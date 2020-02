FOTOD | Yoko Alenderi presidendi vastuvõtu komplekt ühendas kahe disaineri loomingu ja valmis eriti tähendusrikkal moel

Yokol oli kindel soov teha kleit mõnest juba olemasolevast riideesemest. "Uurisin Reet Ausilt ja ta ütles, et nad on just alustamas kohaliku upcycle teenuse osutamist oma Telliskivi stuudios - see sobis mulle suurepäraselt. Mõtlesin alguses kasutada oma Reeda tehtud pulmakleiti, aga koos temaga plaani pidades, leidsime, et see 1960st pärit, minu vanaema kleidi kuldne brokaatkangas sobiks kenasti pidulikuks puhuks."