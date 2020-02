4 min. Kust leida kingitus praktilise meelega mehele? Anne & Stiil Secrid Tõenäoliselt on iga naine teinekord tundnud, et kaasale või isale kingitust teha on kordades raskem kui emale või ammusele sõbrannale. On ju mehed hoopis tagasihoidlikumad oma soovide-unistuste avaldamises. Ka ei ole nad suured nipsasjakeste austajad. Seda enam on oluline, et kingitus mehele oleks läbi mõeldud, kvaliteetne ja mis kõige tähtsam, praktiline.

Mida siis ikkagi kinkida mehele, kes ei pea ebapraktilistest kingitustest suurt lugu? Üks praktiline, ent ühtaegu šikk ese, mis võiks olla igal härrasmehel, on kvaliteetne ja ilus rahakott. Just sel põhjusel tasub hoolega üle vaadata kingisaaja – olgu elukaaslane, isa või vend – rahakott või kaarditasku. Kulunud nurgad ja välja veninud kaarditaskud on selge märk, et senine rahakott vajaks hädasti väljavahetamist. Ühest taskust teise rändavad, ühtelugu kaduma kippuvad dokumendid igatsevad samamoodi hoidja järele.

Secridi Matte Navyga on kõik kaardid mugavalt ühes kohas. Secrid

Valimisel lähtu kaaslase elustiilist ja harjumustest

Küsimus, mis rahakotti kinkides kiiresti päevakorda kerkib, on see, millist rahataskut eelistada – kas lihtsalt kaardihoidjat või mahukamat kaarditaskut. Abiks on, kui mõtled härra iseloomule ja senistele harjumustele. Ainult nii saad kindel olla, et rahakott leiab eesmärgipärase kasutuse. Rahakotitootja Secridi tootevalik on niivõrd lai, et sobiva leiab igale mehetüübile.

Igale mehele oma. Watch Wear



Minimalistliku stiili austajatele

Cardprotector on Secridi kõige minimalistlikum mudel. Alumiiniumist kaardihoidja mahutab kuus kaarti ja seda on saada kümnetes eri värvitoonides. Sobib hästi mehele, kes ei kanna korraga palju dokumente kaasas ega ole ka kuigi suur sularahaga arveldaja.

Slimwallet on üllatavalt mahukas minimalistliku profiiliga rahakott, kuhu saab panna kuni kümme kaarti, sularaha, visiitkaardid ja tšekid. Sobib mehele, kelle rahakott peaks mahutama pisut rohkem dokumente, kuid kes on ühtaegu suur minimalistliku stiili austaja.

Slimwallet – ühtaegu mahukas ja minimalistlik. Secrid

Mahukamad kaarditaskud

Miniwallet sarnaneb olemuselt Slimwalletile. Rahakoti trukiga kinnitus lisab minimalistlikule stiilile pisut isikupära, ühtaegu tagab lisakaitse rahakoti sisule. Ideaalne kaarditasku mehele, kelle rahakott peab mahutama keskmisest rohkem tähtsaid dokumente.

Twinwallet on loodud meestele, kellel on vaja kaasas kanda palju kaarte. Olgugi et mudel mahutab väga palju – kuni 16 kaarti, sularaha, visiitkaardid ja tšekid –, säilitab kaardihoidja seejuures oma kompaktsuse.

Kaardihoidjast ja -liugurist koosnev Cardslide mahutab kuni kuus kaarti ja kaks lisakaarti, raha, visiitkaardid ning väikesed esemed. Sobib mehele, kes ei kanna kaasas palju dokumente, kuid kes soovib kaarditaskusse pista ka muud vajalikku – näiteks võtmed.

Midagi vintage-stiili austajatele. Secrid

