7 min. Millistest hambakliinikutest algab särav naeratus? Anne & Stiil Pexels.com Teada on asjaolu, et särav naeratus algab tihti heast arstist. Hammaste korrashoid ongi koostöö hammaste omaniku ja teda abistava arsti vahel. Mõlemad peavad lojaalselt ja järjepidevalt ühistest pingutustest osa võtma, et inimese naeratus oleks alati särav, hambad terved ning võimelised aastaid vastu pidama.

Pikaaegse eduka koostöö vastu huvi tundva arsti leidmine võib aga tihti keeruliseks osutuda. Nii ongi elu inimestele lihtsaks tehtud ja pandud ritta neli Eesti tipphambakliinikut, mis kõiki erinevate hambamuredega enda juurde ootavad. Need kliinikud on valmis pikaaegseks koostööks.

SAKALA HAMBARAVI

Ausus, pühendumus, professionaalsed oskused ja patsiendi heaolu on väärtused, mis juhivad kogu Sakala Hambaravi igapäevast tööd. Siinsete arstide kompetents on suur ning hõlmab kõiki hammaste tervisega seotud valdkondi, muu hulgas hambaravi, proteetikat, ortodontiat, endodontiat ja implantoloogiat.

Koostöö kliinikumi eriarstide vahel on tihe. Nii saavad ka kõige keerukamad ravijuhud tervikliku ja parima võimaliku nüüdisaegse ravi. Nii proteetiliste tööde kui ka röntgenülesvõtete tegemiseks on kliiniku personali kasutada kõige moodsam 3D-tehnoloogia, mille abiga juba esimesel visiidil täpseid restauratsioone teha.

Ka raviaegade broneerimine on tehtud ütlemata mugavaks ja patsiendisõbralikuks. Lisaks online-broneerimiskeskkonnale saab raviaegu broneerida kliiniku nutirakenduse abiga, mis võimaldab end ka ootenimekirja lisada, kui mõni raviaeg peaks varem vabanema. Kliinikumi pakutavate teenustega saab tutvuda ja raviaega broneerida Sakala Hambaravi kodulehel.

Sakala Hambaravi

Kotka 12

Tallinn

+372 5335 9966

www.sakalahambaravi.ee



LÄÄNEMERE HAMBAKLIINIK

Eesti üks suuremaid hambakliinikuid on haigekassa lepingupartner Läänemere Hambakliinik, kus töötab rohkem kui 30 oma eriala spetsialisti, kelle kätte on usaldanud oma hammaste tervise peaaegu 40 000 inimest.

Läänemere Hambakliinik pakub võimalust teha kõik vajamineva ühes kliinikus. Patsiendid ei pea mingiks kindlaks hambaraviprotseduuriks pöörduma kuhugi mujale. Olenevalt patsiendile vajaminevast raviplaanist on Läänemere Hambakliinikus olemas kirurgid (implantaatide jaoks), proteesiarstid (kroonid, sillad, eemaldatavad proteesid), juureraviarstid (tehakse ka mikroskoobiga juureravi), ortodont, laste hambaravi eriarstid, teraapiaarstid (tavapärane kaarieseravi), igemeraviarstid ja suuhügienistid. Läänemere Hambakliinikus on võimalik hambaravi teha ka üldnarkoosis, kui selleks peaks soovi või näidustust olema.

Läänemere Hambakliinik pakub patsientidele täpse diagnostika heaks erinevaid röntgenivõimalusi: 3D-röntgen, OPTG, kolju külgülesvõte ja ka kohtülesvõtted, mille jaoks on valmidus igas kabinetis. Peale selle osutab Läänemere Hambakliinik patsientidele iga päev hambaravi esmaabiteenust. Ägeda valuga, turse või mõne muu erakorralise probleemiga patsiendid võtab kliiniku valvearst vastu samal päeval.

Igale patsiendile, kes ei saanud kliinikut kätte telefoni teel, helistatakse alati tagasi ja pakutakse abi. Ei ole probleemi, millele Läänemere Hambakliinik lahendust ei leia!

Lasnamäe Tervisemajas asuvas Läänemere Hambakliinikus töötab 22 ravikabinetti kuus päeva nädalas. Juba järgmisest aastast Läänemere Hambakliinik laieneb ja avab teise kliiniku Mustamäel, et pakkuda kvaliteetset hambaravi veelgi rohkematele patsientidele.

Täpsema info jaoks või visiidi aja broneerimiseks külasta Läänemere Hambakliiniku kodulehte www.lhk.ee või helista telefonil +372 660 0460.

Läänemere Hambakliinik – sinu särava naeratuse heaks!

