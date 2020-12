5 min. Kuidas siis ikkagi saada hambad valgeks nii, et tulemus oleks tõhus, aga protseduur ise ohutu? Anne & Stiil Shutterstock Säravvalged hambad on ilusa naeratuse pant. Niipea, kui hambad on muutunud toonilt hallikaks või kollakaks, oleme kohe arglikumad suu lahti naeratama. Tundub aga tobe ja nukker hoida oma emotsioone tagasi lihtsalt seetõttu, et häbeneme iseenda naeratust. Sestap on üdini loomulik, miks hakkame varem või hiljem vaatama erinevate valgenduslahenduste poole.

Võimalusi hammaste valgendamiseks on aga niivõrd palju, et teinekord võib olla üpris raske selles maailmas orienteeruda. Kas välja valitud lahendus ka päriselt toimib? Kas see on mulle ja mu hammastele ohutu? Ega see mu hambaid või igemeid nüüd pikaks ajaks tundlikuks või valulikuks ei muuda? Need on ainult mõned murelikud küsimused, millega silmitsi seisame. See on ka igati loomulik – meie hammaste tervisest sõltub suuresti ka meie üldine tervis. Vaatamegi kohe järele, millised on ühe või teise valgenduslahenduse plussid ja miinused.

Laservalgendus

Shutterstock

Veel mõnda aega tagasi oli laservalgendusse minek üks klassikalisemaid viise oma hammaste valgendamiseks. Selle kasuks on rääkinud ennekõike turvatunne – kui oled välja valinud koolitatud spetsialisti, võid olla kindel, et sinu hambad on kindlates kätes. Jääb ära meeletu iseseisev uurimistöö, mille peaksid ette võtma, kui tellid kuskil internetiavarustest mõne tundmatu toote. Laservalgenduse kahjuks räägib aga selle võrdlemisi kõrge hind. Enamasti tuleb ühe valgendusprotseduuri eest välja käia sõltuvalt hambakliinikust kuskil 200 euro ringis.

Valgendavad hambapastad

Kes meist poleks langenud reklaami ohvriks ja valinud poes just sellise hambapasta kasuks, mille karbil ilutseb suures silmatorkavas kirjas whitening effect. Reeglina on aga mure üks – paljude selliste pastade puhul jääbki see lihtsalt sildiks karbil ja tegelikkuses pole olulist vahet märgata, kas pesid hambaid tavalise või valgendava hambapastaga. Mõnel juhul on küll pastadel tõepoolest valgendav toime, kuid siiski ei ole see üldjuhul lihilähedane teistele valgendamisvõimalustele. Seega kuigi hambapasta võib tunduda valgendamiseks kõige lihtsam ja soodsam variant – hinnad varieeruvad paarist eurost mõnekümne euroni –, on ka tulemus üldjuhul neist variantidest kõige tagasihoidlikum.

Valgenduspliiatsid ja -plaastrid

Shutterstock

Juba mõnda aega on turul ilma teinud kõiksugu erinevad valgenduspliiatsid ja -plaastrid. Valgenduspliiatsite ja -plaastrite kasuks räägib ennekõike muidugi jälle lihtsus ja mugavus – hambad saab hõlpsasti valgemaks kodust lahkumata. Selliste koduste valgendustoodetega tuleb aga väga jälgida, kust toode tellitakse ja kas see vastab Euroopa Liidu nõuetele. Nimelt võib Euroopa Liidus müüa kuni 0,1% vesinikperoksiidi sisaldusega tooteid, sest suurem kogus võib kahjustada juba hambavaapa. E-poest – eriti välisriigist – tellides ei pruugi aga see info alati leitav või nähtav olla. Seepärast tasub tellides suhtuda nii konkreetsesse tootesse kui ka e-poodi väga kriitilise meelega. Efektsest tulemusest olulisemgi on siiski ju just see, et see oleks ohutu meie hammastele. Valgenduspliiatsite hinnad varieeruvad kümnest eurost mitmekümne euroni. Plaastrite hinnad jäävad samuti enamasti paarikümne euro ringi.

Kodukomplektid

Üks viimase aja tõhusamaid lahendusi on aga hammaste valgendamise kodukomplekt, kus on samavõrd palju pandud rõhku kõigele neljale – nii efektiivsele tulemusele, ohutusele, mugavusele. kui ka rahakotisõbralikkusele. Enamasti piisab ainult ühest kasutuskorrast ehk 30 minutist, et juba esimesi tulemusi näha. Tasub ainult samuti põhjalikult süveneda, kes on komplekti tootja ja mida tootekirjelduses lubatakse. Oma kasutajasõbralikkuse poolest on silma jäänud JOI kodukomplekt, mis erineb konkurentidest just selle poolest, et tavapärase ühe tule asemel on nende UV-LED-lambil neid koguni viis. See – nagu ka kõik muu – ei tule ohutuse arvel. Näiteks tulles tagasi vesinikperoksiidi juurde, siis nende geelis on see asendatud naatrium-perkarbonaadiga, mis muudab kasutamise ohutuks. Protseduur on seega valutu ega põhjusta igemete ja hammaste tundlikkust või valulikkust. Sageli kardetakse, kas ohutus omakorda ei või teinekord tulla efektiivsuse arvel. Enam ei pea seda kartma – valgenduskomplektiga saadud tulemus on täiesti võrdväärne hambaarstikabinetist saadud tulemusega ning hambad valgenevad kuni kümne tooni võrra.

JOI

