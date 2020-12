Abiellumise peale olid Ele-Riin ja Siim-Sander ka varem mõelnud, kuid põhjalikumalt kerkis see teema üles pärast üht kohtumist sõpradega, kelle seas abiellumine jutuks tuli.

Neil oli varem juttu olnud, et Ele-Riin oleks nõus endale ise kihlasõrmuse välja valima. "Nii ma siis ütlesingi talle, et läheme ostame homme sõrmuse ja teeme selle asja ära. Tavalisest veidi erinev lahendus, aga eks igaühel olegi omamoodi. Ja see oli meie moodi," kirjeldab Siim-Sander.

