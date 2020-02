7 min.

Rahvarõivaste peidetud sõnumid: millest räägivad meie kõige pidulikumad riided?

Kui on olemas rõivakomplekt, mis sobib ühtviisi hästi kõigile ja mida võib pidada täiuslikuks, on selleks rahvarõivad. Need ei ole lihtsalt riided, vaid kaitsekirjadega täiustatud sõnumitoojad. Uurime rahvarõivaste salakeelt.