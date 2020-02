FOTOD | Stiilselt isikupärane: Kaja Kallas üllatab kleidiga, mida kaunistavad mitmed erilised detailid

Ruuduline õhtukleit? Just!

Kaja Kallas kannab tänasel riigi sünnipäevapeol sinise-valgeruudulist kleiti. Kleidi on loonud moekunstnik Oksana Tandit, kes on tegelenud selgelt oma lemmikteemaga moes, milleks on vastandite tõmbumine - ühelt poolt range ruuduline muster, teisalt naiselikult lai seelikuosa ja rinnaesine satsiline žaboo.