Montoni muutumismäng | Tiim, kes teab: tööelule lisagu värvi kaunis kleit, seelik või pintsak

Augustis läks käima Anne & Stiili ning Montoni stiilimuutuse projekt, mille osana kutsuti töökollektiive üle Eesti osalemissoovist märku andma. Seekordsed, novembrikuu õnnelikud muutujad on Dorpati ja Lydia hotelli müügitiimi liikmed, kes on ühel nõul, et igapäevasesse tööellu tuleb värvi tuua maitseka riietusega.