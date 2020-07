6 min. Hambakliinikud, kelle kätte võid usaldada oma kauni naeratuse Anne & Stiil . Hammaste tervise ja suuhügieeni tähtsust on keeruline ülehinnata, sest lagunenud hambad mõjutavad olulisel määral kogu keha tervislikku seisundit ja seeläbi ka meie elukvaliteeti. Seega võib öelda, et ilus naeratus on meie tervise pant. Kui vajate hammaste ravi, kirurgia, proteesimise või implantatsiooni teenust, on endale sobiva kliinuku valimine oluline. Kord aastas hambaarsti juures kontrollis käies hoiate oma suutervisel silma peal ja tõenäosus katkisteks hammasteks on väiksem. Regulaarsed suuhügieeni protseduurid aitavad tagada ilusa naeratuse.

Nordic Hambakliinik

Nordic Hambakliinik pakub hambaravi täisteenust otse Tallinna südames, Navigatori ärimaja V korrusel. Selles pealinna ühes suurimas, hubase miljööga kliinikus saab abi kõikides hammastega seotud küsimustes alates klassikalisest hambaravist ning lõpetades implantoloogia ja esteetiliste protseduuridega. Nordic Hambakliinik teeb tihedat koostööd nii Tartu Ülikooli kui ka Tallinna Tervishoiukõrgkooliga, samuti hambatehnikutega üle Eesti.



Kliiniku meeskonda kuuluvad kogenud ja mainekad kõrgkoolides tegevad erialaspetsialistid ning andekad ja ambitsioonikad noored arstid. Erilist tähelepanu pööratakse siin pidevale erialasele arengule ja täiendkoolitustele. Nordic Hambakliinik jäi möödunud koroonakriisiga seoses silma kui erameditsiiniasutus, kes oskas kriisi kulgu kõige täpsemalt ette prognoosida ja sel teemal ka avalikult sõna võttis. Praegusel hetkel peab tõdema, et hoiatused ja väljapakutud strateegiad said tõeks. Nordic Hambakliiniku arstid lõid ka sotsiaalmeediagrupi „Kannan maski”. Seega oskavad siinsed spetsialistid näha peale hammaste ka suuremat pilti inimese tervisest.



Nordic Hambakliinikus kasutatakse maailma ühe juhtiva hambaraviseadmete tootja Adec uusimaid seadmeid, kliinikus on kasutusel hambaravi mikroskoop ja 3D-röntgen. Teisisõnu – olemas on kõik moodsad diagnostikavahendid. Et ravida saab ainult seda, mida näed, töötavad siinsed arstid eritellimusel valmistatud luupidega.



Nordic Hambakliinik on tuntuks saanud kui kliinik, kus luuakse esmaklassilisi naeratusi. Siin töötab arste, keda meedia on ristinud staaride hambahaldjaks või keda on nimetatud Eesti noorema põlvkonna edukaimateks hambaarstideks. See on üks väheseid Eesti kliinikuid, kes on nii suurel määral heategevuses kaasa löönud: annetanud kõigile Eestimaa lastekodulastele suuhügieenitarbeid, aidanud elutähtsaid operatsioone ootavatel inimestel hambaid tasuta korda saada, osalenud mitmetel aastatel heategevuslikes telesaadetes jne jne.

Nordic Hambakliiniku arstide kätesse on usaldanud oma naeratuse ka sellised tuntud inimesed nagu Liis Lemsalu, Koit Toome, Ott Lepland, Karl-Erik Taukar, Kaire Vilgats, Anne Veesaar, Maiken, Mikk Saar, Kadri Hinrikus, Tõnu Kaljuste, Erika Salumäe, Ott Tänak, Marek Doronin, Kristjan Kangur, Egle Eller-Nabi, Alice Talvik, Marje Hansar, Marilyn Kerro, Kirsti Timmer, Markko Moisar, Edvin-Erik Kibus jpt.



Sakala Hambaravi

Ausus, pühendumus, professionaalsed oskused ja patsiendi heaolu on väärtused, mis juhivad kogu Sakala Hambaravi igapäevast tööd. Siinsete arstide kompetents on suur ning hõlmab kõiki hammaste tervisega seotud valdkondi, muu hulgas hambaravi, proteetikat, ortodontiat, endodontiat ja implantoloogiat.



Koostöö kliinikumi eriarstide vahel on tihe. Nii saavad ka kõige keerukamad ravijuhud tervikliku ja parima võimaliku nüüdisaegse ravi. Nii proteetiliste tööde kui ka röntgenülesvõtete tegemiseks on kliiniku personali kasutada kõige moodsam 3D-tehnoloogia, mille abiga juba esimesel visiidil täpseid restauratsioone teha.



Ka raviaegade broneerimine on tehtud ütlemata mugavaks ja patsiendisõbralikuks. Lisaks online-broneerimiskeskkonnale saab raviaegu broneerida kliiniku nutirakenduse abiga, mis võimaldab end ka ootenimekirja lisada, kui mõni raviaeg peaks varem vabanema. Kliinikumi pakutavate teenustega saab tutvuda ja raviaega broneerida Sakala Hambaravi kodulehel.



Lumen Hambakliinik - Sinu Hambakliinik Viimsis

Lumen Hambakliinik asub mereäärses Viimsis ja on oma 28 tegutsemisaasta jooksul arenenud ja kasvanud kindlat, kuid rahulikku teed pidi. Tegemist on peamiselt kogukonna hambakliinikuga, kuid tuntust on kogutud ka palju kaugemal.



Kliinik asub Viimsi Äritares, kust avaneb ilus vaade Viimsi mõisapargile. Igapäevatöös on arvestatud kõiki tänapäevaseid nõudeid ravimiseks, sterilisatsiooniks, desinfitseerimiseks ja digitaliseerumiseks. Pärast COVID-19 viiruse puhangut rakendatakse veelgi rangemaid meetmeid patsientide ja iseendi kaitseks. Uus reaalsus loob uued reeglid.



Lumeni meeskonna suur kirg ja huvi on erinevate digitaalsete hambaravivõimaluste kasutamine. Arstide teenistuses on modernne ravitehnika, mikroskoobid, digitaalne suusisene skanner, suukaamerad, 3D-röntgen ja 3D-printimise võimalus. Nende abiga saavad raviarstid täpset ja ulatuslikku infot edasise ravi planeerimiseks.

Hambakliinik on nüüdseks üheksa aastat kasutanud hambakroonide, -sildade ja -laminaatide valmistamiseks CAD/CAM-tehnoloogiat. See kogemus on Lumeni meeskonnale hindamatu. Lisaks nii-öelda ühe päevaga valmivatele restauratsioonidele on kliinik järjest enam loonud ka uusi „üle kogu suu” naeratusi, mille loomises osalevad võrdselt nii patsient, tema raviarst, hambatehnik kui ka kogu kliiniku administreeriv meeskond. Koostöös sünnivad kaunid naeratused! Peale ravi-, kirurgia- ja proteesimistööde pakub kliinik ka implantatsiooniteenust. Samuti on populaarsed Naeratuspaketid, mis on seotud peamiselt suuhügieeni protseduuridega.

Lumen Hambakliinik on pikaaegne haigekassa lepingupartner, kellel on patsiente vanuses 2–92 aastat. Kliinik püüab oma patsientidele alati olemas olla – aidata, kuulata ja selgitada. Leida lahendused ja anda südamesse tunde, et Lumen hoolib. Hambakliinik soovib tänada kõiki patsiente, kes on nendega koos sel pikal teel käinud – teie usaldust ja koostöösoovi hinnatakse väga.