Läänemere Hambakliinik

Linnamäe tee 3, Tallinn

+372 660 0460

info@lhk.ee

www.laanemerehambakliinik.ee

MAXILLA HAMBAKLIINIK

Maxilla Hambakliinikul on üle 31 aasta kogemust, olles üks esimesi erahambakliinikuid Eestis! Nende aastate jooksul on Maxilla Hambakliinik alati kõige olulisemaks pidanud kõrgkvaliteetse hambaravi ja suurepärase klienditeeninduse pakkumist oma patsientidele.

Maxilla Hambakliinikuid on üle Eesti kolm: Tallinnas, Tartus ja Elvas (vaata iga kliiniku virtuaaltuuri!)

Kõik meie kliinikud on varustatud kaasaegse hambaravitehnika ja parimate materjalidega. Meie juures töötavad arstid on oma ala spetsialistid ning lisaks pidevale enesetäiendamisele enda valdkonnas, panevad nad rõhku ka hea ja meeldiva klienditeeninduskogemuse pakkumisele.

Maxilla meeskond töötab igapäevaselt selle nimel, et pakkuda patsientidele parimaid lahendusi, professionaalset hambaravi ja meeldivat kogemust. Iga patsient peab tundma, et temast hoolitakse - olgu ta mure suur või väike.

Maxillas pakutavad teenused:

Hambaravi ja proteesimine

Hambakaariese profülaktika

Juureravi mikroskoobiga

Ortodontia

Ortodontiline ravi kapedega

Implantoogia

Suukirurgia

Osteopaatia

Parodontoloogia

Maxilla Hambakliinikud on Eesti Haigekassa lepingupartnerid. Kõikides kliinikutes on sõlmitud alla 19-aastaste hambaravileping ning kasutada saab ka täiskasvanute hambaravihüvitist. Tallinna Maxillas on leping ka näo- ja lõualuukirurgia erialal.

Tallinn: 6 601 006, Tartu mnt. 25, 5.korrus

Tartu: 7 371 100, Soola 8, 6.korrus

Elva: 7 356 777, Kesk 27/1

LUMEN HAMBAKLIINIK – Sinu Hambakliinik Viimsis

Lumen Hambakliinik asub mereäärses Viimsis ja on oma 28 tegutsemisaasta jooksul arenenud ning kasvanud kindlat, kuid rahulikku teed pidi. Tegemist on peamiselt kogukonna hambakliinikuga, kuid tuntust on kogutud ka palju kaugemal.

Kliinik asub Viimsi Äritares, kust avaneb ilus vaade Viimsi mõisapargile. Igapäevatöös on arvestatud kõiki tänapäevaseid nõudeid ravimiseks, sterilisatsiooniks, desinfitseerimiseks ja digitaliseerumiseks. Pärast COVID-19 viiruse puhangut rakendatakse veelgi rangemaid meetmeid patsientide ja iseendi kaitseks. Uus reaalsus loob uued reeglid.

Lumeni meeskonna suur kirg ja huvi on erinevate digitaalsete hambaravivõimaluste kasutamine. Arstide teenistuses on modernne ravitehnika, mikroskoobid, digitaalne suusisene skanner, suukaamerad, 3D-röntgen ja 3D-printimise võimalus. Nende abiga saavad raviarstid täpset ja ulatuslikku infot edasise ravi planeerimiseks.

Hambakliinik on nüüdseks üheksa aastat kasutanud hambakroonide, -sildade ja -laminaatide valmistamiseks CAD/CAM-tehnoloogiat. See kogemus on Lumeni meeskonnale hindamatu. Lisaks nii-öelda ühe päevaga valmivatele restauratsioonidele on kliinik järjest enam loonud ka uusi „üle kogu suu” naeratusi, mille loomises osalevad võrdselt nii patsient, tema raviarst, hambatehnik kui ka kogu kliiniku administreeriv meeskond. Koostöös sünnivad kaunid naeratused! Peale ravi-, kirurgia- ja proteesimistööde pakub kliinik ka implantatsiooniteenust. Samuti on populaarsed Naeratuspaketid, mis on seotud peamiselt suuhügieeni protseduuridega.

Lumen Hambakliinik on pikaaegne haigekassa lepingupartner, kellel on patsiente vanuses 2–92 aastat. Kliinik püüab oma patsientidele alati olemas olla – aidata, kuulata ja selgitada. Leida lahendused ja anda südamesse tunde, et Lumen hoolib. Hambakliinik soovib tänada kõiki patsiente, kes on nendega koos sel pikal teel käinud – teie usaldust ja koostöösoovi hinnatakse väga.