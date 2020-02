Ines Karu-Salo: etniline disain ei pea kõigile meeldima

Ta nendib, et näiteks moemekas Londonis hinnatakse kōrgelt huvitavaid printe ja mustreid, mis muudavad tooted omanäoliseks ja eristuvaks, samas Pōhjamaades jällegi eelistatakse lihtsamat ja kaasaegsemat stiili, mille kaunistamisega ollakse tagasihoidlikumad.

Väikesel turul tegutsedes on brändid paraku sunnitud mōtlema rohkematele kui vaid kitsale ringile. Samas teevad äärmiselt lihtsat disaini paljud ning noored moemärgid peavad kōigepealt mōtlema oma loole ja sellele kuidas konkurentsis eristuda ja silma paista.

“Kesktee leidmine ongi keeruline mäng ja riski vōtmine. Näiteks KiRIVOO väike must kleit on disainitud eemaldatava kraega, millel on etniline lillemuster _ selline lahendus vōimaldab kliendil ise otsustada kas tahab kleiti kanda koos vōi ilma tikandita.”