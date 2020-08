Miks eelistada oma tervise- ja ilurituaalides dermatoloogiliselt testitud tooteid?

Keskkond ja ilmastik meie ümber muutub pidevalt, mis tähendab, et nii meie keha kui ka nahk peavad samuti kogu aeg muutuvaga kohanema. Seejuures tuleb olla tähelepanelik, et igapäevased ilurituaalid oleksid ohutud ega hakkaks hoopis meie nahka kahjustama. Üks märksõna, mille järgi sobivaid tooteid valida, on „dermatoloogiliselt testitud”.

Tootelubadus „dermatoloogiliselt testitud” kvaliteetbrändide toodetel tähendab, et need on sõltumatute nahaarstide kontrollitud ja testitud. Selliste testide eesmärk on enne toote turule toomist kindlaks teha, et see ei tekita kasutajatel naha ärritust, kuivust ega punetust.

Tuntumad Azeta veebipoes müügil olevad kaubamärgid on näiteks Bioderma, Eucerin ja Vichy. Kõikidel nendel brändidel on lai valik tooteid erinevatele nahatüüpidele: tundlik nahk, väga kuiv või atoopiline nahk, rasune ja vistrikuline nahk ning kahjustunud nahk. Samuti on kliendi eest läbi mõeldud ja testitud päevase nahahoolduse rituaal ehk ühes tootesarjas on olemas tooted naha ravimiseks, puhastamiseks, niisutamiseks ja kaitsmiseks. Tootesarjade eelis on see, et toodete omavahelist sobivust on testitud ja inimene ise ei pea toodete sobitamise pärast nii palju muretsema. Kombineeri lihtsalt näotoonikud, seerumid, kreemid, päikesekaitse ja niisutusspreid.