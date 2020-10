8 min. Ilmade jahenedes tuleks vaadata üle ka ilurutiin! See on üks asi, mida pead teadma, kui tahad, et nahk talvel säraks Anne & Stiil Foto: Shutterstock Meie kliima on väga muutlik, seega vajab nahk eriti tugevat kaitset, iseäranis nüüd, kui õhutemperatuur aina langeb ja kodudes lülitatakse sisse keskküte.

Tervislik elustiil käsikäes korraliku toitumise ja kvaliteetse nahahooldusrutiiniga võib pakkuda su nahale kõike vajalikku, et end olenemata hooajast hästi tunda ning särav välja näha. Kuid selleks, et naha eest päriselt hoolt kanda, tuleb tunda ka selle suurimat vaenlast ehk välist keskkonda.

Keskkonna mõju sinu nahale

Peaaegu kõik, mis keskkonnas toimub, mõjutab sinu nahka, kuigi naha kohanemisvõime aitab seda mõju vähendada. Näiteks villast sviitrit kandes hakkab nahk alguses sügelema, kuid ajapikku sügelus kaob. Veelgi märkamatumaks jääb kohanemine niiskusega. Teatud kliimas on õhu niiskustase pidevalt kõrge, samas kui meie kliimavöötmes see varieerub erinevatel aastaaegadel.

Talv toob endaga kaasa lausa topeltkoguse kuivust: väline külm õhk kombineerituna siseruumide kütmisest tingitud kuiva õhu efektiga. Uurimuses*, kus osales 440 naist, täheldati, et külmal talveperioodil naha niiskustase ja kaitsebarjääri funktsioon langes. Rasu tootmine vähenes, nagu ka lipiidide ja muude looduslike niisutavate tegurite hulk. Naha kaitsebarjääri talitlushäired esinesid just vanemates vanuserühmades, põhjustades suurema veekaotuse naha kaudu (mida kutsutakse transepidermaalseks veekaotuseks) ja seeläbi ka naha kuivust.

Lahendus

Kaks lihtsat lahendust võivad vähendada erinevate aastaaegade ja siseruumide küttesüsteemide dehüdreerivat mõju.

Õhuniisutaja vähendab siseruumide küttesüsteemide mõju, taastades õhu niiskustaseme.

vähendab siseruumide küttesüsteemide mõju, taastades õhu niiskustaseme. Võimas niisutava toimega kreem suudab nahka niisutada, tugevdades lipiididega naha kaitsebarjääri ja vähendades transepidermilise veekaotuse taset. Kvaliteetsed niisutajad sisaldavad märkimisväärses koguses aktiivseid koostisosi, mille efektiivsus on tõestatud.



Nahahooldustooted, mida võid usaldada

Erinevaid ilutooteid on saadaval niivõrd palju, et raske on otsustada, millist brändi või milliseid tooteid valida. NeoLife on olnud oma tipptasemel toidulisanditega maailmas esirinnas juba üle 60 aasta, luues tooteid, mis põhinevad loodusel ja sünnivad kõrgtehnoloogilise teaduse abiga.

Täpselt samasuguse pühendumuse ja kompromissitu kvaliteedi püüdlusega on NeoLife koostanud tippteadusel põhineva nahahooldussarja Nutriance Organic, mis pakub nahale merest pärinevate toitainete kaudu unikaalset biosobivust ja harmoonilist toimet, mis on loodud, tuginedes parimate nahahooldusekspertide, merebioloogide ning tipptasemel uurimis- ja dermatoloogiakeskuste teadmistele.



Põhineb loodusel, tagatud teadusega

Juba ammustest aegadest on teada merevee kasulik toime meie nahale ning ka meie üldisele tervisele ja heaolule. Merevee ja meresaaduste, nagu merevetikate ekstraktide ning meremineraalide, meditsiinilist mõistet tuntakse kui talassoteraapiat (kreeka sõnadest thalassa, mis tähendab merd, ja therapeia, mis tähendab tervenemist).

NeoLife otsis võimalusi kogu maailmast ja leidis Atlandi ookeani kaitstud rannikuala vööndi puhtast mereveest pärinevate toitainete näol täiusliku harmoonia ning biosobivuse meie nahale. Sari Nutriance Organic on rikastatud käsitsi korjatud meretaimede — rohe-, pruun- ja punavetika — ekstraktidega, millel on nahale toitev, kaitsev ning niisutav mõju. Samuti puhta ja patenditud merevee, 15 toitva ning rahustava eeterliku õli ja kümne rahustava ning turgutava taimevee ja -ekstraktiga ning kaitsekihti tugevdavate peptiidide, asendamatute rasvhapete ja kaitsvate antioksüdantidega (sh karotenoidid ning polüfenoolid).

