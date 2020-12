5 min. Külmateraapia – see pole miinuskraadid õues Anne & Stiil Shutterstock Kas pole tore jätta kõik ebameeldiv vanasse aastasse ning minna uude rahuloleva ja ilusana? Krüolipolüüs ehk külmateraapia on imeline protseduur nii meestele kui ka naistele, mis korrigeerib figuuri ja jätab tüütud ülekilod igaveseks minevikku. Teraapia toimib nagu rasvaimu ja viib ebameeldiva rasvkoe kehast minema.

Krüoliplüüs ehk krüoteraapia on viimastel aastatel kõvasti populaarsust kogunud mitteinvasiivne figuuri korrigeerimise meetod. Sellest räägivad nii sünnitusjärgselt supervormi saavutanud naised kui ka fitness-kuningannad. Milles peitub külmravi edu võti ning milliseid vigu sellega lihvida saab?





Krüoteraapia on alternatiiv rasvaimule, ohutu ja imeline võimalus, mis aitab soovitud piirkondades ümbermõõtu vähendada. Protseduur sobib normaalse kehakaaluga või kergelt ülekaalulise inimese probleemsete kehapiirkondade salendamiseks. Kõige tüüpilisemad naiste probleempiirkonnad on reied ja kõht, sest väidetavalt just nendest piirkondadest „sulab” rasv kõige aeglasemalt. Juba ühest protseduurist on abi ning see vähendab rasvkude kuni 30% võrra.

Teise protseduuri saab teha umbes 45 päeva möödudes ning maksimaalselt võib ühte piirkonda teha kolm protseduuri.

Meetod seisneb kindla piirkonna rasvkoe külmaga mõjutamises. Kuna rasvarakud on eriliselt külmatundlikud, siis toob see kaasa nende järk-järgulise hävinemise. Surnud rasvarakud väljuvad inimese organismist läbi lümfisüsteemi paari kuu jooksul. Kui enamik tulemuslikke kehaprotseduure eeldab ka inimese enda täiendavat panust tulemuse saavutamiseks, olgu selleks siis rohke vee joomine, toitumise jälgimine või sportimine, siis külmravi tulemuslikkuse juures need suurt rolli ei mängi.

Anne-Mai: krüolipolüüs oli keisrilõike järel tekkinud iluvea kõrvaldamiseks minu ainus lahendus

Anne-Mai (38) sai kaks aastat tagasi teise lapse keisrilõikega. „Esimesel aastal lootsin, et keisrilõike kohale tekkinud rasvapolster läheb ise ära. Seda aga ei juhtunud, kuigi olin ise normaalkaalus tagasi. Arstilt sain teada, et tingituna keisrilõike armist ei pruugi ma kunagi sellest kõhuvoldist vabaneda, sest koed võivad olla kahjustatud. Olin kuulnud, et sellises olukorras tehakse rasvaimu, aga õnneks teadis sõbranna soovitada hoopis lihtsamat ja valutumat protseduuri – krüoteraapiat. Nii ma pöördusingi vipMediumi poole.

Protseduur ise kestis umbes tund aega, mille jooksul võeti minu rasvapolster aparaadiga tugevasse vaakumisse ning jahutati seda kuni –8 kraadini. Peale protseduuri ei olnud mingit ebamugavustunnet, aga teisel päeval oli kõht sellest kohast pisut tuim ja paistes. Tunne oli veidi ebamugav ja kihelev, eriti öösel, justkui sipelgad jookseksid naha vahel. Viiendaks päevaks oli paistetus alanenud ja märkasin, et rasvavolt oli nii palju taandunud, et selle alt oli nähtavale tulnud keisrilõike arm. Ühe protseduuri tulemus oli parem kui mitmeaastase trenni tulemus. Olen rahul!

Terje Kruus, meedik-kosmeetik: meie aparaadiga külmutatud rasvarakud ei tule enam tagasi

Kogenud vipMedicumi krüolipolüüsi spetsialist Terje Kruus ütleb, et protseduur aitab just selliste piirkondade puhul, millest trenniga jagu ei saa ning on efektiivne lokaalsete rasvaladestuste vähendamiseks.

„Tulemused on püsivad, kuna külmutatud rasvarakud ei tule tagasi,” ütleb spetsialist ning lisab, et peale mõningase tuimuse või tundlikkuse sellega suuremaid kõrvalmõjusid ei kaasne.

„Me kasutame Hispaania firma Cocoon Medicali aparaati, mis võtab rasvapolstri tugevasse vaakumisse ning on seetõttu suuteline rasvkoe temperatuuri viima võimalikult madalale,” selgitab Kruus ning annab ka vastuse, miks just vipMedicumi aparaati on paljud kiitnud. „Paljude teiste krüoaparaatide puhul vaakumit ei teki, vaid kasutatakse külmutatud otsikut, millega naha peal liigutakse. See aga tähendab seda, et vereringe toimib täielikult edasi ja soojendab kude edasi, sellel ajal, kui me seda jahutada üritame.”

Et külmravi paremat tulemust annaks, soovitab Terje teha lisaks lümfitegevust stimuleerivat Endospherese teraapiat. See teraapia valiti aasta tagasi ka ilutoodete võistluse Buduaari Lemmikparimaks iluprotseduuriks. „Kuna krüolipolüüsi puhul külmakraadidega hävitatud rakud väljutatakse organismist lümfi kaudu, siis on soovitatav teha lümfi stimuleerivaid protseduure. Endospheres on selleks ideaalne protseduur,” tõdeb Kruus. Endospheres teraapia on mõnus massaažilaadne protseduur, kus kompressioonvibratsiooni mehhanismiga stimuleeritakse lümfiringlust, ühtlustatakse rasvkude ja parandatakse ka vereringet. See aitab tulemust kiiremini saavutada ning ühtlasi pinguldab ka nahka. Lisaks kehaprotseduuridele kasutatakse Endospherese protseduuri ka lõtvunud näonaha pinguldamiseks.