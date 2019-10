Looduslik ja tõhus viis näonaha noorendamiseks – Miracletox ja Cell Story hooldused

Beauren Korea on välja töötanud kaks kosmeetikasarja, Miracletox ja Cell Story , mis sisaldavad revolutsioonilist biokompleksi Microspear®. Lisaks ravimtaimedele sisaldab see kosmeetikasari umbes 3000-4000 mikronõelakese suurust osakest, mis on saadud merepõhjas elutsevatelt käsnadelt. Need osakesed viivad toimeained läbi naha basaalkihi, mis paneb tööle naha loomulikud protsessid enda uuendamiseks. Microspear® kompleks soodustab ja aktiveerib vereringet, rakkude jagunemist ning omab põletikuvastast, rahustavat ja nahka pehmendavat toimet. Naha uuenemise käigus kaovad peenemad kortsud, vähenevad otsmikukortsud ning suu- ja ninaümbrsed kortsud. Samuti paraneb naha elastsus ja pigmendilaigud muutuvad heledamaks. Taaselustatud ja niisutatud nahk muutub ühtlasemaks ning kaovad akne ja punetusega seotud probleemid.

Miracletox ja Cell Story hooldused on sama tõhusad kui aparaadihooldused, kuid kuna hoolduse käigus ei kasutata aparaate, sobivad need ka inimestele, kellel aparaadihooldused on tervise tõttu vastunäidustatud. Tulemus on näha juba pärast esimest hooldust, kuid Royal Grace Ilukliiniku kosmeetikud, kes on saanud koolituse Lõuna-Korea spetsialistidelt, soovitavad neljast hooldusest koosnevat kuuri. Lisaks professionaalsetele toodetele, mida kasutatakse hooldustel, on klientidel võimalus osta tooteid kodus kasutamiseks, et tulemus kestaks veelgi kauem.