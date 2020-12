7 min. KINGISOOVITUSED | Kas sul on kallile naisele või sõbrannale jõulukink juba olemas? Anne & Stiil Shutterstock Õige kingituse leidmine oma kallile naisele, sõbrannale või muule lähedasele naisterahvale on alati keeruline ülesanne: milline kingitus ütleb täpselt seda, mida kingi andja öelda soovib? Valikuid on meeletult palju, silme eest võtab kirjuks ja õige otsuse tegemine on keeruline, kui mitte võimatu. Seetõttu tulemegi appi ja anname mõned suurepärased (jõulu)kingiideed.

Kindlasti pole paha mõte veeretada jõulukuuse alla midagi praktilist, mis aitab prouade ja preilide töö- või kodust elu parandada. Kuid vahel on mõistlik üllatada oma kallimat millegi erilisega, millegi vallatu või ainulaadsega. Üritage teha luuret, millisesest kingitusest oleks kallimal suurim rõõm või mida on kallim soovinud saada, kuid ei ole veel julgenud seda endale ise osta või teilt paluda.

Kui aga pea on mõtetest täiesti tühi, anname head nõu, mida kinginimekirja üles märkida!

Niisiis ... pakume välja viis suurepärast kingiideed, millega oma „pehmemat poolt” üllatada:

SteamOne rõivaauruti – triikimine pole kunagi varem nii mugav olnud!

Ülimalt kompaktne ja vaid ühe minutiga töövalmis SteamOne’i rõivaauruti on sobilik kangaste triikimiseks, värskendamiseks ja desinfitseerimiseks.

Minilysi rõivaauruti ühendab SteamOne’i tunnustatud võimsuse ja tipptehnoloogia ning uskumatult kompaktse disaini. Hõlpsasti kasutatava rõivaaurutiga vabaned kortsudest riietel lihtsalt ja mugavalt.

Rõivaauruti sobib eriti hästi neile, kes triigivad vahetult enne kodust väljumist. See ei võta palju ruumi ning vaja pole triikimislauda, mille väljavõtmine võib olla ebamugav ja tülikas. Rõivaaurutid on eriti tõhusad ka rõivaste desinfitseerimisel ja lõhna eemaldamisel. Töödeldes auruga juba korra kantud riideid, kaovad ebameeldivad väliskeskkonnast külge jäänud lõhnad kui võluväel.

Unusta triikimislaud – vali lihtsam ja mugavam viis triikimiseks!

SteamOne rõivaauruti leiate Euronicsist.

Vichy Liftactive Specialist – sinu naha nooruslikkuse võti!

Kingi nendeks jõuludeks endale ja oma lähedastele korrigeeriv kortsudevastane hooldus! Vichy Liftactiv Specialisti sari on inspireeritud meditsiinilistest iluprotseduuridest, et korrigeerida nähtavaid vananemismärke ja tugevdada naha võimet vananemisega võidelda. Kas teadsite, et juba alates 20. eluaastast väheneb naha kollageenisisaldus aastas keskmiselt ühe protsendi võrra ja elastiinikiudude ning hüaluroonhappe tootmine aeglustub – selle tagajärjeks on sügavad kortsud, naha lõtvumine ning isegi ebaühtlane jume.

Tõhus ilurutiin sinu ja kallite inimeste kingikotti

Hommikul ja õhtul kasutamiseks mõeldud Liftactiv Specialisti Peptide C ampullid on esimesed Vichy klaasampullid, milles on peidus lihtne, ent tõhus koostis, mis sisaldab looduslikku päritolu dermatoloogilisi toimeaineid, mis annavad nahale uut elujõudu, muudavad selle pringimaks, niisutavad, siluvad nahapinda ja vähendavad kortse. Pärast ampulli kasutamist kasutage igal hommikul ka päikesekaitsefaktoriga kreemi, näiteks Liftactiv Collagen Specialisti SPF 25 kreemi. Peale selle soovitame nii õhtul kui ka hommikul kasutada ka teisi Liftactiv Collagen Specialisti kreeme, mis soodustavad naha uuenemist, vähendavad silmanähtavalt kortse ja kaunistavad näo kontuure.

Vichy tooted on saadaval enamikus tava- ja internetiapteekides.

Vichyga kingid omale tugevama naha!









