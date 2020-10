6 min. Nahk on ülitundlik, kuiv ja punetav. Kas mul võib olla rosaatsea? Anne & Stiil Shutterstock Uuringud näitavad, et vähemalt 60 protsendil inimestest on mingil eluperioodil nahk tundlik. Seni kuni ülitundlikkusega ehk kipitus- ja põletustundega ei kaasne püsivat naha punetust ja vistrikke, on lihtne probleemi ees silm kinni pigistada. Kui tõenäoline on aga, et mind ohustab kuperoosa või, veel hullem, see ilusa nimega, aga sugugi mitte nii ilusate sümptomitega nahahaigus rosaatsea? Nahaprobleemid, mida on rahvasuus hakatud kutsuma ka just põhjamaa inimeste haigusteks.

Mis see rosaatsea üldse on? Mis seda haigust põhjustab ja selle ägestumist soodustab? Kui suur osa on pärilikkusel? Kas on võimalik haigus kuidagi ise kontrolli alla saada? Kas sellele on ravi? Need on küsimused, mis vaevavad ilmselt paljusid, kes a) kahtlustavad endal rosaatseat, või b) kardavad, et neil võiks olla soodumus selleks.

Mis on mis

Kuperoosa ja rosaatsea mõlemad on ülitundliku naha haigused, millele on iseloomulik punetus, kuivus ja tundlikkus. Kui esimest neist, mis annabki endast alguses märku aeg-ajalt tekkiva spontaanse punetusena, on võimalik algstaadiumis kontrolli alla saada – olgu mainitud, et ravimata jätmisel muutub probleem siiski krooniliseks ja püsivaks –, siis rosaatseaga on lugu keerulisem. Sõna "rosaatsea" taga peitub krooniline põletikuline haigus, mille otsest põhjust ei teata päris kindlalt siiani. Kuperoosast eristab haigust aga see, et lisaks punetusele ning pidevale kipitus- ja põletustundele tekivad nahale ebameeldivad põletikulised mädavistrikud.

Kellel peamiselt esineb

Seni nähtu põhjal arvatakse, et rosaatsea, mida esineb umbes kümnel protsendil elanikkonnast, ohustab rohkem heledanahalisi ja nõrgenenud immuunsusega inimesi. Siiski on põhjusi, mis võivad kuperoosat või rosaatseat tekitada või ägedamaks muuta, märksa rohkem. Näiteks kuperoosa ise on sageli hoopis pärilik.

Mis haigust ägestab?

Paljud neist tegureist, mis tundlikku nahka, kuperoosat ja rosaaatseat tekitavad või ägestavad, on kinni iseenda valikutes. Olgugi et ei tasu nüüd suures meeleheites oma elu kottidesse-kohvritesse pakkida ja teise kliimavööndisse kolida, siis oma elustiilivalikute ja toidulaua üle rohkem kontrolli hoida on meie kõigi võimuses.

• Kliima. On nähtud, et väga suur mõju on ilmastikul. Tuul, päike, pakane ning suured temperatuurikõikumised, iseäranis järsk sooja ja külma vaheldumine, süvendavad jõudsalt probleemi. Seega pole ka imestada, miks kuperoosa ja rosaatsea on meie kliimavööndi üks peamisi naisi kimbutavaid hädasid.

• Inimese elustiil. Ei kuperoosale ega rosaatseale mõju hästi ebatervislikud eluviisid, nagu alkoholi pruukimine ja suitsetamine. Samuti ei maksa liialdada kofeiini ja päevitamisega.

• Valed toiduvalikud ja nahahooldus. Kindlasti peaks heitma kriitilise pilgu nii oma toidulauale kui ka kosmeetikakotti, sest suurt mõju avaldavad ka näiteks vürtsikas toit ja vale nahahooldus. Ükskõik kui suur vürtsisõber ka ei oldaks, peaksid rosaatsea või kuperoosaga maadlevad inimesed need igaks juhuks oma menüüst välja jätma.

• Suur füüsiline aktiivsus. Kuna kuperoosale ja rosaatseale ei mõju liiga suur füüsiline koormus hästi, võiks intensiivsete treeningute asemel eelistada rahulikumaid treeninguvorme.

• Stress. Üks teada-tuntud pahalane, kes töötab sageli meie kahjuks, ilma et me ise sellest üldse aru saaksime, on stress. Ära unusta aeg-ajalt aega maha võtta, sest ka pinged tööl ja eraelus võivad soodustada kuperoosa ning rosaatsea teket ja ägenemist.

• Hormoonid. Kuperoosa ja rosaatsea teket soodustavad ka hormoonsalvide pikaajaline kasutamine, hormonaalsed muutused ning menopaus.

Kust haiguse korral abi saada?

Ei ole olemas ühte ja kiiret ravi, kuid kõige paremaid tulemusi annab professionaalse ja koduse ravi kombineerimine. Selleks sobib hästi dermakosmeetikasari Laboratoires Renophase Paris. Kuivale, tundlikule, kuperoosa- ja rosaatseanähtudega nahale pakub Laboratoires Renophase välja ravi, kus peamised aktiivained, millega probleeme mõjutama asutakse, on 25-protsendiline suhkruroohape (glükonolaktoon), piimasuhkruhape, genisteiin, hüaluroonhappe lähteaine ja aminohape.

Enne ja pärast ravi New Looki kliinikus.

Mis neist mida teeb? Looduslik aine glükonolaktoon, millel on muuseas ülitugev põletikuvastane ja keratolüütiline toime, aitab nahka pehmendada ning rahustada, kompenseerida niiskuse kadu ja taastada naha noorusliku sära. Genisteiin aitab tasakaalustada naha hormonaalset tasakaalu ning tugevdab veresoonte seinu ja naha aluskudet. Hüaluroonhappe lähteaine annab rakkudele tagasi volüümi ja niiskuse ning aminohape toimib kui antiseptik ja antibiootikum.

Kliiniku protseduuridest sobivad raviks hästi reprogrammeeriv peeling ja fotodünaamilised peeling'ud. Nii mõnigi, keda on rosaatsea juba väga pikka aega kimbutanud, võib olla hirmul, et ehk on ta raviga alustamisega juba hiljaks jäänud. Seda ei maksa karta. Nende ravis, kelle rosaatsea on väga põletikuline, kombineeritakse keemilisi koorimisi LED-valgusteraapiaga, mis aitab rakkudes kiiremini põletikulist protsessi vähendada, intensiivsemalt aktiivaineid rakendada ja taastada naha mugavustunde.

Enne ja pärast ravi New Looki kliinikus.

Nagu öeldud, peaks professionaalset ravi toetama kodune ravi. Millised tooted võiksid siis kuuluda rosaatsea või kuperoosaga kimpus oleva inimese ilurutiini? Naha puhastamiseks sobib kasutada puhastuspiima Lait Nettoyant ning niisutuseks ja tasakaalustuseks rahustavat näotoonikut Newskin Lotion. Samuti tasuks appi võtta seerum H+ Regenerant ning naha ärritust ja tundlikkust vähendav kreem Skinbiotic Fluid. Päevakreemina on aga asendamatu abimees Repair L, mis peale selle, et niisutab ning kaitseb tundlikku ja ärritunud nahka, aitab kaasa naharakkude uuenemisele.

Seejuures ei maksa pikast toodete loetelust kuidagi kohkuda – ravi on väga individuaalne. Selleks et mitte raisata oma aega, raha ja energiat niisama, vaid leida just sinule sobilik valik ning raviplaan, registreeri end kõigepealt New Looki kliinikusse tasuta konsultatsioonile.