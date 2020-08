5 min. Kolm tõhusat viisi veenilaienditest vabanemiseks Anne & Stiil vipMedicum VEENILAIENDID RIKUVAD SAGELI NAISE SÄÄREJOOKSU NING TEKITAVAD EBAMUGAVUST. INTERNETIST VÕIB LEIDA KA LOODUSLIKKE VIISE, KUIDAS VEENILAIENDITEGA VÕIDELDA, NÄITEKS JALAD ÜLESPOOLE MAGAMINE VÕI ÕUNAÄÄDIKA KASUTAMINE, AGA TEGELIKULT SAAB PÜSIVA TULEMUSE ÜKSNES OPERATSIOONI VÕI TÕHUSATE MEDITSIINILISTE PROTSEDUURIDE ABIL. KUI KÜMMEKOND AASTAT TAGASI OLI VEENILAIENDITEST VABANEMINE KEERUKAS KIRURGILINE PROTSEDUUR, SIIS NÜÜD ON NII TEADMISED KUI KA TEHNOLOOGIA SEDAVÕRD ARENENUD, ET JALGADE ILUSAKS SAAMINE ON EELKÕIGE KÄTTEVÕTMISE ASI.

ESTONIAN VEIN CLINIC PAKUB ALTERNATIIVINA KLASSIKALISELE VEENIOPERATSIOONILE KOLME TÕHUSAT JA UUDSET RAVIMEETODIT: LASERABLATSIOON, RAADIOSAGEDUSLIK ABLATSIOON JA LIIMIRAVIPROTSEDUURID. UURISIME VEENIKLIINIKU JUHTIVALT ARSTILT DR. PRIIT PÕDERILT, MIDA NEED KAASAEGSED RAVIPROTSEDUURID ENDAST KUJUTAVAD.

Kiire ja tõhus laserkirurgia

Veenilaiendite raviks kasutatakse uudset laserkirurgiat, mille käigus suletakse puudulike veenide peatüved. Protseduur sobib kõigile, kes vajavad veenilaiendite tõttu meditsiinilist sekkumist. Kaasaegne veenilaiendite ravi ei eelda enam üldnarkoosi ega haiglas viibimist, vaid laserkirurgia järgselt võib naasta tööle juba järgmisel päeval. Kuna laserkirurgiast taastumine on kiire, sobib see ideaalselt ka vanematele inimestele, kelle puhul võtab paranemine klassikalise ravi korral kauem aega ning võivad esineda erinevad tüsistused.

Ravi planeerimine algab ultraheliuuringuga, mille käigus kaardistatakse patsiendi alajäseme veenid. Operatsiooni käigus viiakse puudulikku veeni lasersond ning süstitakse suletava veeni ümber spetsiaalset lahust, milles sisalduvad ravimid muudavad protseduuri valutuks. Laserist tekkiva kuumusega suletakse järk-järgult kogu puudulik veen. Protseduuri lõpus pannakse patsiendile jalga kompressioonravisukad ning ta võib minna operatsioonilaualt kohe koju. Operatsiooni järgselt julgustamegi patsiente koheselt naasma oma tavapäraste tegevuste juurde. Ainsaks kohustuseks on igapäevane kompressioonsukkade kandmine päevasel ajal kuni kaheksa nädala jooksul pärast operatsiooni. Veenilaiendite laserkirurgia operatsioonide hinnad algavad umbes tuhandest eurost.









Raadiosagedusoperatsioon

Raadiosagedusoperatsiooni kulg on sarnane laserkirurgiaga. Ka selle protseduuri järgselt võib patsient kohe koju minna ja tal tuleb kanda kompressioonsukki kuni kaheksa nädala vältel. Ainsaks erinevuseks laserkirurgiast on teistsugune sond, mis veeni paigaldatakse. Sellele, kas patsiendile sobib paremini laserprotseduur või raadiosageduslik operatsioon, saab vastuse Estonian Vein Clinic’u arstide konsultatsioonil.

Veenilaiendid on geneetilisest eelsoodumusest või elustiilist tulenev terviseprobleem. Seetõttu võib uusi veenilaiendeid tekkida ka pärast operatsiooni, kuigi tõenäosus on seda väiksem, mida adekvaatsem on esmane ravi. „Täpse diagnostika ja parimate vahenditega teostatud operatsioon viib veenilaiendite taastekke võimaluse miinimumini,” ütleb dr Põder ja lisab, et jalgu aitavad korras hoida ka tervislikud eluviisid, mille hulka kuuluvad kindlasti mõõdukas füüsiline aktiivsus ja ülekaalust hoidumine. Kui veenilaiendite tekkeks on olemas eelsoodumus, siis tasub nii üle vaadata igapäevased harjumused kui ka järjepidevalt oma jalgade eest hoolt kanda. Näiteks reisidel või pikalt püsti seistes on soovitatav kompressioonsukkade kandmine.









Uus trend – liimiravi

Liimiravi kujutab endast kõige kaasaegsemat lahendust veenilaiendite ravis. Meditsiinis kasutatakse liimi näiteks väikeste nahahaavade või ajuarterite patoloogiliste laienemiste sulgemiseks.

Veenilaienditest vabanemine liimi raviprotseduuri abil algab täpse diagnostika ja markeerimisega. Seejärel asetatakse suletavasse veeni peenike toru, mille teises otsas on liimipüstol. Väga väikeste koguste kaupa viiakse veenivalendikku liimi, mille tagajärjel kleepuvad veeni seinad momentaalselt. Nii toimitakse kogu veeni ulatuses. Veeni sulgemine liimiga toimub ilma narkoosi või anesteesiata ning veenisisest manipulatsiooni patsient ei tunne. Ainus süst kogu protseduuri vältel on väike tuimestussüst, mis tehakse kohta, kust veeni sisenetakse. Pärast operatsiooni võib patsient taas kohe koju minna.

Võrreldes teiste ravimeetoditega on liimiravi eelis see, et operatsioonijärgselt pole vaja kanda kompressioonsukki.

Estonian Vein Clinic’u patsient Mari T. ütleb, et kliinikus tehtud operatsioon oli tema jaoks tark investeering. Mari igapäevatöö eeldab palju seismist ning jalgade seisund oli muutunud aastatega selliseks, et operatsioon osutus vältimatuks. „Kuna haigekassa järjekord oli kaks aastat pikk ja minu seisund ei kannatanud enam oodata, siis saigi valituks Estonian Vein Clinic”, räägib Mari. Patsiendile tehti kliinikus laserablatsioon koos miniflebektoomiaga. Ta on tulemusega väga rahul: „Kohe pärast operatsiooni oli muutus silmaga nähtav. See on küll kallis protseduur, kuid igati seda väärt. Raha tuleb ja läheb. Ma ei kahetse, et selle summa enda enesekindluse parandamise peale kulutasin“.