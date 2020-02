Mantli autoriteks on Annele & Stiilile teadaolevalt Iris Janvieri moemaja disainerid ja stilist Anu Lensment. Artiklis meenutame ka seda, mil president on varem kollast kandnud, samuti selgub, et Kersti Kaljulaid on agar rõivaste taaskasutaja. Ka tema tänahommikune mantlivalik oli selle ilmekaks näiteks...