7 min. Gerli Padari särava välimuse saladused Anne & Stiil Rääkides sellest, kuidas vaatamata kiirele elutempole alati hea välja näha, ütles Gerli, et ikka töötavad järeleproovitud elutõed. Aivar Kullamaa Üdini musikaalne, aktiivne, andekas ja alati särav Gerli Padar ütleb, et mingeid imenippe tema ilurituaalide hulka ei kuulu – pigem on võtmesõnadeks järjepidevus ning distsipliin.

Rääkides sellest, kuidas vaatamata kiirele elutempole alati hea välja näha, ütles Gerli, et ikka töötavad järeleproovitud elutõed. „Ära mine meigiga magama, puhasta nägu, söö vähem rasva- ja suhkrurikast toitu, vali oma nahale sobivad kreemid ning maga piisavalt.“

Vajalik aeg iseendale

„Ma olen viimasel ajal otsustanud hakata hommikuti palju varem ärkama. Seda selleks, et mul oleks rohkem seda päris oma aega. Erinevatel hommikutel kasutan seda aega just oma parima äranägemise järgi: käin jooksmas, kepikõndimas, kuulan huvipakkuvaid podcast’e, joon rahulikult kohvi või teen endale geelküünte hooldust … See on hea tunne, minu oma aeg ja ma saavutan sellega parema tasakaalu,“ ütles Gerli ning lisas, et tasakaalus inimene on ka rõõmsam ja rahulikum ning seda väidab igal hommikul ka tema peegelpilt.

Ka väljas liikumine on Gerli jaoks väga oluline. „Eriti mõnus on hommikul sörkida – tunned, kuidas mootor läheb tööle ja naeratus vastutulijatele laiemaks. Ega ma väida, et see varajane tõusmine mulle kerge on, oi, kuidas tahaks mõnel hommikul teki üle pea tõmmata ja edasi nurruda. Küll aga on mul ärkamiseks trikk: ma panen kõik jooksuriided õhtul valmis. Siis on vähemalt üks ettekääne kohe nimekirjast vähem,“ tutvustas Gerli oma hommikurutiini.

Ekstreemsused ja pöörased trendid

Üks kõige olulisem ilurituaal on Gerli jaoks näo ja kaela puhastamine. „Ma võtan selleks igal õhtul aega ja hommikuti lõpetan protseduuri jääkülma veega,“ ütles Gerli. Lisaks on Gerli langetanud hiljuti veel ühe kindla otsuse: ta ei pea enam kunagi dieeti! „Olen proovinud igasuguseid ekstreemseid kaalulangetamise meetodeid, aga selge on see, et meie keha vajab erinevaid toitaineid ja tasakaalustatud toitu. Ma olen olnud päris kurt, mis puudutab seda oma keha kuulamise juttu. Tasapisi tuleb see oskus omandada, aga eks inimene õpib kogu elu!“ tõi Gerli välja kasuliku elutõe.

Rääkides kõige pöörasematest ilutrendidest, millega Gerli kaasa on läinud, toob ta välja kuumad üheksakümnendad. „90ndate alguses olid moes väga kitsad kulmud … Ütleme nii, et ega need kedagi väga ei kaunistanud. Samas elas ilumaailm ja ka meie pere vanem tütar alles hiljuti üle „markerikulmude“ ajastu, seega kahetseda pole midagi peale nendel aegadel jäädvustatud piltide. Aga eks seda tunnet teavad ka meie emad, kes oma lõpupeopiltidel keemiliste lokkide lehvides ilusti rivis seisid,“ muigas Gerli.

Julge katsetaja

Kõige olulisemateks ilutoodeteks peab Gerli Padar jumestuskreemi, ripsmetušši ja põsepuna. „Õhuke kiht jumestuskreemi ühtlustab nahatooni ja peidab väiksemad iluvead-punnikesed (jah, isegi 40-aastaselt tekivad vahel mõned „sõbrad“ lõuale) ning tumedad silmaalused (vahel jääb ikka unetunde väheks). Ripsmetuši abil on silmad kohe kaunimad, ja põsepuna annab värskust juurde,“ selgitas Gerli oma valikut ning lisas, et kui paljud naised valivad just huulepulga oma n-ö iluesmaabi vahendiks, siis tema pole kunagi väga suur huulepulga austaja olnud.