Abiks vananemisega võitlemisel

Nutriance Organicu sarja vananemisvastane rakke aktiveeriv süsteem (Age Defying Cell Activating System) on loodud võitlema nähtavate vananemisilmingutega. See varustab nahka oluliste toitainetega, toetab loomulikku pH-d ja kaitseb naha kaitsebarjääri funktsiooni. Tulemuseks on kaunis, terve ja kaitstud nahk.



1. samm: puhastamine ja hellitamine

Gentle Make-Up Remover orgaaniline meigieemaldaja puhastab õrnalt meigi, rahustab, pehmendab ja toidab õrna nahka silmade ümber ning laugudel. Sisaldab eeterlikke õlisid ja rukkilille õievett.

2. samm: tasakaalustamine ja turgutamine

Orgaaniline näovesi Balancing Tonic taastab naha normaalse pH ja eemaldab õrnalt järelejäänud mustuse igalt nahatüübilt. Aitab vähendada naha punetust, parandab naha tekstuuri ja jumet.

3. samm: elavdamine ja toitmine

Orgaaniline Hydrating Serum on rikas meretaimede poolest, mis aitavad leevendada ja taastada stressis naha tasakaalu. Sisaldab randköömeni ekstrakti, milles on rohkelt looduslikke eeterlikke õlisid. Näoseerum rahustab naha punetust ja annab püsiva värskustunde. Sisaldab rohevetikast saadud pentasahhariididest (MPS) kortsudevastast kompleksi ja ogasest tsesalpiiniast saadud galaktomannaanist. Samuti punavetikat, et tagada naha elastsus, leevendada punetust ja anda nahale sära.

Silmaümbrusgeel Insta-Lift Eye Gel on Nutriance Organicu sarja lisatoode, mis arvestab silmapiirkonna ainulaadseid vajadusi. Selle kolmekordse toimega koostis sisaldab meretaimi ja teisi sünergias toimivaid fütotoitaineid, mis avaldavad silmakontuuri piirkonnale kohest pinguldavat mõju. Geel annab sära väsinud silmadele, vähendab tumedaid ringe silmade ümber, samuti turseid.

Rejuvenating Rich Creamil on luksuslikult toitev koostis, mis varustab nahka oluliste elementidega, et tõsta naha niisutatust ja kaitset. Näokreemi meretaimedel põhinev koostis aitab võidelda vananemisilmingutega, taastada naha sära, parandada naha elastsust ning siluda peenikesi kortse ja jooni. Botaaniline kortsudevastane meretaimede kompleks (Botanical Anti-Aging Marine Complex ehk BAAM) ühendab parkjuure ja merest pärinevate fütotoitainete jõud, mis koostöös madala ja kõrge molekulaarkaaluga hüaluroonhappe ning C-vitamiiniga kaitsevad nahka ja taastavad selle sära. Rikkalik kombinatsioon argaaniast, avokaadost, baobabist, shea'st ja oliividest pärinevatest lipiididest toidab nahka oluliste rasvhapetega, mis, toetades nahka kaitsvat lipiidide kihti, hoiab ära dehüdreerumist. Kummeli, lavendli ja ilang-ilangi eeterlikud õlid on rahustava ning lõõgastava toimega.

Kliiniliselt tõestatud tulemused

On kliiniliselt tõestatud, et kreem vähendab kortse kuni 38% kõigest nelja nädalaga.*

Rejuvenating Rich Cream suurendab juba ühekordsel kasutamisel naha niiskustaset rohkem kui 50% võrra.

Pärast neljanädalast igapäevast kasutamist:

100% osalejatest tundsid, et nahk on püsivalt niisutatum;

95% leidsid, et nahk on toidetud;

95% leidsid, et nahk on siledam;

90% leidsid, et nahk on värske;

95% soovitaks seda toodet oma sõbrale.



Kokkuvõtteks

Meie nahk on hämmastavalt keeruline organ ja ühtlasi ka keha suurim organ, mis moodustab umbes 15% kogu keha massist. Nahal on palju olulisi funktsioone, nagu kehatemperatuuri ja veesisalduse reguleerimine. Keha vabaneb pidevalt vanadest naharakkudest ja toodab kiiresti uusi rakke. Nahk uueneb ligikaudu iga kuu tagant.

Tervislik elustiil — täisväärtuslik ja tasakaalustatud toitumine, piisav vedeliku tarbimine, regulaarne ja piisav magamine, stressi vähendamine, tubakast ja alkoholist hoidumine — mõjutab positiivselt naha kvaliteeti ja välimust.

Nutriance’i nahahooldustooted on saadaval NeoLife’i iseseisva edasimüüja kodulehel www.tervislikkus.ee, kontakt Ranno Rüütsalu, e-post info@tervislikkus.ee, tel 5551 5955.

* Kim E, et al. The effects of regional climate and aging on seasonal variations in Chinese women's skin characteristics. JCDSA. 2017;7(2):164-72