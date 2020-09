3 min. Kuidas tunda end suurepäraselt ka sügishooajal? Kuus väärtuslikku nõuannet Douglaselt Anne & Stiil Douglas jagab nõuandeid Olgugi et igal inimesel on asjast oma arvamus, tuleb tõdeda, et sügishooaega peetakse põhjamaades tihti kõige niiskemaks ja pimedamaks ajaks. Kuidas säilitada positiivset suhtumist ja tunda end suurepäraselt ajal, mil enamik ööpäeva tundidest tuleb veeta pimedas ning päikesekiiri nagu ei näekski? Loe edasi ja leia inspiratsiooni muutmaks sügis oma lemmikaastaajaks!

1. Füüsiline tegevus

Me oleme nii erinevad: samal ajal kui üks meist armastab kodulähedast spordiklubi ja külastab seda tihti, seondub mõne teise jaoks sport millegi ebameeldivaga. Kahjuks pole ratast võimalik uuesti leiutada ja peab tõdema, et sportlik tegevus tekitab meeldivaid emotsioone ning annab energiat. Sealjuures ei pea ilmtingimata rammumeestega kange tõstma minema. Avasta tegevus, mis sobib just sulle! Soovitame proovida aeroobikat, ujumist, tantsimist, joogat või muid spordialasid, kuni leiad endale sobivaima ja sport pakub sulle rõõmu.

2. Katseta jahedaid suplusi

Ja rääkides ujumisest … See ei pea olema vaid suvine tegevus. Astu oma mugavustsoonist välja ja mine ujuma ka jahedamal ajal ning pikenda suve! Tõsi, külmas vees ujumine pole asi, millega on võimalik päevapealt alustada. Sellepärast soovitame enne tutvuda vastava kirjandusega, proovida alustuseks külma dušši ning leida kaaslane ja julgus.

3. Veeda rohkem aega õues

Pole halba ilma, on vaid sobimatu riietus. Pane end soojalt riidesse, soeta kena müts, kindad ja vettpidavad jalanõud ning mine metsa või mere äärde jalutama või tutvu Eesti populaarseimate vaatamisväärsustega. Eestis reisida võib ka väljaspool suvehooaega. Kusjuures korralik vihmamantel paneb armuma ka vihmastesse jalutuskäikudesse.

4. Kodu – sinu pühakoda

Kodu on koht, kus taastame jõu ja teeme restardi, et suuta edukalt oma teekonnal jätkata. Kui su kodu on sassis, tähendab see tihti ka seda, et su pea on sassis. Hoolitse selle eest, et kodu oleks tõepoolest koht, kus taastada jõud ja puhata. Korrasta kapp, korista ära üleliigne, puhasta aknad ja tuuluta toad. Proovi Douglase küünlaid kodusema atmosfääri loomiseks ning lõhnapulkasid meeldiva ja püsiva lõhna lisamiseks igasse tuppa.

5. Aeg millegi julge jaoks!

Kuumus muudab tihtipeale loiuks. Kui temperatuur tõuseb, ei mõtle me sageli sellele, mida selga panna ja meik ei tule isegi pähe. Kasuta aasta jahedamaid kuid eesmärgipäraselt ja ära karda midagi muuta! Laki küüned Kineticsi uusima kollektsiooni toonides ja proovi väga sügisest huulevärvi.

6. Uued hobid

Millal proovisid viimati midagi enneolematut? Kui sinu argielu on pingeline, soovitame proovida värviraamatuid või kokakunsti, mis on omamoodi mediteerimise eest ja laseb end unustada. Kui sinu elust on aga puudu midagi ekstreemset, proovi just midagi vastupidist ja ära kunagi karda oma mugavustsoonist välja astuda. Sügis on õige aeg, et külastada esimest tasuta tantsutundi, võtta taas jalge alla koolitee või hakata lõpuks õppima uut keelt. Julge hundi rind on rasvane!