlis pesu, mis mulle enam ei meeldi, viskan selle kohe ära. See on iseenda austamise hetk. Pead aru saama, et see pesu on sinu jaoks, mitte mehe jaoks.”

Mis on sinu lemmikkollektsioon BonBoni pesust?

„Mul on väga palju BonBoni pesu! Minu jaoks see on väga kvaliteetne ja ilus. Ma ise armastan meeletult musta värvi. Mu lemmikpesu on ka must.” BonBon Lingerie valikus leiab praegu võrratut musta värvi pesu kollektsioonides Black Orchid, Mara, Shades, Penelope Flirt, Ramona ja Hannah.

Mis on sinu soovitus Eesti naistele?

„Kui lubad endale midagi, siis tee seda 100%! See tõstab sinu enesehinnangut tohutult, sest sind on kaks.” Nastja selgitab: „Kui luban endale, et hakkan esmaspäevast jooksmas käima, aga siis, kui see päev kätte jõuab, ma ikka ei lähe. Ma mõtlen, et „Keegi ju ei näe”. Aga sina näed! Ja kui sa ei hoia endale antud lubadust, siis sa ei saa ennast järgmine kord usaldada. Kujutage ette, kui raske oleks elada inimesega, keda te ei usalda – näiteks abikaasa, kes on juba palju kordi midagi teinud. Aga selliste väikeste asjadega on peamine inimene, keda sa usaldama pead, sina ise.” Seega, kallid naised, hakake endale antud lubadusi täitma!

BonBon tänab Nastjat oma maagilise elu avamise ja vapustava fotosessiooni eest! Loodame, et ka sina leidsid tema soovituste seast endale midagi, mida proovida, et ületada oma hirme ja muutuda enesekindlamaks.

Sisestamaks sinu enesekindlusesse veelgi rohkem glamuurset salapära, lisab BonBon Lingerie halloween’i perioodil igale Buduaari kollektsiooni toodet sisaldavale tellimusele käevõru Must Kuu. Ehe on valminud nõid Nastja käsitööna, sümboliseerimaks naise võlujõudu, ja on Nastja poolt selleks ka laetud.

Jälgi BonBoni halloween’i tegemisi ka Facebookis. Osaledes loosis, on sul võimalus võita vabalt valitud pesukomplekt ja eriline ehe nõid Nastjalt.