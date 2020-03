5 min. Kustuta jäljetult! Anne & Stiil vipMedicum TÄTOVEERINGU TEGEMISE OTSUS VÕIB OLLA IMPULSIIVNE, AGA VÕIB OLLA KA HOOLIKALT LÄBI MÕELDUD, KUID KEEGI EI SAA SIISKI GARANTEERIDA, ET AASTATE VÕI ISEGI AASTAKÜMNETE PÄRAST EI SOOVI TE SELLEST VABANEDA. LEIA PARIM VIIS EEMALDAMISEKS!

Muutub meie vanus ja keha, muutub see, kuidas me näeme maailma ja iseennast, muutub elustiil– ning ükskord tekib soov sellest püsijoonistusest vabaneda, kui tahes tähendusrikas ja kallis tätoveering mõni aeg tagasi ka polnud.

Tänapäevane kosmetoloogia pakub tervet arsenali vahendeid, mis võimaldavad muuta tätoveeringu eemaldamise maksimaalselt mugavaks, ohutuks ja valutuks.

PROGRESSI TIPUS

Meie õnn on elada kõrgtehnoloogia ajastul, sest veel üsna hiljuti sai tätoveeringust vabaneda soovija kasutada vaid n-ö rahvameditsiinilisi vahendeid nagu joodi, vereurmarohtu või kaaliumpermanganaadiga kõrvetamine ning isegi,- mõnikord läksid käiku kloorlubi ja anorgaanilised happed. Eriti meeleheitlikud tegelased võtsid tarvitusele žiletitera või üritasid teha naha elektrilist koagulatsiooni. On vist tarbetu kirjeldada, milliseid kahetsusväärseid tagajärgi taoline isetegevus kaasa tõi. Aeg pole seisnud paigal ning meditsiiniseadmete ja tehnoloogiate progress on rahvameetodite asemele toonud kasutusele laserseaded.

Ilukliinik vipMedicum kasutab Fotona lasereid 2011. aastast alates ning on nende ametlik edasimüüja Baltimaades. Meie kogemus lubab kindlalt väita, et me mitte ei alusta, vaid jätkame sertifitseeritud seadmetega kvaliteetsete teenuste osutamist oma klientidele.”

Klassikalised neodüüm- ja erbiumlaserid EI erista rohelisi, helesiniseid ega punaseid toone. Isegi musta tindiga võib olla probleeme, kui on kasutatud palju värvainet ning see sügavale naha sisse viidud. Võib juhtuda, et klient on sunnitud tund aega taluma äärmiselt ebameeldivat protseduuri, mida tuleb umbes kahe aasta jooksul pidevalt korrata, ilma kindla garantiideta, et tulemuseks saab ta lõpuks puhta naha. Inimorganismi rakud nagu ei suuda suuri pigmendiosakesi endasse neelata ning neid organismist välja toimetada. Samas on suur tõenäosus, et pidev termiline töötlemine tekitab mööda tätoveeringu kontuuri põletusmärgi. Ehk siis pahatihti on tulemuseks ähmane kujund ja põletusarm. Püsimeigi eemaldamisel võib taoline tulemus olla äärmiselt kahetsusväärne.

"Kuid 21. sajandil on tulnud turule uut tüüpi toimeviis – Q-switched pikosekundiline laser. Tähenduslikkuse poolest on see võrreldav nutitelefonide ilmumisega," räägib vipMedicumi juhataja Roman Henson."Erinevalt tavalistest lasersüsteemidest võimaldab uus tehnoloogia tindipigmendi nii ära peenestada, et makrofaagid saavad selle organismist kenasti välja viia." Taoliste laserite seas on ka oma liider – jutt käib ettevõtte Fotona uue põlvkonna laserist StarWalker®.

VALUTULT JA JÄLJETULT

Fotona StarWalker® MaQX (Sloveenia) on esimene hübriidimpulsi ASP-tehnoloogiaga Q-switched laser, mis ühendab endas pikosekundilise laseri toimet kudedele nanosekundilise laseri rekordilise energiaimpulsiga. Hübriidimpulss koosneb muudetava energiaga alamimpulssidest, mille pikkuseks on 580 ps ning mis on ühendatud 5 ns pikkusega impulsiks.





Fotona StarWalker on ainulaadne patenteeritud tehnoloogia, mis lisaks noorendamisele võimaldab eemaldada ka ebaõnnestunud püsimeiki ning tätoveeringuid. Muide, see saab jagu ka värvilistest ja tumedatest tätoveeringutest. Kulmude ja ripsmete püsimeigi eemaldamisel ei kahjusta StarWalker karva folliikulit ning kaotab täielikult ükskõik millise tindipigmendi, sealhulgas punase kesmiselt kuue protseduuriga.

Hübriidlaser

Fotona StarWalker® pikosekundiline laser on ülemaailmne turuliider. Impulsi loomisel võeti arvesse asjaolu, et pikosekund on üks triljondik sekundit, see on maailma kõige lühem ja võimsam sähvatus, mis viib energia lühikeseks ajaks plasmaolekusse. Lihtsustatult öeldes on impulss niivõrd kiire, et see ei jõua nahka kuumaks ajada. Laser hävitab ka kõige püsivamate tätoveeringute pigmendi, energia muundumine seisneb impulsis.

Selline efektiivsus saavutatakse fotomehaanilise lagunemise tulemusena. Resultaadiks on pigmendi täielik kadumine, määrdunud oreoolita.

Lisaks eelmainitule on StarWalker ideaalne vahend ravimaks laia spektrit epidermaalseid ja dermaalseid pigmendihäireid mistahes fototüübiga nahal.



• Annab märkimisväärse noorendava efekti ilma taastusperioodita

• Ravib igasuguseid pigmendihäireid ning ükskõik kui keerulisi veresoonte patoloogiaid

• Võitleb akne ja postakne armidega