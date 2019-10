Kuidas hallil sügisajal magamistuppa vürtsi lisada!

Yoni munad ja kristalldildod

Yoni munad on valmistatud 100% vääriskivist ning kujult meenutavad need kanamuna. Muna kantakse tupes ning see tugevdab vaagnapõhjalihaseid ja suurendab üldist vereringet alakõhus. Veel aitavad Yoni munad saavutada intensiivsemaid orgasme, vähendada põiepidamatust, PMS-i sümptomeid ja krampe, suurendada tundlikkust vahekorra ajal ning parandada üldist rahulolu ja enesekindlust.

Endale õige kivi leidmisel tasub lähtuda intuitsioonist – millise poole kõige rohkem tõmbab. Igal kivil on energeetilised omadused. Näiteks aitab obsidiaan eemaldada blokeeringud, hirmud ja ennast piiravad mõtted. See aitab eemaldada negatiivse energia nii sinust kui ka sind ümbritsevast.

Tutvu valikuga lähemalt siin.

Erose butiigi kõige populaarsem vibraator

Lovense – Lush 2.0 on kõige võimsam kaugjuhitav nutivibraator. Kas suudad end tagasi hoida, kui kannad enda sees mobiili kaudu kontrollitavat kuulvibraatorit?

Vibraatori esimene versioon tuli turule 2015. aastal ning võitis kiirelt kõiki konkurente. Nüüd on vibraatori Lush tootjad tulnud välja uuendatud versiooniga. See on juhtmevaba, veekindel ning valmistatud kehale ohututest materjalidest. Vibraatoril on võimas mootor ning aku kestab pidevalt kasutades kuni kolm tundi! Bluetoothi abil on hea ühendus nutiseadmega, mis võimaldab ka kaugkontrolli. Seadmel on veel palju lisafunktsioone – näiteks on vibraatorit võimalik tööle panna muusika taktis.

Eesti disaindildod

Eesti esimese ja seni ainsa puidust valmistatud disaindildo nimi on Wildy. See on lelu, mis seisab sinu naudingute eest iga päev. Kordagi väsimata! Alati valmis! Kõik tooted on valminud käsitööna ning seetõttu on iga Wildy unikaalne.

Wildy on hoolega lihvitud ning seda katab neli kihti lakki, mis on heaks kiidetud Saksa toode ega kahjusta kasutaja tervist. Pealegi on lakk lõhnatu ja veekindel – mine dildoga kasvõi vanni!

Midagi meestele – nutikas eesnäärmevibraator

Rakenduse kaudu juhitav Lovense – Edge on eesnäärme stimulaator, mida saab kontrollida nii lähedalt kui ka kaugelt. See on hea võimalus partneritel teineteist eelmänguga hulluks ajada. Veel on sellel reguleeritav kaelake, mis hoiab lelu hullamise ajal kindlalt paigal. Vibreerimismustreid on lõputult – neid saab luua, alla laadida ning isegi omavahel jagada.

Womanizer vaakumstimulaator

Womanizer tõi esimesena maailmas turule uudse kontaktivaba kliitoristimulaatori. Innovatiivne tehnoloogia võimaldab masseerida kliitorit ilma otsese kontaktita – kliitor imetakse õrnalt tootesse ja seda stimuleeritakse pulseerivate rõhulainete abil. Selline tehnoloogia väldib ülestimuleerimist ja sellest tulenevat ülitundlikkust. Loomulikult on Womanizeril mitu intensiivsusastet, mis garanteerib, et toode sobib kõigile naistele.

Tutvu uudse mänguasjaga siin.

Kingiidee – kalender "12 Sexy Days"

Kas julged väljakutse vastu võtta? #lovechallenge

Hellita iseennast või jaga armsamaga. Kombineeri meie enimmüüdud tooted seksikasse kalendrisse ning avasta armastuse, iha ja kire salajased võlud.

Kalender sisaldab neid tooteid:

MAZE – piitsaga kaelavõru

FLASH X – sädelevad nibumaiused

MAGNIFIQUE – selja- ja dekolteekett

KRISTINE – vinüülmask

MAZE – sukahoidjad

SHHH – siidist silmaside

MAGNIFIQUE – piitsaga kaelakee

POM POM – kõditaja

DÉSIR MÉTALLIQUE – metallvõrgust käerauad-käevõrud

DÉSIR MÉTALLIQUE – metallvõrgust krae

TWENTY ONE – vibreeriv teemant

WET FOR HER lesbimänguasjad

Wet For Her Union dildo on enim müüdud sekslelu lesbipaaridele. Samas sobib see ka heteropaaridele pegging'uks.

See on unikaalne kehapikendus, mille jaoks ei ole vaja rihmasid, rakmeid ega spetsiaalseid püksikuid. Saate keskenduda ainult naudingule! Tootel on ebarealistlik disain ehk see ei meenuta päris peenist ning see on väga paindlik – mõlemat pidi 90 kraadi, et tagada maksimaalne G-punkti stimulatsioon. Kaasa tuleb viie kiirusastmega kuulvibraator, mida saab laadida USB-juhtmega.



Orgie massaažipärlite komplekt

See naudingukomplekt sobib ideaalselt, et luua partnerite vahel lähedust. Põhiline märksõna on sensuaalsus! Sobib naistele ja meestele, kes ei karda fantaasiaid ellu viia. Komplekt sisaldab kvaliteetset silikoonlibestit (30 ml), mis tekitab tunde justkui kannaksid siidkindaid, pärlikeed peenise või vagiina masseerimiseks ning kasutusjuhendit detailsete juhistega.

Vaata ka videot!

Maitsvad dessertlibestid

Veebaasil dessertlibestid muudavad hullamise kindlasti libedamaks ja seejuures ka maitsvamaks. Valikus on erinevad maitsed:

Crème brûlée

Hazelnut espresso

Mint chocolate

Salted caramel

Tiramisu







Intiimehted otse Pariisist

Sylvie Monthulé on Prantsusmaa tunnustatud kaubamärk, mis disainib ning toodab intiimehteid ja kehakaunistusi. Neil on juba üle 700 sensuaalse toote ning igal aastal ilmub uus kollektsioon. Valikus on ehted nii meestele kui ka naistele. Näiteks leiab nende valikust niburõngaid, kaelakeesid, peenisevõrusid, pepukeesid, kliitoriehteid, anaalkuulikesi ja palju muud.

Vaata tootevalikut lähemalt siit.