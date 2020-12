7 min. Lihtne viis, kuidas naha vananemist pidurdada Anne & Stiil Shutterstock Vananemine on paratamatus, mille vastu ei saa. Ometi on naisterahvana raske leppida, kui esimesed arglikud ilmingud hakkavad oma palet näitama juba enne 30. eluaastaid. Samamoodi nagu on suur hoop enesekindlusele ebaühtlane jume või püsivalt tumedad silmaalused – seda isegi pärast pikka, kaheksatunnist und. Kust abi saada?

Vitamiinid, mineraalid, ensüümid, aminohapped, hüaluroonhapped – nende kõigi kogus meie kehas hakkab vananedes üha vähenema. Võtame või hüaluroonhappe, mis on meie naha üks olulisemaid komponente, sest sellest sõltub suuresti naha tervislik üldilme. Igal aastal kaotame loomulikust hüaluroonhappe kogusest isegi ligikaudu kolm protsenti. See on päris suur kogus, arvestades, et just hüaluroonhape on ühtaegu see, mis aitab säilitada näiteks kollageeni ja elastiini tootmist kehas, mis muidu vananedes märgatavalt aeglustub. Kui keha toodab üha vähem ja madalama kvaliteediga kollageeni, hakkabki nahk kaotama oma siledust ja elastsust, muutub õrnemaks, on kergemini haavatav ning tekivad kortsud.

On palju kreeme ja seerumeid nii hüaluroonhappega, C-vitamiiniga kui ka kollageeniga, aga probleem, mis neid ühendab, on üks – need töötavad ainult pindmiselt ehk ei jõua sageli probleemi juureni. Tulemuseks ongi see, vast igale naisele tuttav tunne, kuidas kreemita, mässa ja mölla, palju tahad – sisemisest särast pole ikka märkigi. See just nagu ei jõuaks esile. Aga kuidas peakski jõudma, kui toidad ainult pealispinda, samal ajal kui sisemus nutab samamoodi turgutuse järele? Abiks võiks siinkohal olla mesoteraapia.

Mis see mesoteraapia õigupoolest on?

Protseduuri nimetus „mesoteraapia” pärineb kreekakeelsest sõnast mesos, mis tähendab keskmist ning mesoteraapia ise ongi tehnika, mis toimib just naha keskmises kihis – mesodermis. Selle, juba 1952. aastal prantsuse arst-terapeudi Michel Pistori välja töötatud protseduuriga viiakse mikrosüstide abil naha keskmisse kihti vitamiine, mineraale, koensüüme, aminohappeid, hüaluroonhappeid ja nukleiinhappeid. Seega mitte mingisugust mürki, vaid kõike seda, mida leidub inimkehas ka loomulikul kujul ja mida vananedes hakkab üha enam nappima. Just seepärast on mesoteraapia väga kahjutu ega tekita tavaliselt allergiat. Ekstreemsematest iluprotseduuridest eristab seda see, et mesoteraapia eesmärk ei ole muuta inimest kuidagiviisi võltsiks või võõraks, vaid tulemuseks on lihtsalt särav, tugev, terve ja nooruslik pingul nahk.

Millal mesoteraapia peale mõelda?

• Sinu nahal on märgata vananemisilminguid – kortsud või lõtvunud näokontuurid. Tahame me või ei taha, vananemise eest ei ole me keegi kaitstud. Nagu öeldud, esimesed ilmingud annavad endast tihtipeale märku juba 25. eluaasta paiku. Siiski ei peaks kohe vaatama kõige ekstreemsemate võtete poole, vaid alustada võiks just mesoteraapiast. See toniseerib ja pinguldab lõtvunud nahka nii näol, kaelal kui ka dekolteepiirkonnas. Erinevate aktiivainete kombinatsioon niisutab nahka, soodustab kollageeni- ja elastiinisünteesi, pärsib melaniini tootmist ning korrastab mikrovereringet. Teisisõnu hoolitseb mesoteraapia selle eest, et sinu nahk püsiks prink ja nooruslik.

ENNE JA PÄRAST | Silmaäärsete kortsude silumine mesoteraapiaga New Look Clinic



• Sulle tundub, et su nahk karjub seestpoolt appi, on õrn ja niiskusvaene. Kas sulle on tuttav tunne, et ehkki sinu näohoolduses on palju kvaliteetseid tooteid, mis pindmiselt paistavad isegi väga hästi töötavat, jääb lõpuks ikka mulje, nagu sellest ei piisaks? Pole loomulikku sära ega tervet üldmuljet. See kõik kõneleb just vitamiinide ja muude vajalike mineraalide ning aminohapete puudusest. Mesoteraapia aitab ravida ka õrna ja niiskusvaest nahka. Tulemuseks täidlane, tugev ja terve nahk.

