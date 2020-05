6 min. Kuidas pärast kurnavat talve ja kevadet naha sära taastada? Anne & Stiil Esteetilise meditsiini spetsialist Yulia Dotsenko Foto: Medemis Clinic Kui halvad ilmad ja raske aeg on nahalt värskuse röövinud, tasub abi otsida hüaluroonhappest. Kuigi seda nahaomast niiskusesidujat sisaldavad ka paljud kreemid, ei suuda see kreemist siiski piisavalt hästi nahka imenduda. Hoopis parema efekti annavad süsteprotseduurid!

Medemis Clinicu esteetilise meditsiini spetsialist Yulia Dotsenko soovitab kevadiseks nahaturgutuseks just hüaluroonhappesüste. Vastavalt naha seisukorrale on valikus kas mesoteraapia või biorevitalisatsiooni protseduurid.

Tõhusad süstikesed niisutavad sügavuti

Mesoteraapia protseduur koondab endas kerge niisutuse ja toitva vitamiinikokteili, olles heaks esmaabiks tuhmi, kuiva ning stressis naha puhul. Vitamiinid toidavad nahka, hüaluroonhape silub ja parandab niiskustasakaalu. „Vitamiinikokteil süstitakse naha pindmisse kihti, kus see kiirelt imendub. Kliendid kiidavad seda kui kerget ja tõhusat protseduuri, mille järel nahk hetkega särama lööb,“ selgitab Yulia Dotsenko.

Mesoteraapiat saab teha kerge niisutava vitamiinihooldusena ehk pindmiselt ning ka sügavniisutava ja pinguldava protseduurina, mil preparaat viiakse sügavamasse nahakihti. „Sügavamat mesoteraapiat soovitame vananemise ennetamiseks ning väikeste kortsukeste tasandamiseks näol, kaelal ja dekolteel,“ ütleb Dotsenko. Preparaadi hüaluroonhappesisaldus on suurem kui pindmisel mesoteraapial, lisaks sisaldab see aminohappeid, mineraale ja koeensüüme. Selle rikkalik koostis annab kohese intensiivse niisutuse, mis sobib eriti hästi ebaelastse ja väsinud naha puhul, tasandades väikeseid kortsukesi ning isegi aknearme.

Foto: Medemis Clinic

Kui soovid veel tõhusamat niisutust, mis ka kauem kestaks, tuleks aga valida biorevitalisatsioon. Sellel protseduuril kasutatavad preparaadid sisaldavad rohkem hüaluroonhapet ja mõjuvad tänu sellele kauem. Biorevitalisatsioon on hea kuivale näonahale, vananeva naha puhul kortsukeste silumiseks, enne ja pärast naha lihvimist või koorimist, samuti pärast fotonoorendust. Väga hästi sobib see inimestele, kes on olnud kaua päikese käes, samuti aitab see tõhusalt solaariumite püsikliente ja suitsetajaid, kelle nahk kannatab pidevalt kuivuse all. Supertõhus niisutaja ja turgutaja on see ka naistele, kes on lõpetanud lapse rinnaga toitmise.

Biorevitalisatsiooniks pakub Medemis Clinic kaht preparaati: Juvederm Hydrate ja Juvederm Volite. Neist esimene on sisuliselt puhas hüaluroonhape, mida süstitakse pindmistesse nahakihtidesse, kaasa arvatud silmade ja huulte piirkonda. Efekt on tõhus, kuid protseduuri miinuseks on 3–5 päeva püsivad mummukesed nahal. Volite-protseduuril süstitakse suurema kontsentratsiooniga puhast hüaluroonhapet sügavamatesse nahakihtidesse, nii et mummukesi ei jää, kuid miinuseks on see, et protseduuri ei saa teha otsmikule ja silma alla.