BonBon Lingerie

BonBon Lingerie on 2004. aastal Eestis asutatud disainerpesubränd, kelle revolutsioon seisneb naiste enesekindluse kasvatamises. Töötades Eesti naiste ilust ja enesekindlusest inspireerituna, teab BonBon Lingerie kõige paremini, milline pesu meie kaunitare võlub ning millist pesu nad ka kingituseks soovivad. Pesu on üks intiimsemaid kingitusi, millega oma naist hellitada. Mehele pakub aga kingitud pesu preemiaks nauditava vaatepildi ja plusspunktid naiselt pühendumist nõudva kingi valimise eest.

Jõulud on kõige perekesksem püha, mistõttu peab pesu kinkides kindlasti silmas pidama, millal kingitused avatakse. Suurema jõulupeo kingikotti on sobilikum kaunis hommikumantel – näiteks punane Frozen Bloomsi kimono, kuldne Foxy Ladies Pamela kimono või siidine Foxy Ladies Brigitte kimono.

Kui kingitus on aga mõeldud vaid sinu ja kallima silmadele, tasub piiluda provokatiivset Buduaari kollektsiooni. Seksikast valikust leiad näiteks Black Orchidi, Pamela ja Red Flame’i kollektsioonid.

Kui sa pole päris kindel, kuidas naisele pesu valida, on BonBon Lingerie sinu jaoks valmis kirjutanud kingispikri, mille leiad SIIT!

Ja kui sinu jaoks tundub veebist ise naisele pesu ostmine siiski hirmutav, kutsu naine endaga pesupoodi kaasa. Aeg, mille koos veedate, on juba omaette kingitus ja investeering õnnelikku suhtesse!

Külasta BobBon Lingerie www.bonbonlingerie.com e-poes ja esinduskauplustes Ülemiste keskuses, Nautica keskuses ning Pärnu mnt 21.

ILLI BOX

Kaasaegses maailmas on massiliselt hooldustooteid, pea iga sekund paisatakse müügile midagi uut ja sünnib järjekordne bränd. Meeletu pakkumisega kaasneb ka halb külg: liiga suur valik, mis võib tihti viia tupikusse. Pidada sammu kõigi ilumaailma uudistega on praktiliselt võimatu.

Nii sündiski geniaalne idee kergendada naissoo esindajate valikuid, hoida kokku nende väärtuslikku aega ja aidata püsida kursis kõigi uudistoodetega ehk mõte saata huvilistele iga kuu postiga ilutooteid, mis nägusasse karpi pakendatud. Iga saadetis on üllatus karbi saamisest kuni selle avamiseni!

Traditsiooniliselt ei avalikustata karbikese sisu enne selle müügiletulekut – see teeb ostuprotsessi veelgi huvitavamaks.

Ideaalselt sobivad uued tooted: kord kvartalis paiskab ILLI BOXi tiim müügile uue beauty box’i, mis koosneb tavapäraselt 8–16 uuest ilu- ja hooldustootest. Reeglina on karbis alati vaid luksklassi kuuluvad ilu- ja hooldustooted, profitooted või brändid, mis on juba ammu vallutanud kogu maailma iluarmastajate südamed. ILLI BOXi karbikesed on ilusad ja stiilsed, soovi korral saab neis hiljem hoida ka südamelähedasi nipsasjakesi.

Ilu- ja hooldusjuhised igale karbis olevale tootele: jumestaja Lydia Malino sobitab kokku kvaliteetseid ja huvitavaid tooteid kogu maailmast, pakkumaks karbikese soetanutele proovimiseks ainult parimaid tooteid. Maksimaalse tulemuse saavutamiseks on igasse karpi lisatud kõiki tooteid detailselt kirjeldav trükis.

ILLI BOXi saad endale tellida SIIT või andes oma soovist teada meiliaadressil info@illicosmetics.com.

ZACO „kolm-ühes” robottolmuimeja Euronicsilt

Miks mitte kinkida jõuludeks kolm-ühes ZACO robottolmuimeja, mis imeb tolmu, teeb märgpuhastust ja pühib ka põranda? Veepaagi vibreeriv alusplaat eemaldab põrandalt ka sügavale sisse imbunud mustuse. ZACO roboti tööd saab kontrollida ja seadistada mugavalt ka nutitelefoni rakenduse abil ning valida näiteks kolme erineva veevarustuse seadistuse vahel. Äpp võimaldab jälgida automaatpuhastuse edenemist ka liikvel olles ja 360° HD-kaamera navigatsioonisüsteemiga saad alati näha, millistesse piirkondadesse see juba jõudnud on. Spetsiaalne veepaak on varustatud nutika anduriga, mis lülitab seadme automaatselt pesemisrežiimile kohe pärast paagivahetust. IntelliPlani ajaplaneerijaga saad panna roboti koristma just siis, kui see sind kõige vähem segab – millal iganes see ka ei oleks!