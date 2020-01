FOTOD | Trükisoe Aqva ajakiri jõudis avalikkuse ette Elina Nechayeva laulude saatel

"See on vist küll esimene kord end nii suurelt näha," tõdes Elina Nechayeva naljatledes veel enne, kui andis ajakirja kuuenda sünnipäeva auks unustamatu kontserdi. Lummatud rahvas nautis hiirvaikselt iga viimast kui pala, et siis loo lõppedes lauljatari juubeldades tänada. Õhk oli kogu kontserdi vältel emotsioonidest tulvil. "Mul oli küll silm märg," kostus grammigi häbenemata mitte ainult naiste, vaid ka meeste suust, kui pärast kontserti üheskoos pidulikuks tordi lahti lõikamiseks fuajeesse koguneti. Paistab, et värske ajakirja persooniloost kõlama jäänud fraas, kuidas lava on Elinale püha koht, peab tõepoolest paika. Sellest andsid selgelt mõista nii artisti üdini siiras olek kui ka tema hingestatud esitused, mis liigutasid kuulajaid südame põhjani.

"Siit edasi on raske paremaks minna," tõdes hiljem ka spaa juht Roman Kusma, et seekordne särav kaanestaar vedas lati nii kõrgele, et praegu on raske mõelda, kes võiks üldse järgmist ajakirja kaant kaunistada. Seni on kaanele jõudnud just lauljad, kelle muusikalised etteasted on lisanud esitluspeole mõnusat särtsu.

Lisaks Nechayeva kontserdile sisustas õhtut Aili Raudsepa moe-show, kus sedakorda haarasid pilku talvised kleidid, mille kõrval lisasid kollektsioonile iseloomu silmapaistvate värvide-piltidega rõivad. Etenduse taustaks musitseerinud Bonzo loominguga ühes tekitasid need mõnusa sümbioosi, mis haaras publikut sedavõrd, et hiljem rahvale uudistamiseks üles sätitud kollektsiooni vahel käis veel õhtu läbi tihe sagimine. Kusjuures suur osa kollektsioonist leidis juba ka samal õhtul uue omaniku. Peo jooksul tutvustasid külalistele põnevamaid massaaže spaa Filipiinidelt pärit massöörid, muusikaliste vahepalade eest hoolitses DJ KLAUS.

Seekordses, järjekorras kuuendas ajakirjas jagasid Elina Nechayeva kõrval oma mõtteid-tegemisi veel näiteks Märt Avandi, Tõnis Niinemets, Rakvere teatri näitleja Natali Väli ning kohalik kunstnik Riina Rillo. Tutvu ajakirjaga lähemalt siin.

Aqva ajakirja annab välja Ekspress Meedia. Erilahenduste ja kliendiajakirjade kirjastuse müügi- ja projektijuht Jaanika Kivvit tõdeb, et tal on siiralt hea meel AQVA spaaga koostööd teha: "Ajakiri AQVA Magazine sündis täielikus sünergias kliendiga. Meie tiimid hingavad ühes rütmis, mistõttu pakuvad sisuloome ja lavastused veelgi sügavamat naudingut."

Jaanika usub, et kliendiajakiri on suurepärane väljund kujundada ettevõtte imagot ja edendada teenuste või toodete müüki. "Kliendiajakirja tuleb teha nii, et pärast seda, kui inimene on ühte numbrit lugenud, ootab ta juba järgmist," rõhutab ta. "AQVA Magazine'i puhul on seda nii hästi tajuda – kui ajakiri ilmub, annavad lugejad tihti avalikult sotsiaalmeedias rõõmustades märku, et ajakiri on jõudnud postkasti."

Roman Kusma (Aqva Hotels OÜ juht), Jaanika Kivvit (ajakirja AQVA Magazine müügi- ja projektijuht), Einar Ellermaa (ajakirjanik), Uku Adrian Ilves (ajakirjanik), Elina Nechayeva (esikaane persoon), Riina Palmiste (ajakirjanik), Mairi Peetersoo (erilahenduste ja sisuturunduse ärijuht). Aqva Hotels OÜ