Süsteprotseduuri valikul tutvu ka võimalike riskidega. Hea spetsialist selgitab põhjalikult kõike, mida peaksid teadma. Foto: Medemis Clinic

Süsteprotseduuride riskid ja vastunäidustused

Valu ei pea kartma ühegi süsteprotseduuri puhul, sest vajaduse korral kasutatakse tuimastavat kreemi. Mesoteraapia ja Hydrate-biorevitalisatsioon tehakse nii pindmisse nahakihti ja nii peenikese nõelaga, et seda on vaevu tunda. Volite-protseduuri puhul süstitakse hüaluroonhapet küll sügavamale, aga nõel on samuti mikroskoopiline ja preparaadi koostises olev lidokaiin teeb protseduuri valutuks.

Teadma peab ka seda, et nagu kõigi tõhusate protseduuride puhul, on siingi mõned vastunäidustused. Näiteks ei saa süsteprotseduure teha raseduse ja imetamise ajal, samuti põletikulisele nahale või aktiivse herpese puhul, takistuseks on ka vere hüübivuse häired. Viimasest päevitamisest peab olema möödas vähemalt nädal. Volite-protseduuri puhul on vastunäidustuseks ka ülitundlikkus lidokaiini suhtes. Protseduuridega kaasneb sinikate tekkimise oht, aga seda juhtub väga harva ja isegi kui juhtub, saab neid meigiga kergesti varjata.

Parima tulemuse jaoks soovitatakse protseduure võtta kuurina. Mesoteraapia mõju on lühiajalisem ja protseduure soovitatakse teha sagedamini, ideaaljuhul 4–6 korda iga kahe nädala tagant. Biorevitalisatsiooni puhul sõltub sagedus preparaadist: Volite-protseduuri puhul piisab ühest korrast, Hydrate-süstikesi võib teha vastavalt vajadusele 1–3 korda, jättes kordade vahele kaks nädalat.

Millist protseduuri siis eelistada?

Mesoteraapia on soodsam, kiire, turvaline ja hästi talutav. Tihti tehakse mesoteraapiat lisaprotseduurina näiteks koos superpindmise koorimisega, et saavutada topeltvärske efekt, aga ka üksinda annab protseduur nahale värskust, ahendab poore, vähendab rasueritust ning niisutab väsinud ja kuiva nahka. Hea valik on mesoteraapia siis, kui on vaja enne tähtsat sündmust nahk särama panna, sest see ei nõua erilist taastumisaega.

Biorevitalisatsioon on veidi kallim, aga ka tõsisem protseduur, mille järel oleks hea jätta päev-paar taastumiseks. „Võrreldes mesoteraapiaga, mis on samuti nahka niisutav ja ergutav, on biorevitalisatsioon intensiivsema toimega,“ selgitab Yulia Dotsenko. Protseduuri efekt on näha juba järgmisel päeval. „Kliendid ütlevad, et nahk oleks justkui üleöö totaalselt niisutatud, näokreemi polegi vaja,“ ütleb Dotsenko.

Selgem vahe naha toonuses ilmub paari päevaga: tuhm jume asendub värske ja säravaga, nahk on niisutatud, tervem ja elujõulisem. Paraneb ka nahatoon ja seda Hydrate-protseduuri puhul isegi silmade juures, kus on õhem nahk ning sinakad veresooned hakkavad kergesti läbi paistma. Hüaluroonhape seob vett, tõstab sellega naha toonust ja muudab ka silmaaluse naha pringimaks, nii et veresoonekesed ei kuma enam nii palju läbi.

Mida tõhusam ja sügavam on protseduur, seda pikem on selle mõju – ehk vahe on ka tulemuse kestuses. Mesoteraapia tulemus kestab kuni paar-kolm kuud, sügavama biorevitalisatsiooni puhul aga isegi pool aastat kuni üheksa kuud.

Milline protseduur sinu naha seisukorda arvestades parim oleks, saab soovitada esteetilise meditsiini õde. Selleks tasub esimesena alati broneerida naharaviõe konsultatsioon, kus spetsialist hindab sinu naha seisukorda ja pakub parima lahenduse.

Eripakkumine Delfi lugejatele

Sügav mesoteraapia erihinnaga 99 € (tavahind 115 €)

(tavahind 115 €) Biorevitalisatsioon Hydrate erihinnaga 145 € (tavahind 169 €)

(tavahind 169 €) Biorevitalisatsioon Volite erihinnaga 229 € (tavahind 269 €)