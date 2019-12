Montoni muutumismäng | Särav ja glamuurne tööriietus aitab pühade hooaja muretult üle elada

Üleskutse peale võtsid meiega ühendust Saue vallavalitsuse naised, kellele tegi suurt muret, et olgugi et vallamaja meestes on väga palju sisemist potentsiaali – teraseid hinnanguid, intelligentset mängulusti, vaimukat dialoogi ja isiksuslikku fluidumit –, ei ole vorm sellele päris järele jõudnud. Detsembrikuus, kus jõulupeod on kohe ukse ees, ei saa ju ometi välimuselt niivõrd kahvatuks jääda. "Võib-olla parajam püksipaar? Natuke värve? Ehk soliidsem särk? Midagi ju annaks ära teha?" küsis vallavalitsus ettevaatlikult nõu, kuidas ometi nende meespere pühadeks särama lüüa.

Erakogu

Kuna stiiliprojekti vastu oli suur huvi, valiti Saue vallavalitsuse meesteväe kõrvale särama ka SA Innove naistöötajad. Naised, kes on aidanud viia Eesti hariduse maailma parimate hulka, kirjutasid meile, et nii nagu Monton, seisavad nemadki glamuuri, enesekindluse ja rabava emotsiooni eest. "Niisiis peaksime ühendama jõud ja näitama kogu maailmale, et Eesti naine on MoodEst," rõhutasid nad, et on valmis mitte ainult pühade hooajal, vaid aasta ringi Eesti naiste lippu kõrgel hoidma.

erakogu

Montoni disaineritele tegi suurt rõõmu, et nad said ühekorraga särama lüüa nii vallavalitsuse mehed kui ka SA Innove naised. Koos valiti tiimidele selga neile kõige paremini sobivad rõivad. Valikul oli oluline kriteerium seegi, et riietus sobiks nii päevasteks töötoimetusteks kui ka õhtusele jõulueinele või -üritusele.

Anu Hammer

INDREK

Pintsak: 129,95 €

Särk: 39,95 €

Püksid: 59,95 €

Rihm: 25,95 €

HANNES RÜÜTEL ja TRIIN KAIV, Montoni meesterõivaste disainerid:

"Indrek sai selga tumepunase velvetpintsaku ja jalga tumesinised velvetpüksid. Velvet on muide nii selle kui ka tulevaste hooaegade suur trend!"

KALLE

Pintsak: 139,95 €

Püksid: 59,95 €

Särk: 45,95 €

Lips: 15,95 €

Rihm: 25,95 €

HANNES RÜÜTEL ja TRIIN KAIV, Montoni meesterõivaste disainerid:

"Kalle mehelikkust ja vaoshoitumat joont ilmestab klassikaline must ülikond, millele annavad piduliku väljanägemise kergelt läikivad satiindetailid."

Anu Hammer

MART

Särk: 45,95 €

Vest: 49,95 €

Püksid: 79,95 €

HANNES RÜÜTEL ja TRIIN KAIV, Montoni meesterõivaste disainerid:

"Mardi lõbusat karakterit rõhutasime lillelise särgi, tumesinise vesti ja viigipükstega ning komplektile andis viimase lihvi mehe enda kaabu."

DANIEL

Pintsak: 159,95 €

Särk: 35,95 €

Püksid: 79,95 €

Rihm: 25,95 €

Rinnarätik: 9,95 €

HANNES RÜÜTEL ja TRIIN KAIV, Montoni meesterõivaste disainerid:

"Danieli nooruslik stiil viis meid ülikonnavalikul julgemate lõigete ning värvideni. Tumelillas toonis ruuduline ülikond, mille juurde kuulub trendikas kaherealine pintsak, on kindlasti stiilne ja omanäoline, kuid sealjuures siiski šikk valik aastalõpupidude jaoks."

Anu Hammer

KAIE

Kleit: 159,95 €

Kott: 29,95 €

Kõrvarõngad: 9,95 €

Kingad: erakogu

MARIT NÕMMIK, Montoni naisterõivaste disainer:

"Kaiele sobis nagu valatult selga sädelevast trikotaažkangast kleit, mis ta kohe särama pani. Ta kandis kleidi elegantselt ja jõuliselt välja. Selline julge valik võiks inspireerida ka teisi naisi tulevasteks pidulikeks sündmusteks. Särtsu lisasime hõbedase koti ja aksessuaaridega."

KATRIN

Jakk: 119,95 €

Pluus: 49,95 €

Püksid: 79,95 €

Kaelakee: 19,95 €

Käevõru: 15,95 €

Kott: 29,95 €

CATLIN KALJUSTE, Montoni naisterõivaste disainer:

"Valisin Katrinile aastalõpupeoks komplekti, mille staar on litrikangast bleiser. Õrn veeroheline satiinpluus sobib hästi Katrini enda helge oleku ja värvidega ning paneb ta silmad kaunilt särama. Bleiserihõlmad jagavad figuuri vertikaalselt ning pikk rippuv kaelakee muudab figuuri veel sihvakamaks."

Anu Hammer

MARGE

Jumpsuit: 119,95 €

Kott: 39,95 €

Kõrvarõngad: 15,95 €

MONIKA RANDLOO, Montoni naisterõivaste disainer:

"Valisin Margele piduliku kombinesooni (jumpsuit'i), mis on praegu väga kuum trend. Marge soovis esialgu küll midagi värvilist, aga seda kombinesooni proovides läks tal silm kohe särama – see sobis imeliselt! Juurde valisin hõbedase koti ja trendikad kõrvarõngad ning kirsiks tordil olid ALDO hõbedase plokk-kontsaga kingad. Kogu komplekt kokku mõjus värskelt ja trendikalt."

NATALJA

Pluus: 79,95 €

Püksid: 59,95 €

Kott: 39,95 €