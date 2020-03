Kuidas Viktoria Latkin missivõistlustel naeratuse säravvalge hoiab?

Kindlasti algab kõik heast ja kvaliteetsest unest. Teine väga tähtis asi on vee joomine, mis teeb enesetundele head. Samuti püüan alati igas olukorras jääda positiivseks ja võtta ka aega iseendale, et lõõgastuda ning puhata. Kuid kindlasti ei puudu minu igapäevarutiinist tavapärased iluhoolitsused näole ja kehale, vitamiinide tarbimine ning näiteks ka hammaste valgendamine.

Kõigepealt proovisin ära koduse hammaste valgendamise komplekti. Tegin protseduuri kaks korda ja minu jaoks sellest piisas, hambad olid kaunid ja valged. Kuna võistlustel on pidevalt tempo peal, siis sinna võtsin kaasa valgendava pliiatsi, väga kiire ja mugav viis kas või enne lavale minekut hammastele veel viimane lihv anda. Minu kaks lemmikut on need ja nagu hiljaaegu selgus, on mõlemad tooted võitnud ka Buduaari lemmiku auhinna.