ENNE JA PÄRAST | Mesoteraapia dekolteel New Look Clinic



• Sinu nahk on liiga rasune. Kas oled üks neist, kes ei jõua meiki tehes kunagi oma nägu piisavalt puuderdada? Sinu nahk on lihtsalt niivõrd rasune. Väga paljudele tuleb aga üllatusena fakt, et naha liigset rasueritust põhjustab sageli hoopis ei miski muu kui liigne kuivus. Just nimelt. Meie nahk on väga tark organ ja reageerib liigsele kuivusele sellega, et hakkab rasu juurde tootma, et naha pind piisavalt niisutatud oleks. Tulemuseks ongi aga meeletu leemendus nahapinnal. Mesoteraapia aitab luua tasakaalu.

• Sinu jume on ebaühtlane. Neid õnnelikke naisi, kellel on täiuslik ühtlane jume, on kahjuks pigem vähe. Sageli kimbutavad tagatipuks pigmendilaigud. Mesoteraapia aitab võidelda nii pigmendilaikude, melasma kui ka vananemislaikudega ja ühtlustab naha tooni.

ENNE JA PÄRAST | Jume parandamine mesoteraapiaga New Look Clinic



• Sul on lõualott. Sageli tunneb inimene end oma kehas ebakindlalt mitte lihtsalt seetõttu, et ta oleks üle kogu keha suur, vaid et tema kehal on kombeks talletada rasva ühte kindlasse piirkonda. Sageli on selleks näiteks lõuapiirkond. Iseäranis problemaatiliseks muutub see vanemaks saades, kui nahk hakkab kaotama oma loomulikku elastsust. Siiski ei peaks parema väljanägemise nimel ilmtingimata noa alla minema. Hea alternatiiv kallitele kirurgilistele operatsioonidele on just mesoteraapia. Ka tulemus ise jääb märksa loomulikum.

Kuidas protseduur välja näeb?

Ravis keskendutakse probleemsele piirkonnale või tervele näole. Nahaalusesse koesse viiakse väike kogus preparaati, mis ei lähe otse vereringesse, vaid hoiustub ja imendub sealt aeglaselt. See tähendab, et toimeaeg pikeneb. Süstid tehakse üksiksüstetena või kasutatakse aparaadi abi, kus näiliselt ühe torkega tehakse üheksa torget. Pindmised süstid tehakse 0–2 millimeetri sügavusele, sügavad 2–10 millimeetri sügavusele. Ühes süstlas ei segata üle kolme preparaadi ja ühe seansi käigus manustatakse umbes 4–5 milliliitrit ravimit.

New Looki kliiniku tõmbenumbriteks on kujunenud just Hycoox vaakummesoteraapia ja mikromesoteraapia. Et tulemus saaks tõhusam, võiks pärast kliiniku protseduuri jätkata koduse raviga, milleks sobib hästi seerumikuur. Head kodused abilised on näiteks seerum Renosource lisaniiskuse saamiseks, paljude klientide lemmikuks osutunud seerum Source C, mis ühtlustab jume ja pinguldab nahka, ning looduslikuks Botoxiks kutsutud seerum Renewlift, mis aitab kortsudega hüvasti jätta.

Millega peaksin enne protseduuri arvestama?

Mesoteraapia ei ole oma olemuselt keeruline protseduur, mis vajaks erilist ettevalmistust. Tähtis on ainult, et nahk oleks enne puhastatud ja samal päeval ei tohiks kasutada kreeme, käia saunas või solaariumis ega võtta päikest. Miks? Need tegevused võivad poore ummistada ja teha näonaha üleliia tundlikuks.

Millised on kõrvalmõjud?

• Esimestel päevadel võib süstimispiirkonnas esineda valu, paistetust, kerget punetust ja tekkida võivad väikesed verevalumid, mis kaovad paari päeva jooksul.

• Nii nagu igasugustest süstidest, võib ka mesoteraapia süstidest tekkida kerge põletik (pisikesed punased punnikesed).

• Mõnel juhul võib tekkida allergia (pisikesed punased punnikesed, kerged punakad laigud nahal).

• Näonahk võib olla alguses ebaühtlast värvi, kuid ka see normaliseerub ajapikku. Keemiline koorimine võib aidata seda protsessi kiirendada.