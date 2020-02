“Jah, mulle ei ole päris ükskõik, mida hommikul selga panen,” vastab Nikolai, kui uurida, kui tähtsad talle moega seonduvad küsimused on. “Ma ei saa kohtumisele minna dressides ja spordisaali ülikonnas… Lähtun põhimõttest, et riietuda tuleb alati vastavalt ajale ja kohale. Presidendi vastuvõtule minek ei ole minu jaoks olnud tavaline asi. See on väga tähtis üritus, millele oleme abikaasaga alati põhjalikult lähenenud.”

Kutse presidendi vastuvõtule saabus paarile esmakordselt aastal 2011. “Lappasin päris palju raamatuid, et üldse aru saada, kuidas peab riietuma, mis on lubatud ja mis mitte. Kuidas peab käituma, kus pool peab naine seisma ja nii edasi,” meenutab Nikolai oma esimest vastuvõtul käiku.