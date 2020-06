Kümme põhjust, miks just suvel prillidest ja läätsedest vabaneda

1. UNUSTA LISATARVIKUD! Kui pakid asju, et minna suvilasse või nädalavahetust veetma, võid nüüd prillid, prillitoosi, läätsed, läätsevedeliku ja konteineri ära unustada. Pakkimine muutus just lihtsamaks ja samuti hoiad kokku oma väärtuslikku aega.

2. NAUDI VABADUST! Võid joosta merevette, hüpata tiiki või minna surfama, mõtlemata, kuhu prillid nii kauaks asetada, või pabistamata selle pärast, kas läätsed on silmast välja võetud. Kui oled läätsekandja, siis tasub kindlasti meeles pidada, et läätsedega ujumine pole üldse hea mõte, kuna nii võib sattuda silma baktereid ja tekkida tõsiseid põletikke.

3. KÄI MURETULT SAUNAS! Saunas käimine saab uue tähenduse – saad unustada udused prilliklaasid või häguse nägemise saunakuumuses. Selle asemel naudi lõõgastavat sauna ja jäta minevikku muretsemine nägemise pärast. Prilliklaas ja -raam ei ole kuumusele vastupidavad ning samuti ei tohi saunas kanda kontaktläätsesid. Seega on sul kaks varianti: käia saunas ilma abivahenditeta (mis suure miinuse korral võib paras katsumus olla) või tulla laserprotseduurile.

4. MATKA NAUDINGUGA! Loodusmatkad, telkimised ja muud spontaansed tegevused on oluliselt mugavamad, sest pole vaja enam muretseda lisatarvikute ega -vidinate pärast. Selle asemel saad hommikul ärgata selge pilguga ja asuda kohe tegutsema.

5. REISI MUGAVALT! Kuigi praegu on paljudel reisiplaanid väljaspool Eestit küsimärgi all, siis loodetavasti on peagi olukord normaliseerunud ja suve jooksul saavad reisisellid ka mõnd välisriiki külastada. Prillide või läätsedeta on nii lennukis olek kui ka terve reis kindlasti mugavam. Stress selle pärast, kuidas läätsevedelikku ja muud kaasa pakkida, on jäänud seljataha.

6. VII SPORTIMINE UUELE TASEMELE! Pole paremat aega väljas sportimiseks kui suvi. On tõeliselt mugav, kui mitte miski sind sportimisel ei takista. Pärast Flow 2.0 protseduuri võid juba seitse päeva hiljem tagasi pöörduda oma sportliku eluviisi juurde. On ainult üks suur erinevus: sinu pilk on selge ja sa ei pea muretsema, et rannas võrkpalli mängides liiv silma lendab või kodust HIIT-trenni tehes prillid eest kukuvad.

7. NÄE SUUREPÄRANE VÄLJA! Suvi on täis erinevaid põnevaid sündmusi, pidusid ja kontserte. Sa tahad suurepärane välja näha ja tunda end enesekindlalt. Lisaks pruunile ja värskele jumele ning mõnusatele suveriietele võib täiesti uue stiili anda see, kui sinuga enne alati kaasas käinud prillid on kadunud. Justkui totaalse muutumise läbi teinuna saad mõnusalt ja julgelt kõigile „oma silmadega” otsa vaadata. On väga palju inimesi, kes on öelnud, et nad ei tunne end prille kandes hästi ja pärast prillidest vabanemist on nende enesekindlus kõvasti kasvanud.

8. OLE ROOLIS TURVALISEMALT! Suvised pikad autosõidud mööda Eestimaa kauneid paiku panevad meid rohkem aega veetma autorooli taga (või hoopis mootorrattal). Nii sinu enda kui ka su lähedaste huvides on oluline, et kasutaksid autoroolis õige tugevusega prille või läätsesid, vastasel juhul võid olla ohtlik nii endale kui ka kaasliiklejatele. Vaieldamatult kõige mugavam on olla autoroolis tervete, selgete ja selliste silmadega, mis ei väsi, ei vaja abivahendeid ega muutu uduseks. Unusta prilliklaaside puhastamine, piiratud nägemisulatus või hämaras sõitmise vaev!

9. MÄNGI LASTEGA! Suvel tahaks oma pere ja lastega võimalikult palju aega koos veeta ja seda täielikult nautida! Lastega mängimine saab uue tähenduse, kui väikesed käekesed ei haara enam sinu prilliraamidest või kui saad oma nägemisele täiesti kindel olla – mängida koos lastega peitust, palli, mürada või teha vettehüppeid!

10. NAUDI SUVE ILU! Suvel on nii palju ilusat, mida vaadata: värskelt tärkav loodus, lilleõied, erinevad linnud ja loomad, värvikirev päikeseloojang ning hämarad suveööd. Paljud Flow 2.0 laserprotseduuri läbinud inimesed on öelnud, et nende ees on lahti rullunud justkui uus maailm –nägemine on muutunud palju värvilisemaks, kontrastsemaks ja ruumilisemaks ning nad näevad oluliselt paremini ka hämaras. Varem nad arvasid, et näevad läätsede või prillidega hästi, aga nüüd nad mõistavad, mida HEA nägemine tegelikult tähendab! Miks mitte nautida aasta kõige ilusamat aega suurepärase nägemisega ja koguda imelisi mälestusi?