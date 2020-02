FOTOD | Moodne ja lummav muinasjutt: Heidy Purga kandis presidendi vastuvõtul väga olulise sõnumiga kleiti

Heidy Purga selgitas ajakirja Kroonika sotsiaalmeedia vahendusel, et möödunud aasta oli keeruline, sest paljud inimesed said haiget ning juhuslikult on ka tema ja Karolini koostöös valminud kleidi disain sellele pühendatud, et rohkem oleks armastust enda, oma lähedaste, oma riigi, oma sõprade, oma kolleegide, oma tööde ja tegemiste vastu.

Heidy ja Karolini koostöö on tänaseks kestnud aastaid. Heidy on öelnud, et Karolin tunneb teda ja tema Karolini ning see on loomeprotsessi juures kindlasti suur eelis. "Me ei lähtu kunagi tavapärasest mis-on-moes-printsiibist. Karolin teab ka, et ma ei ole lihtsalt ilusa kleidi kandja. Seega räägimegi alustuseks näiteks hoopis maailmas toimuvast, välispoliitikast või mõnel muul meid kõnetaval teemal. Nii saavadki meievahelised salasõnumid kleitideks ning tagasivaates tähistavad need märgilised rõivaesemed teatud eluetappe."