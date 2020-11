"Mis ajast saavad õpetajad endale BMWsid lubada?" Ivanka Trumpi endine parim sõbranna paljastas presidendi tütre tõelise pale

Lysandra ja Ivanka olid nooruspõlves parimad sõbrannad. Kord olevat Donald Trump Lysandra käest küsinud, kas tema tütar ikka on klassi kõige ilusam ja populaarsem tüdruk. Kuna Lysandra ei teadnud, et Trumpidel puudub igasugune huumorimeel, kui teemad puudutavad neid ennast, vastas ta ausalt, et ilmselt Ivanka kuulub top viie ilusaima ja populaarseima tüdruku hulka. “Kes on ilusam kui Ivanka?” küsis segaduses Donald enne, kui ise ära arvas, kes need olid.

Lysandra tõdeb, et tegelikult olid nad rohkemat kui lihtsalt parimad sõbrannad, nad olid justkui õed. “Jah, talle meeldis rääkida iseendast ja ta oli häbematult edev, aga ta oli ka tore, lojaalne ja olgem ausad, päris põnev inimene,” meenutas ta, lisades, et ülikooliaastatel hakkasid nad aga vaikselt lahku kasvama. “2009. aastal, üsna pea peale seda, kui ma olin üks pruutneitsidest Ivanka pulmas, murdus sõprus meie erimeelsuste all lõplikult.”

Trumpide kritiseerimisega kaasnevad tagajärjed

Ivanka endine parim sõbranna uskus, et kui Donald Trump presidendiks kandideeris ja tütar tema heaks tööle hakkas, suudab tulevase presidendi tütar isa regressiivseid, rassistlikke kallakuid taltsutada, kuid selle asemel nägi Lysandra, kuidas Ivanka viskas prügikasti kogu imidži, mille kallal ta oli nii palju vaeva näinud.

“Mul on olnud loendamatul hulgal vestlusi sõpradega, kes kasvasid samuti Ivanka kõrval üles, selle üle, kui vapustatud me olime, kui ta ei seisnud vastu Brett Kavanaughi ülemkohtusse pääsemise nominatsioonile või ühelegi oma isa eriti vastumeelsele poliitikale. Kuid avalikkuse ees me vaikisime, sest seda oli meile õpetatud,” avaldas ta, lisades, et osa temast kartis ka tagajärgi, mis Trumpi perekonna kritiseerimisega kaasneda võivad. “Vastikus Trumpide vastu polnud nii hull, kui hirm, et mind tiritakse läbi muda ja pere lükkab mind eemale kui vastiku luuseri. Ka nüüd, kui end endisteks sõpradeks kuulutanud vannuvad, et Ivanka ei saa kunagi oma nägu enam Manhattanil näidata, tsiteeritakse neist väheseid nimepidi.”

Vaesemate mõnitamine

Lysandra toob esile erinevaid viise, kuidas Trumpide pere madalama klassi inimesi maha teeb. "Kui Eric Trump postitas Twitterisse foto häärberist, mis kuuluvat Joe Bidenile ja küsis, kuidas üks poliitik saab endale sellist maja lubada, meenus mulle, kuidas Ivanka tõi välja ebakõlasid karakteri ameti ja elustiili vahel, kui me kinos mõnda filmi vaatasime. "Mis ajast saavad õpetajad endale BMWsid lubada?" küsis ta, näksides ülesoolatud popkorni. Või: "Miks elab politseinik sellises majas?""