4 min. Jalad teevad murelikuks? Varikoos ehk veenilaiendid jalgadel Anne & Stiil Kroonilisest veenihaigusest tingitud veenilaiendid võivad põhjustada erinevaid subjektiivseid kaebusi, nagu jalgade paistetamine, krambid ja raskustunne, aga ka ebamugavustunnet jalgade ebaesteetilise välimuse tõttu. Estonian Vein Clinic Veenilaiendid jalgadel on levinud mure – see puudutab pea iga neljandat meest ja naist, kellel on perekondlik eelsoodumus kroonilise veenihaiguse tekkimiseks. Üha enam patsiente otsib abi haiguse varajases staadiumis ehk veenilaienditega patsiendid on muutunud nooremaks.

Kroonilisest veenihaigusest tingitud veenilaiendid võivad põhjustada erinevaid subjektiivseid kaebusi, nagu jalgade paistetamine, krambid ja raskustunne, aga ka ebamugavustunnet jalgade ebaesteetilise välimuse tõttu. Esineb ka tüsistusi, näiteks veenipõletikku, mis sisuliselt on tromb pindmises veenisüsteemis. Ühtlasi on näidatud süvaveeni tromboosi kõrgenenud riski alajäseme varikoosiga patsientidel. Kõik eespool loetletud on piisavad argumendid otsimaks professionaalset abi alajäseme varikoosist tingitud probleemidele.

Varikoossed veenid jalgadel pole ainuke muutus, mida krooniline veenihaigus põhjustada võib. Ravi viibimise korral võivad tekkida jalgadel nahamuutused – pigmentatsioon hüppeliigese piirkonnas, tursed, ekseem ja punetus, haavandid. Mida pikemalt ravi viibib, seda kauem häirub ainevahetus jalas ja seda väljendunumad on kahjustused. Harvad pole juhused, kui veenihaigusest tingitud nahamuutusi ravitaksegi pikalt kui nahahaigust. Suukaudsed ja peale kantavad preparaadid võivad mõnevõrra kaebusi leevendada, kuid pikas perspektiivis ei ravi põhjust, näiteks puudulikku veeni, mis on varikoosi tekitanud.

Kuidas ravitakse veenilaiendeid tänapäeval?

Veenilaiendite ravi on tänapäeval walk-in-walk-out-protseduur. See tähendab, et patsient tuleb raviasutusse omal jalal, veedab seal maksimaalselt 1–2 tundi ja lahkub sealt kohe pärast protseduuri lõppu, samuti omal jalal. Sisuliselt läheb sama kaua aega kui juuksuris või hambaarsti juures. Protseduur on kergesti talutav ja patsiendid naasevad oma igapäevaste tegemiste juurde juba samal päeval ega vaja haiguslehte.

Viimaste aastatega on veenilaiendite ravi muutunud oluliselt mugavamaks – ei ole vaja üldanesteesiat ega õmblusi. Ühtlasi ei teki jalgadele ühtegi nähtavat armi, mis kadunud veenilaiendeid meenutama jääks. Veene ei eemaldata, vaid suletakse – aja jooksul kaob suletud veen organismist.

Kõige uuem veenilaiendite ravimeetod on liim

Liimi kasutatakse laialdaselt erinevates meditsiinivaldkondades: laste nahahaavade sulgemiseks, ebanormaalsete veresoonteühenduste sulgemiseks, laienenud ajuveresoonte sulgemiseks jne. Erinevad variatsioonid liimist kannavad erinevaid nimetusi ja on mõeldud vaid konkreetseks otstarbeks. Nii on muudetud ka pindmiste veenilaiendite raviks kasutatava liimi VenaSeal omadusi, et veenitüve sulgemine oleks optimaalne ja ohutu.

VenaSeali protseduuri käigus punkteeritakse ultraheli kontrolli all suletav veen, millesse sisestatakse peenike sond. Sondist viiakse puudulikku veeni korduvalt väga väikestes kogustes liimi, kuni veen on kogu ulatuses suletud. Seejärel eemaldatakse sond ravitud veenist ja protseduur loetakse lõppenuks. Protseduur on valutu ehk puudub vajadus anesteesiaks – tehakse vaid üks väike süst, et viia VenaSeali sond suletavasse veeni. Pärast VenaSeali protseduuri ei pea kandma tugisukkasid ja taastumisaeg on olematu.

Veenide sulgemine lasergia on kaasaja standard

Laserravi on standardmeetod puudulike veenitüvede sulgemiseks ja on olnud kasutusel juba üle 20 aasta. Laserravi korral viiakse suletava veeni sisse ülipeenikene lasersond, mille tekitatud kuumusega puudulik veen suletakse. Laserravi tehakse samuti kohaliku tuimestusega ja pärast protseduuri tuleb kanda paar nädalat tugisukka. Pärast laserravi puudub samuti vajadus haiguslehe järele – oma igapäevaste toimetuste juurde saab naasta juba samal päeva.

Millist ravimeetodit valida?

Ravimeetodi valimisel on oluliseks eelduseks täpne ultraheliuuring, mis võimaldab spetsialistil lokaliseerida probleemi asukoht ja vastavalt vajadusele pakkuda ka optimaalset ravi. „Oleks ma teadnud, et see on nii lihtne, poleks ma ravi nii pikalt edasi lükanud,“ on kõige levinum tagasiside patsientidelt.