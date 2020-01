4 min. Kas sinu 2020. aasta lubaduste hulka kuulub prillidest vabanemine? Anne & Stiil Shutterstock Uuest aastast on juba kuu möödas ja kindlasti on paljud vaaginud oma eesmärke, lubadusi, soove ja unistusi. Kui sinu üks 2020. aasta eesmärk, soov ja lubadus on miinusprillidest vabanemine ning tänu sellele oma elukvaliteedi tõstmine, siis tuleb tegutseda, et see ei jääks unistuseks! Juhtiv lasersilmakliinik Eestis, KSA Silmakeskus selgitab, millega peab arvestama silmade laseroperatsioonile minekul.

Esialgu võib silmade laserprotseduur tunduda suure ja hirmutava kohustusena, aga tegelikult on silmade kordasaamine lihtsam, kiirem ja meeldivam protsess kui enamus arvab. Möödas on need ajad, kui nägemise korrigeerimiseks pidi tingimata silma sisselõike tegema, tekitades sellega silma pinnale eluks ajaks haavandi. Uuendusmeelsemad kliinikud ja silmakeskused on kasutusele võtnud lasermeetodi, mis annab maksimaalse tulemuse ja tekitab minimaalse trauma delikaatsetele silmastruktuuridele. KSA Silmakeskuses teostatava puute- ja lõikevaba Flow 2.0 laserprotseduuriga

korrigeeritakse nägemist laserkiire abil ja silmale ühtegi sisselõiget tegemata.

Esimene samm on nägemismisuuring

Iga suurem siht koosneb väikestest eesmärkidest. Terava nägemise esimene samm on nägemisuuring. KSA Silmakeskuses kannab laserprotseduuri sobivusuuring nime Flow 2.0 silmauuring ja selle käigus saadakse pooleteise tunni jooksul väga põhjalik ülevaade silmadest, nägemisest ja inimese elustiilist. Uuringu käigus saab ka põhjaliku ülevaate KSA Silmakeskuses teostatavast laserprotseduurist ja saab konsulteerida optometristiga ükskõik millistes laserprotseduuri puudutavates küsimustes.

Uuringu lõppedes annab optometrist koostöös silmakirurgiga vastuse, kas inimesele sobib laserprotseduuri teha.

Parimate tulemuste tagamiseks võetakse laserprotseduurile vastu vaid umbes 60 % soovijatest. Ülejäänud peavad ootama, kuni refraktsioon on stabiliseerunud või leppima eitava vastusega, sest uuringute käigus on leitud silmade laseroperatsiooniks selgeid vastunäidustusi. Kui aga uuringult on saadud positiivne vastus, siis võib kindel olla, et inimese jaoks on Flow 2.0 laserprotseduur 100 % õige lahendus ja protseduuriks on olemas roheline tuli.

Lühinägelikkusest vabaks puute- ja lõikevabalt 30 sekundiga

Kui uuring on edukalt läbitud, on võimalik broneerida aeg Flow 2.0 laserprotseduuriks. Protseduuri päeval veedab inimene KSAs keskmiselt tund aega, millest laserprotseduuri tegemine ise võtab umbes 15 minutit. Keskmiselt töötab laser Flow 2.0 laserprotseduuri ajal ühe silma lühinägelikkusest vabastamiseks 15 sekundit ehk kahe silma puhul kokku vabastab laser patsiendi lühinägelikkusest keskmiselt vaid 30 sekundiga. Paljud protseduurile tulijad on sageli positiivselt üllatunud, kui kiiresti ja mugavalt aastaid kestnud prillide kandmisest on võimalik vabaneda.

Lisaks räägitakse protseduuri päeval üle kogu info, mis puudutab protseduurijärgset taastumist, silmatilkade ja ravimite võtmist ning samuti saab valida endale uued päikeseprillid. Pärast seda sõidutatakse inimene mugavalt taksoga koju ja taastumine võib alata.

Puhanud organism on tugev, elujõuline ja rõõmus

Mida tervislikum on üldine elustiil vahetult enne ning ka pärast protseduuri, seda rahulikum on inimene, tugevam organism ja kiirem paranemine. Pärast Flow 2.0 laserprotseduuri soovitame võtta rahulikuks taastumiseks vähemalt ühe nädala. Sellel perioodil tuleb vältida silmade hõõrumist või millegi, sealhulgas tolmu, vee või võõrkehade silma sattumist. Seetõttu ei soovita me esimesel nädalal teha trenni, minna sauna või spaasse, vaid lükata need tegevused edasi.

Pärast ühte nädalat kaovad igasugused elustiilipiirangud ning taas võib tegelda kõigi tegevustega, mis varem päevaplaani kuulusid – minna ujuma, poksitrenni või kas või langevarjuga hüppama. Suureks erinevuseks nüüd on aga see, et kõike seda saab teha prillidest või kontaktläätsedest sõltumata ja suurepärase nägemisega!

Kui soovid teada, kas oled sobilik miinusprillidest vabanemiseks, siis tule esimese sammuna Flow 2.0 silmauuringule. Selleks, et 2020. aasta lubadused saaksid täidetud, on Flow 2.0 silmauuring Sulle superhinnaga 20€ (tavahind 39€).