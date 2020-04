4 min. Karantiin tekitab pingeid, mis kulmineeruvad kindlal perioodil kuus? Siit võid leida lahenduse! Anne & Stiil . Karantiin tekitab pingeid, mis kulmineeruvad kindlal perioodil kuus? Siit võid leida lahenduse!

Menstruatsioonieelsed meeleolumuutused on sedavõrd levinud, et neid peetakse naiselikkusega paratamatult kaasas käivaks vaevuseks. Arvestades praegust eriolukorda ning pingelist aega, ei ole meeleolumuutused ja halb tuju üldse harvad nähtused. Olgugi et valdavalt peetakse naisi lihtsalt tujukateks, on tegemist lihtsalt mõningate kõrvalekalletega loomulikest tsüklilistest muutustest, mida saab edukalt leevendada.

„Tüüpilised sümptomid, mis naistel premenstruaalse sündroomiga (PMS) kaasnevad, võivad olla nii psüühilised, käitumuslikud kui ka füüsilised,“ märgib prof dr Petra Stute Berni ülikoolist. „Vaevusteks võivad olla näiteks suured tujukõikumised, pea-, selja- ja/või kõhuvalud, nahaprobleemid, rindade valulikus ja hellus, ebamugavustunne kõhus ning „paistes“ tunne, sest sel perioodil koguneb kehasse veidi rohkem vett. Samuti võivad esineda kergesti ärrituvus, närvilisus, depressiivsus, väsimus, suurenenud söögiisu ja unetus.“

PMS tekib hormonaalsetest muutustest ja meie keha reaktsioonist sellele. „PMS-i all kannatab koguni 80–90 protsenti viljakatest naistest, kes ei ole sellest pahatihti ise teadlikud,“ tõdeb Stute. Tema hinnangul vajaks tegelikult abi aga umbes 30–40 protsenti naistest. „Aladiagnoosimine tuleneb sümptomite rohkusest ja individuaalsest avaldumisest. Seetõttu võibki tekkida ekslik arvamus, et naised on hüsteerilised ja kergesti ärrituvad, kuid tegelikult on tegemist lihtsalt mõningaste kõrvalekalletega loomulikest tsüklilistest muutustest, mida saab normaliseerida,“ kinnitab Stute.

Üks premenstruaalsete vaevuste leevendamise võimalus on mungapipra viljade ekstrakt (Vitex agnus-castus), mida on kasutatud PMS-i raviks juba aastakümneid. Ühtlasi on mungapipra viljade ekstrakt ainus taimne ravim, mille ravitoimet kinnitavad kliinilised uuringud ja tõestused. „Premenstruaalse sündroomi sümptomid tekivad ajuripatsi eessagaras toodetava prolaktiini tõttu,“ selgitab Stute. „Prolaktiini kõrgenenud tase põhjustab ka tsüklihäireid ja häirib hormoonidevahelist tasakaalu. Dopamiin seevastu funktsioneerib meie kehas signaalmolekulina (üldiselt ajus), mis on seotud heaolu, õnnetunde, tähelepanu, tahtejõu ja õppimisvõimega. Naise keha seisukohalt on dopamiinil oluline roll, sest see vähendab prolaktiini sekretsiooni ja sellega vähenevad ka PMS-i sümptomid,“ toob asjatundja välja.

Mungapipra viljade ekstrakt stimuleerib dopamiini retseptorit, pärssides prolaktiini vabanemist. „Teisisõnu, mungapipra tarvitamisel suureneb kehas dopamiini toime, mis omakorda vähendab prolaktiini mõju ja vähenevad ka PMS-i sümptomid,“ lisab Stute.

„Mungapipra ekstrakti sisaldavat preparaati peaks kasutama kolmekuulise kuurina, mis on minimaalane kasutusaeg, et ravim jõuaks toimida ja soovitud mõju saavutada. „Seejärel, olenevalt organismist, jääb efekt püsima või on vaja mõne kuu pärast läbi teha korduskuur,“ märgib Stute. „Üldiselt on ravim hästi talutav. Kuni naine on viljakas, toimuvad kehas hormonaalsed muutused, misläbi püsib ka PMS-i võimalus.“

Maria (34) kasutuskogemus: igapäevaelu muutus palju rahulikumaks!

Kui sattusin seminarile, kus räägiti lähemalt PMS-ist ja menopausist, tabas mind äratundmine, et olen aastaid vaevelnud PMS-i sümptomite all, ise seda teadmata. Pärast seminari hakkasin mungapipra vilja sisaldavat preparaati kasutama ja tajusin toimet juba kahe nädala möödudes. Tundsin ennast palju paremini, sümptomid taandusid ja igapäevaelu muutus palju rahulikumaks. Olen rääkinud PMS-ist ka ülikooli- ja töökaaslaste ning teiste mind ümbritsevate naistega ja nii mitmedki neist on ravimist abi saanud. Statistika järgi esineb PMS-i palju ja see on tugevalt aladiagnoositud.

PMS-i kahtluse korral pidage nõu arsti või apteekriga.

Prefemin (Agni casti fructus extractum siccum) sisaldab 20 mg mungapipra viljade kuivekstrakti, mis on näidustatud PMS-i raviks. Käsimüügiravim, saadaval apteekides.