Erootilised jõulud – kuidas oma suhe pühade ajal uuele tasemele viia?

Õnneks on sul veel aega saabuvad pühad eriliseks teha. Selleks loe nõuandeid, mida annavad online-erootikapoe Must Panter perenaine Inna Must ja Eesti naistele provokatiivset ning müstilist pesu loov BonBon Lingerie.

Saad huvitavaid teadmisi meeste ja naiste erinevustest, seksuaalsusest ning muidugi ilusast pesust. Anname ka lihtsa ja kavala võimaluse, kuidas kallimale oma kingisoovi edastada. Nüüd aga head lugemist.

Suhted ja mänguasjad

Tänapäeva suhteid võrreldakse tihti katkiste mänguasjadega – kui vanasti parandati need ära, siis nüüd visatakse prügikasti ja ostetakse uued. Tegelikult võivadki just mänguasjad suhtesse vajalikku värskust tuua. „Kõik õnnelike suhete uuringud viitavad sellele, et paarid vajavad vaheldust. Mida kauem suhtes olla, seda raskem on vaheldust leida,” teab Inna Must ja lisab, et käärid tekivad sellest, et naistel võtab orgasmini jõudmine aega umbes 20 minutit, meestel aga 5,44 minutit. „Durexi uuring on näidanud, et umbes 68% naistest oma partneriga orgasmi ei saagi.”

Kuigi sekslelud lahendaksid suure osa nimetatud probleemidest, on Inna veendumusel, et need on Eesti mehe jaoks veel tabuteema. „Arvatakse, et kui naisel on lelud, siis see tähendab, et mehest üksi ei piisa. Aga see pole tõsi!” Inna meenutab, et kui ta oma praeguse abikaasaga tutvus, oli tal Rimi kilekoti täis lelusid, millest tundis mehe tunnete säästmiseks vajadust vabaneda. „Kui olin kilekoti prügikasti viinud, nägin aknast, kuidas üks kodutu naine selle leidis, sinna sisse vaatas ja sellega rõõmsalt minema kõndis. See oli kõige piinlikum hetk minu elus!”

Mõne aja pärast tunnistas Inna endale, et tegelikult meeldisid lelud talle ikkagi väga, kuid uut lemmikut otsides võttis valik silme eest kirjuks. Nii sündiski idee luua e-pood, kus klienti osatakse suunata konkreetse tooteni, mida ta vajab, ja pakkuda tuge teaduslike faktidega. Toodete valikul peab Inna ülimalt oluliseks kvaliteeti, mille tagamiseks ta tihtipeale lausa tootjatega ühendust võtab: „Igasugust asja ikka ei tasu enda sisse panna. Intiimpiirkond on üliõrn!”

Suhted ja mängud seksikas pesus





George Bernard Shaw on öelnud: „Me ei lõpeta mängimist, sest jääme vanaks. Me jääme vanaks, sest lõpetame mängimise.” Suhtega on samamoodi: kui me unustame lõbutseda, muutub suhe halliks ja kortsuliseks, kuni vaagub hinge.

Ja ainult pesust või leludest ei piisa. Inna ütleb, et naiste ideed saavad tihti otsa hetkel, kui särtsakas pesu on selga pandud. Ta selgitab: „Sekspesu ei osta naine enda jaoks, vaid selleks, et vaheldust ja särtsu luua. Kui naine seisab pesu väel mehe ees, ootab ta, et teda märgataks. Naised mõtlevad seksikas pesus pigem konservatiivselt – nad mõtlevad meelelistele asjadele ja massaažile.”

Naise fantaasias peaks just mees tegema järgmise sammu, aga kui seda ei tule, võib see tekitada naises alaväärsust ja kurbust. Inna selgitab: „Paljud naised on oma keha suhtes põhjendamatult ebakindlad. Nad vajavad väga palju komplimente ja meeldetuletust, et naise keha on alati ilus ning kena pesu rõhutab seda. Kui naine küsib oma mehelt: „Kallis, kas see pesu sobib mulle?”, on see märk sellest, et naine vajab oma mehelt tunnustust.”

Tuleb meeles pidada, et mäng ei ole mõeldud ainult lastele, lihtsalt mänguasjad ja kostüümid tuleb eakohaselt valida. Kes vajab rohkem abi ideedega, leiab need Musta Pantri artiklitest.

Soovitused meestele: edu võti on enesekindel naine ja mänguline lähenemine





„Happy wife, happy life”, kõlab tuntud ütlus. Kuid selleks, et naine õnnelik oleks, peab hajutama tema hirmud ja ebakindluse ning siin saab mees imesid teha, kui vaid soovib. Suurem osa naisi näeb peeglist midagi, millega nad ei ole rahul, ja usuvad, et seda näeb ka mees. Tegelikult mehed ei märkagi neid detaile ja nad ei keskendu voodis sellele, mida naine oskab või ei oska. Mees tahab näha naudingut naise silmis – see on kõige erutavam asi. Naine aga vajab, et keegi seda talle meelde tuletaks.

Kallis mees, siin saad sina oma võlujõudu rakendada: tee naisele komplimente, innusta teda jagama oma fantaasiaid, vii naine pesupoodi pesu valima, kaardistage teineteise erogeensed tsoonid ja valige koos välja mõni lelu, erutav loodustoode või mäng.

Ühine pesusalongi külastus annab võimaluse naist toetada neil hetkedel, kui tema ebakindlus oma keha suhtes pinnale tuleb. Oluline on oma naist kuulata ja märgata, olla tema jaoks olemas, aktsepteerida tema valikuid ning samas soovitada talle midagi sellist, milles sina teda näha unistad. Aeg, mille koos veedate, on juba omaette kingitus ja investeering õnnelikku suhtesse, kuid kauni pesu erootilisest aspektist ei saa samuti mööda vaadata.

Saada mehele jõuluvihje!

Naised, teie kallim tahab teid kindlasti pühade puhul rõõmustada. Kahjuks näitab meie müüjate kogemus aga, et mehed lihtsalt ei julge oma naisele pesu osta, sest nad ei tea tema mõõte ega eelistusi. Selleks on BonBon loonud teile võimaluse saata vihje oma seksikate kingisoovide ja nende suuruste kohta otse kallima postkasti. Saada oma jõuluvihje siit!