Gerli Padar valib oma iluarsenali tooteid vajaduspõhiselt. „Aga juhtub ka nii, et lähen suuremasse ilupoodi ostma ainult üht kindlat toodet ja väljun sealt suure koti uute toodetega. Mulle meeldib katsetada ning kui keegi kannab ilusat tooni lauvärvi või põsepuna, siis ma kohe julgelt küsin, et mis firma ja mis tooniga tegu on,“ ütles Gerli. Eriti oluline on Gerli sõnul proovida erinevaid nahahooldusvahendeid, kuna nahk muutub ja vajadused muutuvad. „Kindlasti ei ole mõistlik kasutada naha niisutamiseks sama kreemi, mida pidasin oma lemmikuks 20 aastat tagasi. Näiteks näo puhastamiseks kasutan praegu mitsellaarõli – sellisest tootest polnud ma paar aastat tagasi veel kuulnudki! Kõik areneb ja uudishimuliku inimesena ikka katsetan, aga kindlasti mitte nii suure hooga nagu oma 20ndates,“ rääkis Gerli.

Kollageeni tähtis roll

Küll aga kuuluvad Gerli kauni välimuse juurde ka erinevad kollageenitooted. „Alles hiljuti sain oma sõbrannalt Anna Levandilt hurjutada, et ma apteegis toidulisandite riiuli poole ei vaata. Aktiivse ja kiire elutempoga inimesed peavad väga hoolikalt jälgima, et füüsiline keha saaks kätte oma vajalikud vitamiinid ja saavutaks tasakaalu – see on eelduseks ka välisele ilule,“ teadis Gerli rääkida.

„Nii ma siis apteegiriiulite vahel tudeerisin ja uurisin … Kollageeni sisaldavate näokreemidega olen juba ammu tuttav, aga niimoodi eraldi tootena polnud kollageen mulle silma jäänud. Nüüd aga olen proovinud erinevaid kollageenitooteid – nii joogina, kommidena kui ka geelina. Pärast esimest kuud oli vahe märgatav: nahk oli pehmem ja siledam, selline mõnus. Kusjuures, muutust märkasin esmalt hoopis kõhul ja reitel! Kõlab naljakalt, aga nägu vaatad ju iga päev – kreemitad ja poputad ning ei oskagi muutust kohe märgata,“ ütles Gerli.

Gerli Padari lemmikud

Troopilise maitsega joogid sisaldavad 10 000 mg (10 g) kõrgeima kvaliteediga Šveitsi päritolu hüdrolüüsitud kollageeni ja vitamiine. Tegemist on suurepärase abimehega aktiivsetele või sportlikele inimestele toetamaks liigeseid, kõhresid ja lihaseid igapäevaselt ning taastumisperioodil pärast sportimist.

Gerli: Collibre kollageenijoogid on mõnusad vahepalaks. Eriti just külmana on need maitsvad!

Suukaudne kollageen, mis aitab parandada naha niisutatust ja elastsust ning vähendada kortse – nii näeb nahk tervem välja. Üle 90% suukaudselt manustatud kollageenist imendub ja mis kõige tähtsam, see koguneb nahas. Dermanutrix Drinkable Collagen toidulisandis sisalduv kollageen on merelist päritolu, mida peetakse kõrgeima efektiivsusega kollageeniks. Seda on lihtne ja meeldiv kasutada. Granadillimaitselist geeli võib tarbida otse pakist või lahustada geel mahla või veega.

Gerli: Kui veel vabalt reisida sai, siis käsipagasiga reisides on Dermanutrixi geel asendamatu – see võtab vähe ruumi ja mahub mu kreemipotsikute ning muude vedelikega ilusti kotti ära.

Eternal Youth kollageenimarmelaadid on mugav ja maitsev viis kollageeni tarbida ja samal ajal magusaisu rahuldada. Päevane soovitatav kogus on 1–3 marmelaadi. Üks komm sisaldab üht grammi kollageenihüdrolüsaati. Lisaks sisaldavad marmelaadid C-vitamiini, mis toetab organismi kollageeni omastamist.

Gerli: Kõige nunnumad ja minu lemmikud on need Eestis toodetud kummikommid. Kui muidu läheb vitamiinide ja toidulisandite võtmine nii mõnigi kord meelest, siis nende kommidega on kindlalt meeles! Neil on väga hea maitse ja kui päris kommi võttes mõtled paar korda, et kas ikka tasub, siis kollageenikommi paned süütundeta suhu, teades, et see teeb su kehale ja ka meelele head.

Kõik Gerli Padari lemmikud kollageeni sisaldavad toidulisandid ja palju teisigi põnevaid tooteid leiate Rosena e-poest aadressil rosena.ee. Oktoobris on need eriti magusate hindadega ja kõigile vähemalt 40 euro väärtuses ostudele lisame kingituseks naiste suure lemmiku – Biotopixi täidlust andva huulepalsami.