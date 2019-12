Kotka Tervisemajast leiad õnne valemid

Üks võimalus enda lähedasi õnnelike ja tervetena hoida on Kotka Tervisemaja kinkekaart. Seda ülla tagamõttega jõulukingitust on võimalik kasutada oma äranägemise järgi tasuliste teenuste saamiseks kõikides Kotka Tervisemajas tegutsevates kliinikutes. Kinkekaartide kohta saad rohkem infot Kotka Tervisemaja kodulehelt.

Järgnevalt on toodud kolm näidet, kuidas Kotka Tervisemaja kliinikud inimesi õnnelikumaks teevad.

Õnn on allergiavaba ja terve nahk – Niine Nahakliinik

„Sul on imelik lööve ja sa ei tea mida teha” – nii laulis kümmekonna aasta eest ansambel Eliit. See, kas sa seda laulu mäletad või kuulnud oled, ei olegi oluline. Oluline on see, et teaksid, mida lööve, allergia või mistahes muu nahahaiguse puhul teha ja kust abi leida. Kotka Tervisemajas tegutsev Niine Nahakliinik diagnoosib ja ravib naha- ning suguhaigusi. Kui sul on „imelik lööve”, siis nemad teavad, mida teha.

Niine Nahakliiniku peamine ülesanne on tagada patsientidele südamerahu. See tähendab lisaks ravile profülaktilisi kontrolle, uuringuid ja teste, et tõsisemaid terviseriske ära hoida. Nahavähk ja melanoom on ennetatavad. Sellest hoolimata diagnoositakse Eestis üle 1400 nahavähi ja ligi 200 melanoomi esmasjuhtu aastas. Õigeaegse avastamise ja raviga on võimalik kõigist nahavähi vormidest terveneda.

Üks Niine Nahakliiniku pakutavaid uusi teenuseid on epikutaantest. See on uuring, mis võimaldab diagnoosida allergilist kontaktnahapõletikku ja leida spetsiifilisi allergeene, mis võivad haigust esile kutsuda. Mis on kontaktnahapõletik ehk kontaktdermatiit? Lihtsas keeles tähendab see välistest teguritest põhjustatud nahapõletikku. Olgu selleks siis metallist pannal, parfüüm või mistahes muu väline ärritaja. Uuringu tulemusena saad teada põletiku põhjustajad, allergeenid, mida edaspidi vältida, ja edasised sammud ravi suunas. Rohkem infot leiad Niine Nahakliiniku kodulehelt.

Õnn on ilusast naeratusest tulenev enesekindlus – Sakala Hambaravi

Räägitakse, et õnn peituvat naeratuses ja asuvat seega otse nina all. Kuna vähestel meist on õnnestunud geneetilises lototronis võita täiusele lähedane hambumus, siis tuleb ilusa naeratuse saamiseks hambaarstilt abi otsida. Alternatiiv breketitele on paigaldada hambumuse parandamiseks breketite märkamatu alternatiiv – kaped.

Hästi lihtsalt: kapedel on breketitega sarnane funktsioon, kuid neid saab söömiseks suust ära võtta ja nad jäävad peaaegu märkamatuks. Kui breketid paigaldatakse hammaste külge staatiliselt ja naeratades on näha nii traat kui ka breketilukk, siis kaped on läbipaistvad, eemaldatavad ning valmistatud täpselt hammaste järgi. Tänu sellele, et kapesid saab eemaldada, puuduvad võrreldes breketitega raviperioodil toitumise piirangud.

Sakala Hambaravi ortodondi Jelena Savvova hinnangul on oluline patsientidele selgitada, et hambumuse parandamine kapede abiga nõuab suuremat enesedistsipliini. Savvova ütleb, et „kaped ei ole kindlasti kõigile sobiv võluvits, mis hambad imekombel paika paneb. Kindlasti peaks sobiv raviplaan sündima arsti ja patsiendi koostöös“.

Seda, kas kaped on sinu hambumuse parandamiseks parim viis, saad teada, kui pead nõu enda raviarstiga või broneerid konsultatsiooniaja Sakala Hambaravis.

Õnn, kui abi vaimsele tervisele on lähedal – MPPK psühhiaatriakeskus

Vaimse tervisega seotud probleemid teeb keeruliseks see, et kusagil on nähtamatu joon, millest ühel pool saame keeruliste olukordade ja pingega ise hakkama ning teisel pool enam mitte. Inimene, kes ei ole kindel, kummal pool seda kujutletavat piiri ta parasjagu paikneb, peaks pöörduma spetsialistide poole. Mida kiirem ja professionaalsem on abi, seda parem.

Vaimse tervise probleeme on väga mitmesuguseid, alates meeleolu- ja ärevushäiretest, erinevatest hirmudest, sõltuvustest, söömishäiretest, mälu- ja uneprobleemidest kuni suhtlusraskuste, käitumisprobleemide, pereprobleemide ning aktiivsus- ja tähelepanuhäireteni. Tihti jääb inimene liiga kauaks olukorda, kus ta saab küll aru, et mure rõhub või tumedad mõtted on peas, aga peab seda mööduvaks ja mitte piisavalt oluliseks, et abi otsida.

Psühhiaatrite ja psühholoogide kõrval töötavad Kotka Tervisemaja C-majas tegutseva MPPK psühhiaatriakeskuse juures vaimse tervise õed. „Alati ei pea pöörduma otse psühhiaatri või psühholoogi poole. Ka vaimse tervise õed tegelevad psüühikaprobleemidega ja võtavad abivajajad nõustamisele,” soovitab MPPK vaimse tervise õde Helen Alavere. Vaimse tervise õed aitavad välja selgitada, kas ja millise spetsialisti poole tuleks järgmisena pöörduda. Esmasel konsultatsioonil hinnatakse terviseseisundit ja analüüsitakse terviseriske. Õde nõustab patsienti või ka tema lähedasi ja annab soovitusi toimetulekuks.