Kuidas ma tervisesekti astusin ja selle eest iseendale maru tänulik olen

Teate neid tänaval jalutavaid usukuulutajaid (ja ma ei mõtle seda üldse halvustavalt). Samasuguseid inimesi on veel – ühed, kes proovivad müüa mingit rahalist püramiidskeemi, kes tutvustavad puhastusaineid ning kes kutsuvad liituma raamatuklubiga. Siis on need teised inimesed, kes räägivad silmade põledes toidulisanditest ja probiootikumidest. Täpselt ühe sellise lõksu ma sattusingi – ja parem ongi!

Kõige raskem osa katse juures oli juurutada harjumust, et hakata iga päev toidulisandeid tarbima. Tüütu kohustus, millist ma varem endale võtnud ei ole. Näe hakkama sain – küll kasutades telefoni meeldetulesi või käies ringi tabletikarp peos, et ma jumala eest ei unustaks neid süüa. Kõik muu oli lihtne – võtad tabletikese hommikul enne sööki ning õhtul pärast söömist. Siis jääd ootama, et midagi hakkaks juhtuma.

Tundub, et vähemalt minu kehale, meelele ja vaimule oli Jana ja Dr. OHHIRA toodetega tutvumisest kasu. Ma ei saa öelda, et ma oleksin nüüd 100% parem inimene kui varem, kuid kindlasti saan iseendaga paremini läbi. Ma ei ole keha peale enam tige, sest jõuan rohkem. Viitsin ka rohkem – näiteks vaadata, mida ma söön. Ühtlasi liigun rohkem – jällegi oluline aspekt, milles „süüdistan“ otseselt Dr. OHHIRA probiootikume.

Ma olen kindel, et igal inimesel on ainsana roll oma keha heaolus – kokkuvõttes on see ju sinu teha, kuidas oma kehaga toimetad. Ole siis mees või naine, võiksid oma organismile parimat tahta. Dr. OHHIRA probiootikumid ei ole küll mingi imerohi, kuid väga suur abi, et oma organism „joonele“ saada. Aitäh Jana, et mind oma ususekti kutsusid. Mu keha on sulle ja Dr. OHHIRALE tänulik!